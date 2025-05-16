5 неожиданных аксессуаров, которые сделают гостиную уникальной

Клео.ру собрал пять идей, которые вы вряд ли встретите в каждом интерьере, но которые точно произведут впечатление.

1. Световая инсталляция-скульптура

Забудьте про обычные торшеры и бра. Выбирайте объемный LED-объект любой геометрической формы. Меняющийся цвет и тень добавят динамики и сделают угол живым арт-объектом.





2. Зеркало-рамка с мозаикой

Стандартная рама быстро надоедает. Оживите ее кусочками керамики, зеркальными стружками или мелкой плиткой разного цвета. Такое необычное зеркало станет центром внимания и визуально расширит комнату.





3. "Парящие" полки

Монтаж невидимых креплений позволяет добиться эффекта "парения" – полки без видимых держателей. На них разместите коллекционные фигурки, книги в ярких переплетах или сочные растения в ограненных горшках. Мини-галерея под потолком подчеркнет высоту и придаст легкости.





4. Тактильный текстиль на стене

Вместо привычных картин установите панно из войлока, пробки или натуральной кожи. Такая мягкая панель не только привносит тепло, но и поглощает звук, делая гостиную уютнее.





5. Живая скульптура-кашпо

Кашпо-человечек или абстрактная фигура, в "че­ловеческом" укрытии которого поселяется растение – смелый ход, который выделит вашу комнату. Выбирайте сочетание керамики и натурального мха или суккулентов для контраста.



