Как обновить кухонную столешницу без замены: 3 простых способа

Обновление кухонного пространства не всегда требует глобального ремонта. Как обновить столешницу без замены – вопрос актуальный для тех, кто хочет вдохнуть новую жизнь в интерьер быстро и с минимальными затратами. Рассмотрим три проверенных способа: использование лаков и красок, наливных покрытий и модульных вставок, которые помогут вам создать свежий образ кухни за один день.





1. Лаки и специализированные краски

Самый простой и экономичный метод – это покрытие столешницы водо‑ и термостойким лаком или краской на эпоксидной основе.