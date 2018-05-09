Посадка и уход за иксией в открытом грунте: советы садоводов

Если вы решили постигнуть тонкости ландшафтного дизайна и превратить свой приусадебный участок в экзотический райский уголок, пришла пора отказаться от привычных для наших широт цветов. Создать оригинальную и необычную композицию поможет «жительница» Южной Африки иксия (фото см. в статье).

Посадка иксии и уход за ней в открытом грунте требует соблюдения некоторых правил. Но при должной заботе тропическая красавица очарует обильным цветением и тонким ароматом уже в первый год.

Посадка иксии в открытый грунт

Иксия имеет тонкий прямостоячий стебель, достигающий в высоту от 30 до 50 сантиметров. Цветы напоминают колокольчики, собранные в колосовидные соцветия алого, белоснежного, желтого, голубого, лилового или розового оттенка.

Сочные мечевидные листья растут прямо из клубнелуковицы. Цветы, в зависимости от сорта, распускаются в начале или середине лета. Продолжительность цветения от 3 до 4 недель.

Как истинная южная красавица иксия капризна, поэтому необходимо тщательно выбирать место для ее посадки:

участок должен быть солнечным, по возможности безветренным, подальше от высоких деревьев. В тени можно попросту не дождаться цветения;

если на клумбе находятся другие растения, высаживайте цветок на переднем плане. Так будет легче обеспечить необходимый полив. К тому же она станет прекрасным обрамлением участка и подчеркнет красоту цветочной композиции;

место под посадку должно быть хорошо дренированным, без застоя воды;

иксия любит рыхлую, хорошо аэрируемую и влагопроницаемую почву. Она должна быть богатой гумусом, иметь нейтральную кислотность.

После выбора места, удовлетворяющего всем требованиям растения, можно приступать к посадке:

перекопайте участок;

очистите землю от сорняков, хорошо разрыхлите;

распределите по клумбе перегной или перепревший навоз. На 1 м2 возьмите 1 ведро удобрения. Затем, внесите 60 грамм суперфосфата, 20 грамм магния и 300 грамм древесной золы. Тяжелый грунт нуждается в дополнительном обогащении речным песком;

на расстоянии 6-8 сантиметров друг от друга сделайте ямки глубиной 4-5 сантиметров для мелких луковиц. Для крупных – глубина лунок составляет 5-7 сантиметров, интервал 10-12 сантиметров;

насыпьте горстку речного песка. Он сыграет роль дренажного слоя и предотвратит появление плесени на клубнях;

посадите луковички;

засыпьте углубления почвой;

накройте землю 2-3 сантиметровым слоем мульчи;

первый полив теплой водой осуществите после появления всходов. Как правило, это 15-18 день.

Посадка проходит весной, при температуре не ниже 10°C-12°C. В северных регионах высадка в открытый грунт осуществляется в середине мая. Пока не наступит тепло, растение необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой.

Крупные клубнелуковицы зацветут уже в этом году, мелкие – через 1-2 года.

Правила ухода

Иксия считается стойким цветком, практически не подверженным заболеваниям. Однако. Это вовсе не означает, что она не нуждается в уходе. Большинство цветоводов каждый год высаживают экзотическую красавицу на новое место. Плодородная почва и солнечные лучи гарантируют полноценное развитие и обильное цветение.

Дальнейший уход за цветком не доставит особых хлопот:

после появления ростков иксию нужно полить теплой водой. Во время бутонизации и цветения интенсивность увлажнения почвы увеличивается. Цветоводы также рекомендуют использовать специальные средства, которые улучшают цветение. В засушливые дни необходимо дополнительное опрыскивание или ежевечерний увлажняющий душ. По окончании периода цветения полив сокращают до минимума или совершенно прекращают;

после полива или дождя землю нужно аккуратно рыхлить, чтобы избежать формирования плотной корки. Одновременно, не забывайте удалять сорняки;

если земля плодородная, в подкормке тропическая гостья не нуждается. На бедных почвах каждые 10-12 дней придется поочередно вносить органические и комплексные минеральные удобрения. В специализированных магазинах довольно богатый выбор подкормок, предназначенных именно для иксии;

после того как растение отцвело, а листва пожухла, необходимо срезать всю надземную часть;

при выращивании цветка в регионе с холодным климатом, луковицу необходимо выкопать, просушить, обработать раствором марганцовки, снова просушить. Процедуру проводят в хорошо проветриваемом помещении с температурой около 10°C или на открытом воздухе под навесом;

далее, луковички нужно поместить в картонную или деревянную емкость со смесью торфа и песка, после чего отправить на хранение в непромерзаемый погреб, в котором поддерживается температура от 6°C до 8°C. По советам опытных цветоводов, клубни можно хранить в пакете из плотной перфорированной бумаги в овощном отсеке холодильной камеры;

в теплых регионах луковицу можно оставить в земле, укрыв грядку слоем сухих листьев или еловых веток. Землю также мульчируют 8 сантиметровым слоем речного песка. Однако это не даст гарантии, что иксия выдержит сильные морозы.

Некоторые садоводы на зимний период пересаживают иксию в горшки. Однако, несмотря на то, что растение точно сохранится, за это время оно пойдет в рост и сил на бутонизацию у него не останется.

Если в первый год после посадки экзотическая красавица отказывается цвести – это вполне нормальное явление. Однако, если цветения нет на 2 и 3 год, возможно, ей не хватает солнечного света, увлажнения или необходимых микроэлементов в почве.

Заболевания растения

В благоприятной среде иксия практически не болеет. Но недостаточный уход и переувлажнение почвы может спровоцировать появление инфекционных и вирусных заболеваний:

фузариоз. Побеги искривляются, листья усыхают, цветки деформируются. Помочь растению можно, обработав его медьсодержащими фунгицидами;

септориоз. Обычно появляется в августе. На нижних листовых пластинах проступают мелкие бурые пятнышки с черной окантовкой, снижается качество цветения. Если выкопать луковицы можно увидеть на них коричневые водянистые пятна и серые подпалины. Болезни больше всего подвержены иксии, высаженные в сырую глинистую землю. Лечат растение опрыскиванием бордоской жидкостью. Сильно пораженные луковицы необходимо уничтожить;

серая гниль. Клубнелуковицы покрываются налетом плесени. Лечение невозможно. Больные экземпляры необходимо уничтожить. Здоровые иксии обрабатываются «Фундазолом» в целях профилактики;

желтуха. Листовые пластины стремительно желтеют, начиная от кончиков. В короткие сроки куст становится соломенного цвета. Лечению не подлежит.

Увядание листьев может быть связано с недостаточным поливом. Нельзя допускать высыхания почвы. Однако не стоит забывать, что избыток влаги провоцирует появление на луковицах плесени. Чтобы этого не допустить, перед посадкой нужно выложить в лунках слой дренажа, а клубни обработать фунгицидом.

Тропическую красавицу также могут атаковать тля, трипсы и паутинные клещи, которые питаются соком цветка. При этом листья покрывают пятна и точки, побеги искривляются, цветы теряют привлекательность. Спасти цветок могут сильнодействующие инсектициды.

Иксия – это удивительное тропическое растение, которое вполне можно выращивать на просторах нашей родины, соблюдая несложные правила. В ответ на заботу, экзотическая красавица порадует сочными красками всех цветов радуги и великолепным ароматом.