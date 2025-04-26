Как сделать интерьер pet-friendly, но при этом стильным

Если в вашем доме поселился питомец, вовсе не обязательно жертвовать стильным интерьером.
Жить с питомцем не значит жертвовать стилем интерьера. Сегодня легко подобрать аксессуары, которые будут удобны для животного и гармоничны для вашего дома. От когтеточек до мисок и домиков – все можно выбрать так, чтобы сохранить эстетику пространства, при этом сделав его комфортным для пушистого друга.
Когтеточка тоже может быть стильной
Вместо дешевых пестрых моделей с оборванными нитками ищите дизайнерские варианты: минималистичные когтеточки-столбики в сканди-стиле, крафтовые коврики для когтей, настенные панели из дерева или плотной ткани. Они легко впишутся даже в строгий интерьер и не будут бросаться в глаза.
Миски – часть декора
Пластиковым мискам – нет. Керамические, каменные или бетонные модели на аккуратных подставках выглядят как часть интерьера. Если у вас светлый дизайн, выбирайте миски нейтральных оттенков – серого, белого или бежевого. Так пространство останется гармоничным.
Домик для питомца
Дизайнерские лежанки сегодня выглядят как полноправные элементы интерьера: палатки из хлопка, корзины из ротанга, мягкие пуфы. Они легко вписываются в современный дизайн, особенно если выбрать текстуры и цвета в тон вашей мебели.
Лоток
Лоток на виду портит любую эстетику. Идеальное решение – закрытый ящик или тумба со входом для питомца. Такая мебель не только маскирует бытовые моменты, но и делает пространство более аккуратным.
Напольные покрытия, которые не боятся когтей
Глянцевый ламинат и полированная плитка – не лучший выбор для дома с животными. Лучше поставить матовый керамогранит, износостойкий ламинат или дерево с плотной защитной пропиткой. Они выдержат лапы, когти и влажную уборку.
Органайзеры для игрушек и поводков
Игрушки и шлейки не должны лежать где попало. Тканевые корзины, стильные ящики или аккуратные подвесные органайзеры помогут держать вещи питомца в порядке, а пространство – чистым и красивым.