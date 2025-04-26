Как сделать интерьер pet-friendly, но при этом стильным

Жить с питомцем не значит жертвовать стилем интерьера. Сегодня легко подобрать аксессуары, которые будут удобны для животного и гармоничны для вашего дома. От когтеточек до мисок и домиков – все можно выбрать так, чтобы сохранить эстетику пространства, при этом сделав его комфортным для пушистого друга.

Когтеточка тоже может быть стильной

Вместо дешевых пестрых моделей с оборванными нитками ищите дизайнерские варианты: минималистичные когтеточки-столбики в сканди-стиле, крафтовые коврики для когтей, настенные панели из дерева или плотной ткани. Они легко впишутся даже в строгий интерьер и не будут бросаться в глаза.

Миски – часть декора





Пластиковым мискам – нет. Керамические, каменные или бетонные модели на аккуратных подставках выглядят как часть интерьера. Если у вас светлый дизайн, выбирайте миски нейтральных оттенков – серого, белого или бежевого. Так пространство останется гармоничным.

Домик для питомца

Дизайнерские лежанки сегодня выглядят как полноправные элементы интерьера: палатки из хлопка, корзины из ротанга, мягкие пуфы. Они легко вписываются в современный дизайн, особенно если выбрать текстуры и цвета в тон вашей мебели.

Лоток

Лоток на виду портит любую эстетику. Идеальное решение – закрытый ящик или тумба со входом для питомца. Такая мебель не только маскирует бытовые моменты, но и делает пространство более аккуратным.

Напольные покрытия, которые не боятся когтей



Глянцевый ламинат и полированная плитка – не лучший выбор для дома с животными. Лучше поставить матовый керамогранит, износостойкий ламинат или дерево с плотной защитной пропиткой. Они выдержат лапы, когти и влажную уборку.



Органайзеры для игрушек и поводков

Игрушки и шлейки не должны лежать где попало. Тканевые корзины, стильные ящики или аккуратные подвесные органайзеры помогут держать вещи питомца в порядке, а пространство – чистым и красивым.