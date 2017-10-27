Кофейные рецепты на Хэллоуин
Хэллоуин — самая таинственная и устрашающая ночь в году, ночь встречи с миром мертвецов, ведьм и прочей нечисти… Пугает такая перспектива на праздник? Мы предлагаем другой вариант развития событий.
Смастерите из самой пухлой тыквы «светильник Джека», закутайтесь в любимый плед и наслаждайтесь пряным вкусом тыквенного пирога с ароматным, свежеприготовленным кофе.
Рецептами горячих кофейных напитков с нами поделилась Дарья Соболева, бариста-тренер компании Paulig.
КОФЕ С «АДСКОЙ» ТЫКВОЙ
Для тыквенного сиропа вам понадобятся:
- очищенная тыква, 400 г
- вода, 240 мл
- сахарный песок, 200 г
- корица, 1,5 ст.л.
- гвоздика, 1 ст.л.
- мускатный орех, 1,5 ч.л.
- молотый имбирь, 1,5 ч.л.
- анис, 2 звездочки
Для кофе:
- любые зерна на ваш вкус
- кофемашина или просто кружка
- автоматический или ручной капучинатор
- холодное молоко жирностью от 3,5%, полстакана
Как готовить:
Порежьте тыкву, положите на противень и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40 минут. Достаньте готовые кусочки, положите в блендер и превратите в пюре. Добавьте в массу остальные ингредиенты и поставьте на небольшой огонь на 12—15 минут. Регулярно помешивайте. Готовый сироп смешайте с кофе, приготовленным любым способом, и теплым взбитым молоком.
КАПУЧИНО С ПАУТИНКОЙ
Вам понадобятся:
- кофе Espresso, сваренный в гейзерной кофеварке или эспрессо-кофемашине, 300 мл
- холодное молоко жирностью от 3,5%
- шоколадный сироп с дозатором
- автоматический или ручной капучинатор
- зубочистка
Как готовить:
Приготовьте капучино любым способом: в кофемашине или гейзерке, взбив молоко автоматическим или ручным капучинатором. Аккуратно шоколадным сиропом нарисуйте на поверхности кофе спиральку. Возьмите зубочистку и проведите «лучики» из центра спиральки к краям стакана.
МАКИАТО С «ГЛАЗНЫМ ЯБЛОКОМ»
Вам понадобятся:
- сваренный эспрессо
- арбузный сироп, 2 ст.л.
- холодное молоко жирностью от 3,5%, полстакана
- шоколадный сироп с дозатором
- капучинатор
Как готовить:
Возьмите высокий прозрачный стакан и налейте на дно арбузный сироп. Приготовьте шот эспрессо любым способом и аккуратно влейте поверх сиропа. Старайтесь сохранить слои! Приготовьте молочную пенку ручным или автоматическим капучинатором. Возьмите столовую ложку пены и выложите поверх эспрессо, формируя белый круг в центре напитка. Проявив фантазию, можно нарисовать зрачок мятным или шоколадным сиропом!
РАФ Halloween
Вам понадобятся:
- кофе, сваренный в гейзерной кофеварке или эспрессо-кофемашине, 60 мл
- сироп ванильный, 1 ч.л.
- сироп «пряная тыква», 1 ч.л.
- разогретые до 60 градусов сливки, 150 мл
Как готовить:
Налейте горячий кофе во френч-пресс, добавьте сначала ванильный сироп, затем сироп «пряная тыква», добавьте горячие сливки, и все взбейте во френч-прессе. Украсьте звездочками бадьяна.