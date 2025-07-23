Запонки, кольца и браслеты: какие мужские украшения в тренде

Современные мужские украшения давно перестали быть чем-то маргинальным или "слишком". Сегодня это – логичное продолжение образа, акцент, который говорит о внимании к деталям. Кольца, браслеты, запонки – не просто аксессуары, а модный инструмент для тех, кто в теме.

Кольца

В сезоне – чистые линии, архитектурные формы, благородный металл без лишней драматургии. Минималистичные кольца на один-два пальца добавляют характер, не утяжеляя образ.

Тренд – матовые и текстурные поверхности, эффект "raw metal", тёплое серебро, тёмная латунь. Отлично заходят соло или в лэйеринге (слоистость из нескольких колец на одной руке, но без перегруза).

Если хочется чего-то с историей – гравировки, символика, кастомные печатки с личным значением.

Запонки



Запонки возвращаются в повседневный гардероб. Но сейчас они – не про форму иконок или фамильные гербы. В фокусе – текстуры и минимализм. Матовая сталь, чёрный оникс, графит, титан.



Современные бренды делают лаконичные варианты, которые можно носить не только на ивенты.

Тренд – формы-стейтменты: прямоугольник, куб, скоба. Актуально носить запонки в тон к другим аксессуарам – кольцу, браслету, часам.

Браслеты





Мужские браслеты в 2025 – это про баланс формы и фактуры. Главное – не "игрушечность", а продуманная простота.

Хит – комбинации кожи и металла, минимализм в плетении, замкнутые формы. В моде cuff-формат (жёсткие браслеты без застёжек) или кожаные тонкие ленты, плотно сидящие на запястье.

Соло или в паре с часами – работает и с футболкой, и с пиджаком. Главное – не миксовать разные металлы в одном образе без идеи.

Общая стилистика

Мужские украшения сегодня – не акцент ради акцента. Они работают на стиль, подчёркивают вкус, отражают личность.

Лучше один аксессуар, но чётко попадающий в эстетику образа, чем "всё и сразу".

Если коротко:

Форма – чистая, без лишнего.

Материал – металл, кожа, камень.

Цвет – стальной, графит, чёрный, бронза.

Украшения – это элемент стиля, который считывается моментально. Он может подсветить твой вкус, статус и даже характер. Поэтому относись к ним не как к дополнению, а как к коду.