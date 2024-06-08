Как правильно посадить тыкву семенами в открытый грунт: советы и рекомендации

Тыква заслуженно популярна благодаря своему восхитительному вкусу и множеству полезных свойств. Именно поэтому огородники уделяют повышенное внимание посадке тыквы семенами в открытый грунт. Чтобы процесс прошел удачно, следует правильно выбрать семена этой культуры, подготовить почву и соблюдать сроки посадки. В этой статье Клео.ру подробно рассмотрит данные вопросы.

Выбор и подготовка семян

Перед тем, как осуществлять посадку семян тыквы, следует уделить внимание их выбору и подготовке. Если вы хотите получить ранний урожай, удачным решением будет выбор раннеспелых сортов. К ним относятся «Улыбка», «Медовый десерт», «Крошка», «Лечебная», «Золотая груша». От момента появления всходов до сбора урожая проходит срок от 90 до 105 дней.

Чтобы ускорить процесс пробуждения зародыша, Клео.ру рекомендует прибегнуть к следующему методу. Перед проведением посадки семена необходимо замочить на 24-48 часов. Для этого их помещают между двумя слоями плотной, но мягкой ткани. Материал увлажняют, а семена выдерживают в теплом месте до того момента, пока они не «проклюнутся». При этом важно их не передержать. В противном случае отростки вырастут слишком длинными, велика вероятность, что в процессе посадки они обломаются.





Подготовка почвы

Выбор подходящего места для посадки – залог успеха для выращивания богатого урожая. Тыква в открытом грунте будет хорошо расти, если уделить внимание следующим моментам:

Хорошие условия для роста культуры создаст рыхлая и плодородная почва. Место для посадки рекомендуется подбирать с хорошей освещенностью, поскольку тыква любит свет.

Почва должна быть хорошо дренированной, чтобы избежать образования лишней влаги. В противном случае семена или корни овоща могут начать гнить.

Лучше всего производить посадку тыквы на участке, где раньше росли такие культуры как капуста, корнеплоды или бобовые. Однако для выращивания тыквы не подойдет место, где в предыдущем году высаживались патиссоны, огурцы, арбузы, кабачки.

Культура не любит глинистые и тяжелые почвы, характеризующиеся повышенной кислотностью. Улучшить состояние такого участка поможет древесная зола, гашеная известь, костная мука.

Перекопку почвы осуществляют осенью. Перед этим процессом грядку удобряют калием, перегноем, суперфосфатом, компостом.





Сроки посадки

Выращивание тыквы необходимо осуществлять с соблюдением сроков ее посадки. Семена высаживают в открытый грунт, когда температура воздуха достигает 12-18 градусов. Если показатели будут более низкими, есть вероятность, что семенной материал загниет.

При желании ускорить сроки и произвести более раннюю посадку можно обустроить мини парники. В них землю прогревают несколько дней, поливая ее водой. Только после этого начинают высаживать семена. Такой процесс позволит сделать посадку тыквы на две недели раньше положенных сроков.





Процесс посадки

Если вы хотите понять, как посадить тыкву, чтобы получить богатый урожай, нужно придерживаться определенной последовательности действий. Это можно сделать одним из следующих способов:

Высадить семена сразу в открытый грунт, вырыв для этого лунку глубиной около 2,5 см. в каждую ямку помещают по 2-3 семечки.

Другой вариант – предварительное выращивание в горшках. Когда появляются всходы, их пересаживают в открытый грунт. При этом между ними необходимо выдерживать расстояние в 90-100 см.





Подведем итог

Посадка тыквы семенами в открытый грунт – ответственный процесс, который требует повышенного внимания. Если тщательно выбрать качественные смена, правильно их подготовить, соблюсти сроки посадки и уделить внимание ее процессу, то вы имеете все шансы получить богатый урожай.