Как правильно называть свои грехи на исповеди

Сила великого таинства исповеди заключается в желании избавиться от всего, что мешает идти верным путем в мирской жизни. Судьба человеческая слишком многообразна и праведников, живущих исключительно по церковным канонам, на Земле попросту нет.

Недостаточно мысленно отчитывать себя за тот или иной проступок, рассказ о совершенных грехах и раскаяние в содеянном постороннему человеку требует определенных моральных усилий. Это закрепляет у верующего стойкий «иммунитет» к плохим делам и ограждает мирянина от различных соблазнов. При этом готовиться к исповеди, чтобы правильно назвать свои грехи священнослужителю, следует заблаговременно.

О том, как сделать весь процесс действенным и результативным по отношению к церковным канонам и самому себе, рассказывает епископ Смоленский и Вяземский Пантелеймон (Шатов).

Разница между исповедью и автобиографией

Большинство людей, желающих искренне покаяться в своих грехах, превращают собственные откровения в подробное описание собственной жизни. К примеру, в ответ на пьяную тираду мужа, супруга ответила ему нехорошими словами или ударила подвыпившего человека.

На исповеди женщина рассказывает всю историю и тут же оправдывает свое поведение острой необходимостью в защитной реакции против обидчика. Это - в корне неверно.

Правильным в данной ситуации будет рассказ о собственном несовершенстве: «Я раздражительная, злая, я нехорошо отреагировала на поведение супруга, в чем сильно раскаиваюсь и постараюсь не делать так больше. Я попросила прощения за свое поведение у супруга и теперь раскаиваюсь в содеянном перед Господом».

Нельзя также описывать свои грехи общими словами. Сами по себе названия проступков значат очень мало:

«тщеславие»;

«гордыня»;

«злость» и прочие.

Такое описание никак не указывает на понимание собственных страстей, заставляющих человека осознать свою неидеальную сущность. Следует записать вкратце ситуацию, вызвавшую такую реакцию у верующего, чтобы потом, в будущем было легче избежать подобного состояния.

Например:

«Я жадный, потому что нее дал соседу набрать воды из колодца». «Я жестокая, потому что накричала на дочь при ее друзьях». «Я ленивая, потому что вовремя не помыла посуду» и так далее.

При этом важными словами в списке являются выражения:

«Прошу прощения у Бога». «Раскаиваюсь в своем поступке». «Не буду повторять в будущем».

Нельзя на исповеди подробно рассказывать о предыстории совершенного греха, за который мирянин хочет просить прощения, но сам проступок должен быть указан в точности.

Исключение из правил составляют мысли и желания, связанные с похотью. Здесь, естественно, подробности совершенного греха или тягу к нему рассказывать не стоит. Однако следует придумать такое определение, чтобы батюшка точно понял, о чем речь. Ведь он посредник между Богом и верующими, поэтому епитимью должен накладывать соразмерную проступку и замыслу.

На каком языке следует каяться

Большинство неопытных прихожан, желая приобщиться к тайне исповеди и причащения, в качестве образца для описания грехов используют молитвы и часословы на старославянском языке. Поэтому в записках с перечислением проступков фигурируют выражения:

«самочиние»;

«гортанобесие»;

«отвращала лице от просящих» и тому подобное.

Список собственных грехов лучше составлять на современном языке, понятном, прежде всего самому мирянину:

«решения принимала самостоятельно, ни с кем не посоветовавшись»;

«слишком люблю вкусную еду»;

«не давал милостыню» и так далее.

В Церкви основные молитвы и проповеди произносятся на языке древних святых, прежде всего для того, чтобы сами служители и прихожане помнили о первых христианах, пострадавших за веру, об их подвигах во имя Отца Небесного и тем самым набирались сил сопротивляться мирским соблазнам.

Непонятные выражения, которые даже произнести сложно, не то, что ими подписать грех, к раскаянию и очищению души не приводят.

Подсказки для начинающих

Если желание исповедаться пришло само, как результат стремления к духовному очищению, в первую очередь следует поговорить на эту тему со священником. Он подскажет:

какие книги нужно прочесть;

как подготовиться к обряду физически;

как морально соответствовать предстоящему процессу;

как одеться;

как составить список проступков и прочее.

Кроме того, у батюшки может быть много прихожан, которые хотят приобщиться к таинству в определенный день и для полного исповеданья каждого верующего у священнослужителя попросту не окажется времени.

К тому же первыми на очереди к очищению от греховной скверны всегда выступают умирающие – человек должен успеть перед встречей с Господом покаяться в своих грехах. Такая процедура часто бывает длительной, ведь жизненный путь любого, живущего на Земле существа, очень разнообразен.

По церковным канонам, исповедоваться можно от трех раз в 7 дней до 1 раза в месяц. Чем чаще верующий рассказывает о собственных греховных мыслях и поступках, тем больше времени он размышляет о предстоящих деяниях. Такое соблюдение церковных канонов дисциплинирует и позволяет изменить самого себя в лучшую сторону.

Категории проступков

Знать все церковные установления обычный мирянин не может, поэтому для удобства определения нехорошего поведения верующего, грехи разделили на несколько частей:

против Господа Бога — отрицание веры, уход в другую религию, обращение к ведунам и экстрасенсам и тому подобное;

грехи против себя и своего ближнего – все плохие человеческие качества, нанесение вреда здоровью различными способами, плохое воспитание детей, осуждение чужого поведения и так далее;

г рехи против власти – неподчинение законам, митинги и забастовки, неуплата налогов и пошлин и прочее;

грехи против животных – назвать человеческими именами своих питомцев нельзя, как и нельзя их бить, или оставлять без еды и воды.

Как утверждает, батюшка Пантелеймон в своих советах, от того, насколько правильно называет верующий свои грехи на исповеди, зависит степень его раскаяния и понимания собственных проступков.