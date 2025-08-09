ПМС не существует, и еще 5 заблуждений о женском теле, в которые пора перестать верить мужчинам

Кажется, XXI век, смартфон в кармане, доступ к любой информации – а в мужских головах все еще обитают сказки о женском теле. Многие из них – из разряда анекдотов. Разбираем шесть заблуждений, в которые давно пора перестать верить.

1. Ребенок будет похож на первого сексуального партнера

Нет, генетика так не работает. Внешность ребенка – это комбинация генов родителей, а не "архив" всех связей женщины. Теория "телегонии" умерла вместе с суевериями, но до сих пор иногда оживает в разговорчиках за пивом.

2. Оргазма не было – значит, не забеременеет



Фертильность и оргазм никак не связаны. Женщина может забеременеть без малейшего удовольствия от процесса.



3. Количество партнеров влияет на форму и "качество" секса

Влагалище – эластичный орган, который не "изнашивается" и не растягивается навсегда. После родов или активной интимной жизни все возвращается в норму благодаря мышцам тазового дна. Так что количество бывших в списке партнеров – не индикатор ничего, кроме личного опыта.

4. ПМС – выдумка маркетологов





Гормональные колебания перед менструацией – это реальность, подтвержденная медициной. Настроение, сон, аппетит, уровень энергии – все может меняться. И да, иногда это действительно похоже на "проживание маленькой катастрофы" раз в месяц.

5. Влагалище и уретра – одно и то же

У этих органов разные функции и расположение. Если перепутать, в постели можно попасть в неловкую ситуацию. Минимальный курс женской анатомии – must have для взрослого мужчины.

6. Секс и беременность несовместимы



В нормальной, без осложнений беременности, интимная жизнь допустима и даже полезна – для близости пары, для эмоционального состояния и иногда даже для подготовки организма к родам. Запреты – только по медицинским показаниям, а не "потому что так бабушка сказала".



Женское тело – не загадочный "черный ящик" и не набор мифических функций. Чем меньше фантазий и больше реальных знаний, тем проще строить нормальные отношения – и в постели, и за ее пределами.