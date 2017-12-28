Новогоднее волшебство: секреты исполнения желаний

Совсем скоро Новый год, и в глубине души мы верим в чудо! Попытаемся овладеть волшебством исполнения желаний вместе с психологом Олесей Алпацкой.

— Как я хочу, чтобы это со мной произошло! До чего же хочется изменить свою жизнь! Я мечтаю встретить любимого и построить крепкую семью, открыть бизнес, отправиться в путешествие…

Знакомые желания? Конечно, у многих они сбылись. Но иногда мы допускаем ошибки, которые не только мешают исполнению мечты, но и мешают нам в будушем чего-то хотеть, к чему-то стремиться.

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Ошибка 1. А того ли я хочу?

На ум приходят веские аргументы, почему именно сейчас желаемое лучше не получать. Того ли вы хотите, стоит ли в принципе к этому стремиться и принесет ли это вам счастье.

Чем больше человек сомневается, тем меньше шансов на исполнение его мечты. Со временем становится трудно поверить, что возможно получить что-то «просто так»: мозг плотно блокирует этот вариант развития событий и мы перестаем мечтать и загадывать желания.

Фильм «Исполнитель желаний» показывает, что может случиться, когда желания загаданы без выяснения намерений, из деструктивных состояний, с ложными чувствами из темных частей себя.

Конечно, это крайности, но моя задача в этой статье — приблизить вас к исполнению ваших желаний, поэтому подробно поговорим и обо всем, что этому препятствует.

Ошибка 2. Торговля

Бывает «торговля» по мелочам со Вселенной. «Ну можно, чтобы хотя бы одно маленькое желание исполнилось? Блага всех мировых цивилизаций мне не нужны… Но вот бы он подарил мне бриллиант размером в 2 карата и обязательно при лунном свете».

В чем здесь подвох? Все наши мысли отчаянно фокусируются на загаданных объектах, тем самым отметая какую-либо возможность такой ситуации в жизни. Поскольку сами наши мысли о ситуации вызывают высокое напряжение в мозге и теле, мы подсознательно ее избегаем.

Ошибка 3. Цели

А иногда случается такое — планируешь в надежде на 100%-ное достижение целей, которые подменяются желаниями и все равно ничего не получаешь, потому что цель — это не желание!

Жизнь наша тускнеет, пустеет, теряет тонкую составляющую — это веру в изобилие мира, в котором мы живем!

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Секреты исполнения желаний

Итак, чтобы загаданное сбывалось на 100%, следует начать с любви к себе и тем своим частям, которые уязвлены, игнорируются, спят в бессознательном.

Почему это так важно? Эти внутренние фигуры отвечают за свободное течение энергии внутри нас, привлечение хороших жизненных обстоятельств и интуицию.

Когда мы узнали, полюбили и приняли себя, можно говорить о воле, выполнении техник и самих наших желаниях.

Шаг 1. Обещаем себе в новом году любить себя больше, не бояться узнавать себя и использовать все ресурсы для раскрытия своего потенциала.

Не стоит ставить нереальные, гигантские цели — важно дать «зеленый свет» всему новому, интересному и не травмирующему.

Шаг 2. Выделяем желание среди общего гигантского потока.

Влечение к объекту сопровождается «электрическим» откликом во всем теле и легким сексуальным возбуждением. Эти параметры и чувствительность вашего тела будут сигналом, что к вам пришло настоящее желание, а не прихоть, каприз, долженствование, навязанное мнение. Чутко прислушивайтесь к себе.

Шаг 3. Создаем намерение на исполнение задуманного.

Шаг 4. Начинаем эффективно желать, а значит, натягиваем тетиву своих устремлений и четко чувствуем связь с желаемым.

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Нужно загадывать не объект, предмет, конкретный вариант развития событий, а только те чувства, которые появятся у вас, когда заветное желание исполнится! Если вы сосредоточитесь не на самом желании, а на чувствах, эффект будет совсем иным: тело начнет перестраиваться в сторону вашего желания, а бессознательное будет работать на его исполнение!

Шаг 5. После того как ваше желание прошло все необходимые этапы подготовки на сознательном уровне, на уровне тела и бессознательного, можно приступить к фантазированию о нем на бумаге.

Вы описываете то, чего хотите, настолько подробно и четко, насколько вам позволяет владение языком и чувствами. Вы пишите оду тому, как ваше желание исполнилось.

Это необходимый этап: так вы освобождаетесь от напряжения, связанного с желанием, а также можете посмотреть на него «со стороны», пофантазировать и дать варианты его исполнений, которых может быть очень много!

Шаг 6. Расслабляемся и ждем исполнения. Произойти это может в самый неожиданный момент! Ваше бессознательное выстроит всю картинку и просто воспроизведет ее в лучшем для вас виде.

Когда же? Когда вы расслаблены, не ожидаете исполнения желания, а доверяете , что это произойдет!

Чтобы определить примерный путь, вспомните, когда исполнялось ваше последнее желание, сколько времени прошло от загадывания до исполнения — вот на такой срок и стоит ориентироваться.

Конечно, при этом есть огромная разница, хотите ли вы пройтись по улицам в брендовых сапогах или обрести своего мужчину.

Некоторым требуется войти в состояние — зажечь свечи, сделать ритуал и тд, это помогает активировать древние механизмы сознания, которые больше ориентируют нас на внешнее, чем на внутреннее. Внешний антураж не отвечает за исполнение желаний, а только за ваше состояние!

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Письмо Деду Морозу или письмо самой себе под ёлку лингвистически программируют ваши состояния на успех — пользуйтесь этими техниками сами и обучайте детей беседам со Вселенной!

Я желаю вам приобрести это четкий вкус исполнения желаний, когда у вас получится один раз — у вас получится еще, вы приобретете чувствительность и интуиция будет работать на вас! Я желаю вам в новом году ресурсных состояний для создания вашей жизни такой, какой вы хотите ее видеть! Больше желайте, верьте себе, передавайте детям, будьте счастливы!

С любовью к вам и вашим мечтам!