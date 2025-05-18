Антитренды в мужском гардеробе: что не стоит покупать в 2025 году

Есть вещи, которые делают мужчину стильным. А есть те, которые делают его человеком из 2017-го. Причем не в хорошем смысле. Если ты хочешь выглядеть актуально, а не как дежавю из ленты одноклассников, пора устроить ревизию гардероба. Вот список устаревших вещей, которые в 2025-м уже не работают – и что действительно стоит носить вместо них.

Джинсы скинни



Начнем с главного – скинни-джинсы. Когда-то они были маст-хэвом у всех, кто слушал Arctic Monkeys и пил кофе в картонных стаканах. Но сегодня они не просто устарели – они визуально урезают рост, подчеркивают все, что лучше скрыть, и мешают современному силуэту "расслабленного нью-кэжуала". Альтернатива? Прямые джинсы без эффекта варенки, либо широкие – но не мешковатые – модели с хорошей посадкой.



Устаревшие кроссовки



Теперь обувь. Nike Air Max, Air Force 1, Huarache, Adidas Yeezy – все это мы оставляем в прошлом. В 2025-м стиль – это про неочевидные силуэты, спокойные формы и качественные материалы. Лучше выбрать кроссовки без лишнего хайпа, но с интересным дизайном – например, ретро-модели в духе 70-х, винтажные силуэты от Asics, Salomon или Hoka. Или вообще дать шанс кожаным кедам с минималистичной эстетикой.



Зауженные карго



Карго с резинкой на щиколотке – еще один привет из начала 2020-х, когда казалось, что армейский стиль с нами навсегда. Но времена меняются. Посмотри в сторону carhartt jet pants, широких, структурных и чуть грубоватых – они и сидят круче, и дышат свободой. Главное – ткань и посадка: никакого эластика и "смарт-фит".



Поло



Двигаемся вверх по телу. Рубашки-поло с коротким, натянутым рукавом, кармашком на груди и подозрительно блестящим воротником – табу. Сейчас в моде поло в духе “украл у отца”: свободный крой, плотный хлопок, спокойные оттенки, иногда – на молнии вместо пуговиц.

Устаревшие худи





Про зауженные худи от Hilfiger, Boss или Lacoste тоже пора забыть. Они сидят, как вакуум-пакет, и точно не про новый комфорт. Лучше смотреть на оверсайз худи, а еще круче – зип-варианты: с молнией, чуть удлиненные, с капюшоном или без. Их легко накинуть на футболку, футболку – на лонгслив, и все это работает как слоеный стильный бутерброд.

Пестрые рубашки





Если в шкафу все еще висит рубашка с перышками, горошками, пальмами или абстрактной геометрией, самое время отвезти ее на дачу. В моде – однотонные рубашки из плотной ткани, которые держат форму. Хлопок, лен, плотная вискоза.

Мокасины из прошлого





Ну и мокасины. Особенно те, что выглядят как лакированные тапочки с подошвой толщиной в салфетку. Им тоже пора на пенсию. Сейчас в ходу – грубоватые модели на твердой подошве, которые выдержат городской ритм. Или топсайдеры, которые вернулись, но уже в версии 2.0: не яркие, не "яхт-клубные", а сдержанные, массивные, с правильной текстурой кожи.

Стиль – это не слепое следование трендам, а умение вовремя отпустить старое. Если вещь кричит, что ее эпоха прошла, она, скорее всего, права. Поэтому не бойся отпускать.