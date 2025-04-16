8 интерьерных трендов 2025, которые легко повторить даже в съемной квартире

Не все готовы делать ремонт ради Pinterest-картинки. И не нужно. В 2025 году в моде интерьер, который легко собрать из деталей. Никаких демонтажей и перепланировок – только мебель, свет, декор и немного вкуса. Рассказываем, что можно внедрить прямо сейчас, даже если ты живешь в съемной квартире с белыми стенами и арендным диваном.

Круглые картины



Да-да, круглые. Не постеры, не холсты с багетом, а именно круглые изображения – в виде тарелок, графики на подрамнике или фото в круглом паспарту. Смотрится свежо, немного артхаусно и точно не похоже на стандартную "галерею над диваном". В тренде – мягкие линии и композиции без четких рамок.



Цветное стекло





Яркие стеклянные вазы снова с нами – и теперь это не бабушкина антикварная полка, а трендовая часть декора. Бирюза, янтарь, прозрачный сиреневый – чем необычнее оттенок, тем лучше. Ставь одну вазу на полку или собирай композицию из трех. Даже с обычными сухоцветами или веточкой – интерьер сразу кажется дороже.

Настольные лампы



Точечный свет – must-have, если хочется настроения. В моде – лампы округлых форм, с текстильными плафонами, глиняным основанием и винтажной подачей. Такой свет делает комнату уютной без лишнего декора.



Деревянная мебель





Ставка – на натуральность. Шпонированные комоды, табуреты, консоли из массива – пусть даже компактные и недорогие. Важно, чтобы фактура дерева была видна. Цвет – от светлого дуба до ореха. Это добавляет "воздуха" и ощущение спокойствия в интерьер. И смотрится дорого даже на фоне арендной квартиры.

Керамика ручной работы





Не обязательно быть поклонницей гончарства, чтобы влюбиться в такие детали. Вазы, чаши, подсвечники – с неровной формой, интересной глазурью, иногда чуть грубоватые. Такие предметы добавляют текстуру и тепло, делают интерьер более "живым".

Фигурные полки





Прямоугольные стеллажи уходят на задний план. Сейчас в моде полки необычной формы: изогнутые, с неровными краями, асимметричные. Их можно поставить на пол или повесить на стену, а главное – с их помощью легко зонировать пространство даже в однушке.

Картины без рам



Тренд от дизайнеров интерьеров и галеристов. Холсты без рамы смотрятся легче, современнее и будто бы свободнее. Они не требуют сложной компоновки и отлично сочетаются с другими видами декора. Можно просто прислонить к стене, и интерьер уже выглядит "проработанным".



Что важно запомнить

Ты не обязана делать капитальный ремонт, чтобы жить красиво. Тренды 2025 года – это про настроение и детали, а не про бюджет. Главное – выбрать те элементы, которые тебе близки, и не бояться экспериментировать. Даже если квартира не твоя, стиль в ней может быть абсолютно твой.