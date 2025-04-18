Как придать интерьеру легкости: 6 лайфхаков, которыми пользуются дизайнеры

Весна уже в городе – а это значит, пора добавить "свежести" не только в гардероб, но и в интерьер. Плотные ткани, тяжелые формы, "зимние" цвета – все это можно немного отпустить и сделать пространство визуально легче. Немного дизайнерских хитростей и тонкой настройки деталей в этой статье.

Светлые оттенки – это не только про стены

Да, можно перекрасить стены в мягкий беж или сливочный – но если ты снимаешь квартиру, лучше сыграть на текстиле. Светлая скатерть, кремовые подушки, бежевый плед или пастельные постеры в легких рамках – интерьер сразу "вздохнет" посвободнее.

Замени тяжелые ткани



Ткани в интерьере работают как одежда – плотный бархат или темный велюр визуально делают комнату "теплее" и уютнее, но точно не легче. Поменяй чехлы на диванных подушках, убери плотные портьеры, достань хлопковый или льняной тюль, и вот – уже светлее, чище и не так душно, даже если за окном еще +12.



Добавь воздуха

Это не абстракция – просто убери избыточное. Переставь мебель, оставь чуть больше пустого пространства между предметами. Если все стоит плотно, глазу не за что "зацепиться" – и комната выглядит тесной. А иногда, чтобы стало легче, нужно не добавить, а убрать.

Стекло, металл, зеркало

Глянцевые и полупрозрачные поверхности работают на визуальную легкость. Заменить комод – не вариант, но можно поставить прозрачную вазу, зеркальный поднос, поменять абажур на светлый или даже просто убрать пару лишних предметов с полки.

Цветочные акценты



Не обязательно ставить охапки пионов на каждый стол. Иногда достаточно одного маленького растения в стеклянной банке или зеленого акцента у окна, чтобы интерьер перестал быть "зимним". Главное – не захламлять: лучше одно зеленое пятно, чем десять засохших букетов.



Свет и еще раз свет

Если верхний свет в квартире мрачный, добавь торшер или настольную лампу с теплым светом. Мягкое освещение вечером и рассеянное днем делает интерьер уютнее и легче. А еще – попробуй вкрутить лампочки с цветовой температурой 2700К. Они самые "домашние".

Все это – мелочи, но в сумме они дают ощущение, что в комнате стало проще дышать. И это как раз то, чего хочется в теплое время года.