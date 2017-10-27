Кофейные рецепты на Хэллоуин

Хэллоуин — самая таинственная и устрашающая ночь в году, ночь встречи с миром мертвецов, ведьм и прочей нечисти… Пугает такая перспектива на праздник? Мы предлагаем другой вариант развития событий.

Смастерите из самой пухлой тыквы «светильник Джека», закутайтесь в любимый плед и наслаждайтесь пряным вкусом тыквенного пирога с ароматным, свежеприготовленным кофе.

Рецептами горячих кофейных напитков с нами поделилась Дарья Соболева, бариста-тренер компании Paulig.

КОФЕ С «АДСКОЙ» ТЫКВОЙ

Для тыквенного сиропа вам понадобятся:

очищенная тыква, 400 г

вода, 240 мл

сахарный песок, 200 г

корица, 1,5 ст.л.

гвоздика, 1 ст.л.

мускатный орех, 1,5 ч.л.

молотый имбирь, 1,5 ч.л.

анис, 2 звездочки

Для кофе:

любые зерна на ваш вкус

кофемашина или просто кружка

автоматический или ручной капучинатор

холодное молоко жирностью от 3,5%, полстакана

Как готовить:

Порежьте тыкву, положите на противень и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40 минут. Достаньте готовые кусочки, положите в блендер и превратите в пюре. Добавьте в массу остальные ингредиенты и поставьте на небольшой огонь на 12—15 минут. Регулярно помешивайте. Готовый сироп смешайте с кофе, приготовленным любым способом, и теплым взбитым молоком.

КАПУЧИНО С ПАУТИНКОЙ

Вам понадобятся:

кофе Espresso, сваренный в гейзерной кофеварке или эспрессо-кофемашине, 300 мл

холодное молоко жирностью от 3,5%

шоколадный сироп с дозатором

автоматический или ручной капучинатор

зубочистка

Как готовить:

Приготовьте капучино любым способом: в кофемашине или гейзерке, взбив молоко автоматическим или ручным капучинатором. Аккуратно шоколадным сиропом нарисуйте на поверхности кофе спиральку. Возьмите зубочистку и проведите «лучики» из центра спиральки к краям стакана.

МАКИАТО С «ГЛАЗНЫМ ЯБЛОКОМ»

Вам понадобятся:

сваренный эспрессо

арбузный сироп, 2 ст.л.

холодное молоко жирностью от 3,5%, полстакана

шоколадный сироп с дозатором

капучинатор

Как готовить:

Возьмите высокий прозрачный стакан и налейте на дно арбузный сироп. Приготовьте шот эспрессо любым способом и аккуратно влейте поверх сиропа. Старайтесь сохранить слои! Приготовьте молочную пенку ручным или автоматическим капучинатором. Возьмите столовую ложку пены и выложите поверх эспрессо, формируя белый круг в центре напитка. Проявив фантазию, можно нарисовать зрачок мятным или шоколадным сиропом!

РАФ Halloween

Вам понадобятся:

кофе, сваренный в гейзерной кофеварке или эспрессо-кофемашине, 60 мл

сироп ванильный, 1 ч.л.

сироп «пряная тыква», 1 ч.л.

разогретые до 60 градусов сливки, 150 мл

Как готовить:

Налейте горячий кофе во френч-пресс, добавьте сначала ванильный сироп, затем сироп «пряная тыква», добавьте горячие сливки, и все взбейте во френч-прессе. Украсьте звездочками бадьяна.