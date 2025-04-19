Тактильный интерьер: материалы, которые снимают тревожность

В мире, где мы постоянно подключены к Сети и окружены визуальным шумом, дом становится нашим островком покоя. Чтобы обустроить пространство, где хочется снять обувь и просто… дышать, обратитесь к силе прикосновения: так называемый тактильный интерьер работает на уровне подсознания и помогает успокоиться уже с первого шага. Клео.ру рассказывает, как выбирать материалы, которые подарят ощущение безопасности и уюта – от благородного дерева до бархатистого текстиля и матовой керамики.

1. Теплое дерево: органика, которая греет

Дерево – один из древнейших и самых человечных материалов. Тактильный интерьер с использованием натурального дерева дарит ощущение связи с природой и успокаивает нервную систему.

Породы с выраженной текстурой . Ольха, дуб и орех отлично прочувствуются кончиками пальцев: рельеф годичных колец создает ощущение живого рисунка.

. Ольха, дуб и орех отлично прочувствуются кончиками пальцев: рельеф годичных колец создает ощущение живого рисунка. Масла и масла-воски . Завершите обработку поверхности натуральными маслами: они подчеркнут структуру и добавят лёгкий тёплый блеск, при этом поверхность останется "дышащей" и матовой.

. Завершите обработку поверхности натуральными маслами: они подчеркнут структуру и добавят лёгкий тёплый блеск, при этом поверхность останется "дышащей" и матовой. Массив vs. шпон. Массив дерева ощутимо теплее и плотнее, но даже высококачественный шпон на мягкой основе дарит приятные тактильные впечатления, при этом обходится дешевле.





Совет: в зоне отдыха замените кофейный столик на низкий деревянный поднос, который приятно поднимать и ставить на него чашку с чаем. Каждый контакт с фактурой – мгновенная медитация.

2. Матовая керамика: антибликовый дзен

Глянец сверкает – матовость успокаивает. Тактильный интерьер с матовой керамикой создает эффект "приглушенного настроения" и минимизирует визуальные раздражители.

Плитка в ванной и на кухне . Выбирайте плитку с бархатистой поверхностью: керамогранит Soft-Touch или глазурованная керамика с эффектом шёлка. Такая плитка прикасаться приятно, она не скользит и не оставляет разводов.

. Выбирайте плитку с бархатистой поверхностью: керамогранит Soft-Touch или глазурованная керамика с эффектом шёлка. Такая плитка прикасаться приятно, она не скользит и не оставляет разводов. Столешницы и раковины . Матовые керамические раковины тактильно приглашают к действию – будь то утреннее умывание или мытьё рук после прогулки.

. Матовые керамические раковины тактильно приглашают к действию – будь то утреннее умывание или мытьё рук после прогулки. Декор в деталях. Добавьте вазу или кашпо из матовой керамики – в сочетании с натуральным текстилем и деревом они выглядят воздушно и успокаивают взгляд.





Совет: в гостиной или кабинете поставьте декоративные плошки из матового фарфора, чтобы прикасаться к ним во время пауз в работе – пусть это станет вашим ритуалом восстановления.

3. Мягкий текстиль: объятия, которые всегда рядом

Самый очевидный, но не менее действенный способ сделать интерьер "тактильным" – это текстиль. Тактильный интерьер с мягкими фактурами превращает дом в настоящий "плюшевый кокон".

Пледы и покрывала . Отдавайте предпочтение высокоплотному велюру, искусственному или натуральному меху. Они не просто красиво смотрятся, но и буквально приглашают "закутаться", снижая уровень тревожности.

. Отдавайте предпочтение высокоплотному велюру, искусственному или натуральному меху. Они не просто красиво смотрятся, но и буквально приглашают "закутаться", снижая уровень тревожности. Подушки и пуфы . Наполните диван крупными подушками из хлопка с крупной вязкой или из шерсти мериноса: они легко принимают форму тела и мягко "обнимают". Пуф из вельвета может стать альтернативой креслу для ног – положили стопу и мгновенно расслабились.

. Наполните диван крупными подушками из хлопка с крупной вязкой или из шерсти мериноса: они легко принимают форму тела и мягко "обнимают". Пуф из вельвета может стать альтернативой креслу для ног – положили стопу и мгновенно расслабились. Ковры. Выбирайте ковры с высоким ворсом из натуральной шерсти или хлопка: стоять на таком полу по утрам – отдельное удовольствие. Теплые, шероховатые волокна буквально массируют стопу и помогают проснуться без напряжения.





Совет: в спальне вместо жалюзи повесьте плотные льняные шторы. Ощущение ткани под ладонью при открытии и закрытии окон дарит спокойствие и "связывает" вас с пространством.