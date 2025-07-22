Мужские плавки: какие выбрать для отпуска, чтобы не было неловко

С пляжной модой все не так просто, как кажется. Да, это всего лишь плавки, но стоит выбрать не ту модель – и вот ты уже выглядишь как турист из 2007-го или как участник соревнований по плаванию, случайно оказавшийся на семейном курорте. Чтобы не попасть впросак, нужно учитывать не только моду, но и локацию, комфорт и особенности фигуры.

Слипы и брифы: осторожно, территория рисков





Эти модели – классика, которая на постсоветском пространстве ощущается как стандарт. Но за его пределами такие плавки чаще встречаются в бассейне, чем на пляже. Да, они удобные, особенно для заплывов, но есть нюанс: ультраоблегающий силуэт в отпускном контексте – история тонкая. Даже если у тебя идеальное тело, в слипов все равно легко скатиться в образ "тренера по плаванию из прошлого". Особенно, если речь о семейных курортах или тусовочных пляжах.

Боксеры: универсальный выбор





Это короткие шорты, которые отлично сидят и выглядят уместно почти везде. Главное – выбрать облегающую посадку, но не в обтяжку. Они хорошо держатся в воде, не стесняют движений, и, в отличие от слипов, не выставляют тело на показ. Подходят и для активностей, и для размеренного отдыха.

Бермуды: расслабленный вайб





Длинные, свободные, с удобным шнурком – бермуды созданы для тех, кто тусуется у воды, а не в ней. Да, в них можно искупаться, но вот плыть далеко – не лучшая идея: в воде они раздуваются и тормозят. Зато вне воды выглядят очень расслабленно и закрывают все, что хочется скрыть. Отличный вариант, если не хочется лишнего внимания или есть вопросы к рельефу.

Джаммеры: только для спорта



Если ты планируешь заплыв на скорость или фанатеешь от утреннего триатлона, джаммеры подойдут. Для отдыха на пляже – слишком технически и слишком плотно. Плюс в них тяжело загореть. Словом, это не про стиль – это про спорт.



Что реально важно?

Материал. Бери те, что быстро сохнут. Влажные плавки, которые остаются мокрыми до обеда – худший тип багажа.

Посадка. Главное – чтобы не спадали и не натирали. Примерь дома и поприседай, прежде чем брать в чемодан.

Цвет. Лучше нейтральные или лаконичные принты. Не надо пытаться "смешить" пляж фламинго на лососевом фоне – это не работает.

Итак, что брать?

Если не хочешь ошибиться – транки или компактные боксеры. Они не только модные, но и комфортные, универсальные, и не вызывают неловких взглядов ни в бассейне, ни на пляже. Бери с собой две пары: одну на каждый день, вторую – чтобы переодеться после купания.