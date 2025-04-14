Декор в духе бабушкиного винтажа: какие материалы возвращаются в моду?

Все новое – это хорошо забытое из 70-х, 80-х и даже 60-х. Только теперь – в красивой обертке Pinterest и с лайками от интерьерных дизайнеров. Винтаж снова в игре, и не только на блошиных рынках. В домах все чаще появляются твидовые диваны, бархатные кресла, плетеные абажуры и комоды с ручками, как у бабушки в гостиной. Звучит рискованно, но на деле – супермодно, уютно и с характером.

Твид в интерьере

Твид прочно закрепился не только в гардеробе, но и в интерьере. Обивка диванов, подушки, кресла – он везде, где нужна фактура и тактильность. Причина очевидна: твид моментально добавляет уют и визуальный объем. Он классно смотрится на минималистичных формах – не дает им "заскучать", но и не превращает квартиру в музей. Особенно хорош в светлых, нейтральных оттенках – беж, серый, пыльно-розовый. Сочетай его с гладкими поверхностями вроде стекла или металла – чтобы не уйти в полный "ретро".

Бархат





Когда-то бархат был знаком роскоши, потом – символом "слишком". Сейчас он возвращается в правильной дозировке. Модный бархат – матовый, не блестящий, в спокойных оттенках: оливковый, карамельный, графит. Он отлично работает на акцентных предметах – например, пуфе, кресле, или даже изголовье кровати. С бархатом важно не переборщить, но если ты ищешь что-то "мягкое, но с характером" – он справится.

Плетеные элементы

Ротанг, бамбук и все, что плетется, снова актуальны. Плетеные стулья, тумбы, ширмы, лампы – такие вещи делают интерьер легче и живее. Особенно хорошо они работают в пространствах с нейтральной палитрой и натуральными материалами. Можно добавить один плетеный элемент – например, торшер или прикроватную тумбу – и интерьер сразу "заиграет". И да, это не только про стиль бохо. Плетеные детали отлично сочетаются даже с современным минимализмом, главное – выбирать простые формы.

Фактура ретро – но без ощущения "старья"



Секрет модного винтажа – в правильных фактурах. Небольшой налет времени, текстура, как будто слегка потертая, но не "с рынка", а намеренно сделанная такой. Сейчас особенно в моде поверхности с эффектом кракле, мебель с "состаренными" ручками, стеклянные витрины в духе 70-х. Главное – не собирать все и сразу. Винтажный эффект лучше всего работает на контрасте с чистыми линиями и свежими цветами. Добавь одну винтажную деталь к современной мебели – и будет вам счастье.



Как не уйти в бабушкин стиль по-настоящему

Главный прием – не делать квартиру полностью "под старину", а впускать винтаж дозированно. Один твидовый диван, один бархатный пуф, одна плетеная лампа – и твоя комната получится с нужным "настроением", но без перегруза. Не бойся сочетать старое и новое: это и есть суть тренда. Рядом с твидом может быть бетонная ваза, а рядом с плетеной тумбой – минималистичный постер. Это не нарушение правил, это как раз и есть модно.

Если хочется домашнего уюта, но без скуки – винтажные материалы сейчас работают как нельзя лучше. И нет, бабушки не обидятся. Скорее всего, им даже понравится.