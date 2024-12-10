В чем встречать Новый год мужчинам

Мужчины обладают аналитическим складом ума, они по природе своей не очень склонны к спонтанным решениям и не так доверяют интуиции, как женщины. Как нам поведал писатель Джон Грэй, мужчины с Марса, женщины с Венеры.

Но чтобы две планеты сошлись и составили гармоничную пару, нужно позволить мужчинам действовать по законам логики, а женщинам – по велению души. Поэтому женщина запросто может выбрать платье за два часа до боя курантов, а мужчине лучше продумать свой стиль заранее – в зависимости от сценария предстоящего вечера.

К счастью, вариантов немного – домашняя вечеринка с друзьями, ужин в кругу семьи, новогодняя ночь в ресторане, клубная тусовка большой компанией.

Вечеринка дома

Chernim Cherno





Молодой бренд Дарьи Бабаевой создает классику с изюминкой. Если хочется быть элегантным, но деликатно показать свое пренебрежение к условностям и правилам делового дресс-кода. Это одежда денди 21 века: серо-черный пиджак, атласные брюки, ремень с оригинальной пряжкой – внимание к деталям определяет стиль.





Комбинезон в виде классического костюма стал хитом продаж – все-таки российские мужчины любят удивлять. И не забывайте, что также щепетильно и со вкусом современные денди относятся к интерьеру – украсьте дом новогодними аксессуарами, хвойными ветками, составьте тематический плейлист и под каждую салфетку положите цитату из стихов или песен.

Sorry I’m Not



Отличный выбор для создания образов в стиле преппи или Old money. Можно сыграть в "хорошего плохого парня" и надеть с классическими брюками брутальный свитшот или худи.







Брюки со стрелками и во всех отношениях идеальные пиджаки смотрятся немного олдскул, но в этом есть неповторимый шарм, особенно в сочетании с лонгсливом, как у студентов Оксфорда. Кстати, за брендовыми носками вам тоже сюда – качество безупречное.

Семейный праздник

12 Storeez



Выбор одежды для семейного ужина – задача ответственная и более сложная, чем даже для вечера в ресторане. Потому что все внимание самых любимых людей будет на вас. Надеть "что-нибудь удобное из шкафа", значит, проявить неуважение к родным. Скорее всего, ваша женщина будет наряжаться и выглядеть рядом с ней надо достойно. Для детей папа должен быть примером и в домашней обстановке выглядеть как герой голливудского блокбастера – никто не запоминает, во что он одет, но общий образ забыть невозможно. Если с вами будут родители – для них важна опрятность.



В мужской коллекции 12 Storeez легко собрать идеальный базовый гардероб, который позволяет составить любой образ – фланелевые рубашки хороши сами по себе, если нужен более торжественный стиль – дополните базу пиджаком и запонками.





Мягкие свитера из кашемира ярких цветов прекрасно подойдут для камерного праздника за семейным столом – и полуночной прогулки вдвоем или с детьми – не забудьте взять теплые варежки, чтобы играть в снежки и бенгальские огни, чтобы загадывать желания.



Idol



Стоит присмотреться к трикотажным вещам: водолазки, поло, кардиганы тоже гармонично дополнят классический костюм или элегантный кэжуал, уместный на семейном ужине. Есть джемперы из кашемира и шерсти мериноса, которые стильно смотрятся с шерстяными брюками. Идеальный вариант для тех, кто любит простую одежду и предпочитает выделяться не внешним видом, а чувством юмора.



Светский ужин

Brier





Основательница бренда Дарья Серова, кажется, нашла формулу неоклассики – этим словом сейчас что только ни называют, но что именно считать неоклассикой в моде каждый понимает по своему. Коллекции Brier – это попытка привести все значения к общему знаменателю – и она удалась. Безупречный крой, выверенные силуэты, натуральные ткани и легкая небрежность.





Есть очень стильные двусторонние модели – за ночь можно сменить два образа, и, пожалуй, лучшая вещь в сезоне осень-зима – пиджак-рубашка из костюмного твида – чтобы и дресс-код соблюсти и чувствовать себя раскованно и слегка вальяжно.

Be:ra







Вариант для поклонников концептуальной моды. Коллекции петербургского бренда be:ra – сочетание классики и авангарда, на котором основан тот самый особенный питерский стиль, его главный секрет в умении быть абсолютно свободным, не нарушая традиции. Как дизайнерам Марии Мануиловой и Яне Гинц это удается – Мария рассказала в интервью "Клео.ру".





Смело выбирайте их классические рубашки – серую из муслина, льняную с капюшоном, удлиненную из хлопка терракотового цвета или синюю в стиле бохо. Любую рубашку можно носить в комплекте с брюками карго и стильным жакетом (можно заменить жакет на пыльник и прослыть оригиналом) и выглядеть очень элегантно, но все с первого взгляда распознают в вас неординарную личность.

House of Leo







Творчество дизайнера Леонида Алексеева – это еще один образец особого питерского стиля, который всегда не про моду и даже не про образ жизни, но про образ мыслей.





Коллекции его бренда находятся на грани между готовой одеждой и от кутюр. Тема осенне-зимнего сезона – иллюзии. Это цветы на жилетах, которые кажутся нарисованными, а на самом деле – тонкая ручная вышивка, броши в виде розы, застежки в виде тонких веточек, шерсть, имитирующая джинсу – выбирайте вещи внимательнее, они могут оказаться не тем, чем кажутся.





House of Leo работают и как ателье – если вам нужен эксклюзивный костюм или смокинг, такого точно ни у кого больше не будет.

Торжественный прием

Lexmer





Бывают случаи, когда без вечернего смокинга не обойтись, или хотя бы добротного, по всем законам стиля скроенного костюма. А может быть, вы человек консервативных взглядов и считаете, что классика не нуждается в обновлении – должно же быть в моде что-то постоянное!

Проверенную временем классику можно найти в коллекциях Lexmer, они уже 30 лет шьют качественные мужские костюмы бизнес-класса, магазины открыты более чем в 25 городах России – повод сказать банальную фразу "качество, проверенное временем".

Но если вас средняя ценовая категория категорически не устраивает и статус не позволяет продешевить – в Москве можно купить костюм Brioni и в салоне на Кутузовском выбрать аутфит из того, что советует знаменитый актер Оскар Айзек – амбассадор итальянского бренда, лицо кампании осень-зима 2024/25.

О том, что важно знать при выборе костюма на заказ, мы писали здесь.

Танцы до утра

ZNWR





Секрет успеха белорусского бренда ZNWR – баланс между концептуальным и уличным стилем. Можно надеть треники, футболку, набросить сверху худи на молнии – и выглядеть потрясающе. Каждая вещь продумана до мелочей – выверенные силуэты, чистые цвета и четкие формы, все немного оверсайз, сочетается между собой. Такая вызывающая простота в моде – самое сложное. И еще одежда ZNWR очень удобная, не мнется и не рвется – если вы не будете рвать рубашку на груди, давая пламенные обещания своей спутнице под бой курантов.