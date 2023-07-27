Прохладно даже летом: ТОП легких одеял от компании Askona

Весна не порадовала нас теплом, но, наконец-то, наступило долгожданное лето. Теперь точно можно убирать теплые одеяла до осени, и доставать из шкафов более легкие. Многие в это время года используют хлопковые или легкие махровые простыни, но есть вариант получше. Аскона предлагает огромный выбор разнообразных одеял, под которыми приятно и комфортно спать в летние жаркие ночи.

А если Вы еще не определились с выбором, предлагаем Вашему вниманию ТОП лучших одеял от Аскона.

Одеяло с охлаждающим эффектом

Инновационный продукт Askona Cool Max – настоящая находка для тех людей, кто плохо переносит сон в жаре. Одеяло с особым наполнителем приятно холодит, регулирует температуру тела, не дает человеку перегреваться и потеть.

Можно забыть о включенных на всю ночь кондиционерах, которые неминуемо приводят к перерасходу электроэнергии и недомоганиям. Крепкий здоровый сон даже при сильной жаре и духоте обеспечит легкое стеганное одеяло Askona Cool Max. Тем более, что сейчас оно продается по очень приятной цене.

Одеяло с превосходной терморегуляцией

Стеганное одеяло Stress Free Technology с наполнителем из эвкалиптового и полиэфирного волокна обладает функцией терморегуляции. А это значит, что под ним комфортно спать в любое время года: летом – не жарко, зимой, даже с открытыми окнами – не холодно.

А все благодаря инновационному наполнителю. Материал тенсель (или эвкалиптовое волокно) создает оптимальный микроклимат и поддерживает комфортную температуру тела во время сна и отдыха. Кроме того, одеяло обладает антибактериальным эффектом, так как быстро отводит влагу и позволяет телу дышать. Благодаря этому, подходит даже для людей с чувствительной кожей.

Легкое одеяло

Практически невесомое, очень легкое, но при этом объемное одеяло Lite Basic идеально подходит для жарких ночей. Вы не почувствуете его на своем теле, но при этом спать будет уютно и комфортно. А здоровый сон очень важен как для взрослых людей, так и для детей.

Одеяло очень нежное и приятное к телу. Оно создает оптимальную температуру, поэтому спать под ним не жарко даже в самые душные ночи. А самое главное, что оно идеально подходит даже аллергикам, поэтому переживать за здоровье и хорошее самочувствие не придется.

Одеяло с отличной воздухопроницаемостью

Инновационный продукт от Аскона Cooling Sensation Technology – прекрасный выбор для людей, которые сильно потеют жаркими ночами и часто от этого просыпаются. Чтобы не нарушать сон, а на утро чувствовать себя отдохнувшим и счастливым, остановите свой выбор на данном одеяле. Тем более, что оно сейчас продается с хорошей скидкой.

Данное одеяло изготавливается на основе инновационного полотна OUTLAST. Оно поддерживает комфортный температурный баланс, благодаря ткани с карбоновой нитью и сквозной стежкой Bodyline, которая повторяет форму тела.

Инновационное полотно OUTLAST разрабатывали для астронавтов, чтобы защитить от резких перепадов - будь то сильный мороз или очень высокие температуры. Главная особенность этого одеяла - поддержка температурного баланса, соответственно - не будет жарко летом и холодно зимой.

Благодаря специальному наполнителю из бамбукового волокна, одеяло обладает отличной воздухопроницаемостью и функцией отведения влаги. Оно приятно обволакивает тело, повторяя его форму, и не соскальзывает ночью. Спать под одеялом Cooling Sensation Technology – одно удовольствие.

Одеяло с фирменным стилем

Если Вы привыкли к роскоши, комфорту и легкости, Вам непременно подойдет одеяло Bionic Basic от Аскона с индивидуальным дизайном. В составе присутствуют натуральные материалы, которые не вызывают аллергии и каких-либо раздражений на коже, а потому идеально подойдет людям с чувствительной кожей.

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Легкое, уютное, приятное на ощупь одеяло создаст ощущение, будто Вы спите под мягким облачком. При этом оно создает комфортный микроклимат, поэтому даже в самые теплые ночи спасет от жары и повышенного потоотделения.

Аскона – здесь каждый найдет для себя летнее одеяло, которое идеально подойдет для его случая. Тем более, что сейчас действуют приятные скидки, поэтому от покупки удержаться будет очень тяжело.