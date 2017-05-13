Что за прелесть: рецепт скумбрии в беконе
Охлажденная скумбрия намного дешевле семги, прямо манит к приготовлению. Так как рыба жирная, готовить ее над углями — самое то. Запекать решила, завернув в копченый бекон, чтобы был соответствующий аромат. В брюшко рыбе положила веточки свежего чабера, а можно розмарин, можно тимьян, что-то поядренее такое.
Что за прелесть получилась, слов нет просто! Тающая рыба, аромат, вкус! Невероятное что-то! А на гарнир картошки печеной захотелось, в сочетании с копченым вкусом - идеально.
Вердикт — буду повторять и не раз, вполне бюджетный вариант и потрясающий вкус. Скумбрия в духовке тоже хороша.
Состав:
- Скумбрия охлажденная 2 шт.
- Копченый бекон или грудинка в нарезке 100 г
- Свежий чабер 2 веточки
- Соль
- Перец черный
Готовим!
1. Тушки выпотрошить, удалить жабры, головы оставить. Промыть их и обсушить. Перец истолочь в ступке с солью и приправить рыбешек изнутри и снаружи. Веточки зелени вложить в брюшки.
2. Копчености купите сразу нарезанными тонкими длинными полосками. Оберните плотно тушки рыб и плотно обвяжите кулинарным шпагатом.
3. Жарить над углями на решетке, часто переворачивая, около 15 минут. Думаю, вполне можно приготовить и под грилем духовки. Разрезать шпагат и подавать. Можно дополнить зеленым салатом, помидорами, тоже будет хорошо.
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