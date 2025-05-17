Сохраняем рельеф: пляжная тренировка без лишнего оборудования

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Держите тело в тонусе даже в отпуске.

Отпуск – время, когда душа поет, волны шелестят, а тело норовит расслабиться. Но каждый мужчина знает: возвращаться домой, растеряв форму, не хочется. Именно здесь на помощь приходит тренировка на пляже – сочетание свежего воздуха, нестабильного песка и минимального инвентаря, которое прокачает ваши мышцы и сбережет тонус до последнего дня отдыха.

Фото: Freepik.com / @garetsvisual

Преимущества пляжного тренинга

  • Усиленная работа кора. Нестабильная поверхность задействует глубокие мышцы пресса, спины и таза.
  • Натуральная амортизация. Мягкий песок снижает нагрузку на суставы при прыжках и отжиманиях.
  • Минимум снарядов. Все, что нужно – собственный вес, мяч или полотенце.
  • Свежий воздух и солнце. Витамин D и бодрящий морской бриз повышают выносливость и настроение.

Фото: Freepik.com

Пять ключевых упражнений

Упражнение Описание Подходы × повторы
Скручивания Лягте на спину, руки вдоль корпуса. Поднимите корпус и прямые ноги одновременно, сводя их наверху. Медленно опуститесь. 3 × 15
Отжимания от песка Нагребите под руками небольшие валики из песка. Примите упор лёжа, выполняйте отжимания, меняя руку опоры на песок. 3 × 12 (на каждую сторону)
Прыжки Выполняйте прыжки на одной ноге как можно выше – сначала правая, затем левая. Контролируйте приземление. 3 × 10 (на каждую ногу)
"Сухой заплыв" Лягте на живот, вытяните руки вперед и ноги назад. Одновременно оторвите их от песка, задержитесь на 10 секунд  3 × 10 секунд
Отжимания на мяче Положите на песок мяч, руки на нем. Отжимайтесь, опуская грудь к кистям, и возвращайтесь в упор. 3 × 12

Фото: Freepik.com / @prostooleh

Советы

  • Чередуйте интенсивность. После каждого упражнения – 30–45 с отдыха.
  • Следите за техникой. Медленный контроль опускания создаёт дополнительную нагрузку.
  • Разогрейте корпус. Легкая пробежка вдоль воды или динамическая растяжка поднимут температуру тела.
  • Гидратация и питание. Перед тренировкой на пляже выпейте стакан воды с лимоном. После – легкий белковый перекус: куриная грудка или порция бобовых с фруктами.
Редакция «Клео»

Редактор

 

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