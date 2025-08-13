Эти 4 вещи делают вашу гостиную маленькой

Гостиная – центр дома. Здесь вы отдыхаете, принимаете гостей, проводите вечера с семьей. Но иногда мы сами визуально "сжимаем" пространство, даже не замечая этого. В результате комната начинает казаться тесной и перегруженной, а атмосфера – менее комфортной. Вот что лучше исключить или продумать особенно тщательно.

Крупная мебель

Большой диван – это прекрасно, но если он занимает половину комнаты, то неважно, насколько он красивый, – гостиная начнет казаться меньше. Правило простое: мебель должна соответствовать пропорциям помещения. Лучше выбрать модульные варианты или более компактные модели, которые не перегружают пространство.

Слишком маленькие ковры





Ковер должен "держать" композицию мебели, а не выглядеть как потерявшийся кусок ткани посреди комнаты. Если он слишком маленький, комната визуально дробится на части. Идеально, когда на ковре стоят хотя бы передние ножки мебели.

Неправильный свет

Один центральный потолочный светильник редко работает на пользу пространству. Жесткий верхний свет делает тени резкими, а комнату – менее объемной. Играйте с несколькими источниками: торшеры, бра, настольные лампы. Мягкий рассеянный свет создает ощущение воздуха и комфорта.

Избыток декора





Даже самый стильный интерьер можно "задушить" аксессуарами. Множество рамок, статуэток, вазочек и сувениров создают визуальный шум. Оставьте только те вещи, которые действительно нравятся и работают на общую концепцию. Остальное уберите в хранение или рассейте по другим комнатам.

Чтобы гостиная выглядела просторнее, не обязательно делать ремонт или сносить стены. Достаточно убрать перегружающие элементы, продумать свет и подобрать мебель, которая "дышит" вместе с пространством.