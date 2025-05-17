Сохраняем рельеф: пляжная тренировка без лишнего оборудования

Отпуск – время, когда душа поет, волны шелестят, а тело норовит расслабиться. Но каждый мужчина знает: возвращаться домой, растеряв форму, не хочется. Именно здесь на помощь приходит тренировка на пляже – сочетание свежего воздуха, нестабильного песка и минимального инвентаря, которое прокачает ваши мышцы и сбережет тонус до последнего дня отдыха.





Преимущества пляжного тренинга

Усиленная работа кора . Нестабильная поверхность задействует глубокие мышцы пресса, спины и таза.

. Нестабильная поверхность задействует глубокие мышцы пресса, спины и таза. Натуральная амортизация . Мягкий песок снижает нагрузку на суставы при прыжках и отжиманиях.

. Мягкий песок снижает нагрузку на суставы при прыжках и отжиманиях. Минимум снарядов . Все, что нужно – собственный вес, мяч или полотенце.

. Все, что нужно – собственный вес, мяч или полотенце. Свежий воздух и солнце. Витамин D и бодрящий морской бриз повышают выносливость и настроение.





Пять ключевых упражнений

Упражнение Описание Подходы × повторы Скручивания Лягте на спину, руки вдоль корпуса. Поднимите корпус и прямые ноги одновременно, сводя их наверху. Медленно опуститесь. 3 × 15 Отжимания от песка Нагребите под руками небольшие валики из песка. Примите упор лёжа, выполняйте отжимания, меняя руку опоры на песок. 3 × 12 (на каждую сторону) Прыжки Выполняйте прыжки на одной ноге как можно выше – сначала правая, затем левая. Контролируйте приземление. 3 × 10 (на каждую ногу) "Сухой заплыв" Лягте на живот, вытяните руки вперед и ноги назад. Одновременно оторвите их от песка, задержитесь на 10 секунд 3 × 10 секунд Отжимания на мяче Положите на песок мяч, руки на нем. Отжимайтесь, опуская грудь к кистям, и возвращайтесь в упор. 3 × 12





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