Color Drench: почему красить стены, потолок и мебель в один цвет снова модно

Однотонные стены в интерьере – смелое дизайнерское решение, которое снова оказалось в центре внимания. Тренд под названием Color Drench предполагает "окунуть" помещение в один оттенок: окрашиваются все поверхности – стены, потолок, плинтусы, двери и даже мебель – в единый цвет или близкие тона. Пространство превращается в цельный цветовой фон без резких контрастов. При этом монохромность не равна скуке: дизайнеры советуют играть с разными фактурами и степенью глянца покрытия, чтобы интерьер не выглядел плоско. Например, даже полностью бежевый интерьер от пола до потолка не будет скучным – разнообразие фактур отделки и текстиля оживит пространство.





Почему монохромный интерьер в моде?

Монохромные интерьеры сегодня снова на пике популярности. После увлечения минимализмом и нейтральными палитрами люди вновь хотят цвета и индивидуальности в доме. Максимализм возвращается, и Color Drench называют одним из главных трендов 2025 года. Этот подход привлекает не только эффектностью, но и практичностью. Однотонный дизайн упрощает подбор отделки – достаточно выбрать один оттенок вместо множества. К тому же помещение, выдержанное в одной гамме, выглядит цельно и элегантно, а атмосфера становится уютной, "обволакивающей".

Причем дизайнеры используют цветовое "погружение" уже многие годы, чтобы визуально корректировать сложные пространства и подчеркивать архитектурные детали. Окрашивая все поверхности в один цвет, можно сгладить неровности планировки и даже "спрятать" недостатки – радиаторы или шкафы сольются со стенами. Кроме того, отсутствие контрастных линий делает комнату визуально более просторной. Особенно заметен этот эффект в небольших помещениях: единый цвет стен и потолка размывает границы и создает иллюзию большей высоты.





Как применить Color Drench в квартире?

Чтобы монохромный интерьер радовал, важно грамотно подобрать оттенок и помещение для эксперимента. Дизайнеры советуют начать с комнат, где вы проводите меньше времени – прихожей, гостевого санузла или кабинета. В небольшом помещении эффект "цветового кокона" наиболее ощутим, и рискнуть ярким цветом там проще.

При выборе оттенка учитывайте размер и освещенность комнаты. Светлые приглушенные тона создают спокойную атмосферу, а глубокие насыщенные добавляют драматичности. Если вы стремитесь визуально расширить пространство, избегайте очень темных доминирующих цветов; в просторной же комнате они могут выглядеть благородно и уютно. Воплощая идею color drench, доведите цвет "до потолка" – окрасьте не только стены, но и потолок, двери, рамы и даже крупную мебель. Нередко ошибкой бывает оставить потолок белым – тогда интерьер кажется незавершенным.





Можно поиграть и с финишем краски: матовые стены и более глянцевые детали создадут интересную игру светотеней. Не стоит реализовывать этот прием в студиях с открытой планировкой – на больших пространствах сложно выдержать один цвет без диссонанса. Зато отдельная спальня, гостиная или ванная, выдержанная в единой гамме, станет эффектной изюминкой интерьера. Главное – выбрать цвет по душе и смело "окунуть" в него комнату!