Осенняя хандра у мужчин: как распознать и что с этим делать

 96

Хандра — это не повод страдать в тишине. Это сигнал, что пора перестроить ритм и дать себе чуть больше заботы.

Смена сезона сказывается не только на гардеробе, но и на самочувствии. Мужчины все чаще отмечают усталость, апатию и нежелание что-либо делать – классические признаки осенней хандры.

Осенняя хандра – это не диагноз

Важно сразу уточнить: осенняя хандра – не психиатрический диагноз. Это состояние, связанное с объективными факторами. Дни становятся короче, солнца меньше, уровень витамина D падает, организм перестраивается на другой режим. В итоге даже самые бодрые и активные мужчины чувствуют снижение энергии. Это нормально и с этим сталкивается большинство.

Как заметить хандру

Фото: freepik.com

Симптомы довольно узнаваемы:

  •  с утра тяжело встать даже после долгого сна,

  •  работа не вызывает интереса,

  • снижается мотивация в спорте и делах,

  • появляется раздражительность или апатия.

Главное – хандра всегда сезонная. Если настроение "падает" осенью, а весной снова возвращается к норме, скорее всего речь идет именно о ней. Если же упадок длится больше полугода или становится сильнее, это повод проверить состояние у специалиста.

Почему мужчины особенно уязвимы

Мужчины часто игнорируют свое состояние, считая, что "надо собраться". Но накопившаяся усталость и игнорирование сигналов организма только усиливают проблему. В результате страдает не только самочувствие, но и работа, отношения, спорт.

Что помогает выбраться

Фото: freepik.com

Рабочие методы просты и эффективны:

  1. режим сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, это реально влияет на уровень энергии;

  2. движение. Даже прогулка по парку после работы лучше, чем полное отсутствие активности;

  3. питание. Добавьте продукты с витамином D, омегой-3, а при необходимости пройдите обследование и подключите витамины;

  4. свет. Максимально используйте дневной свет, а в пасмурные дни помогает лампа с имитацией солнца;

  5. планирование. Четкий список дел снижает ощущение хаоса и апатии.

Осенняя хандра – это не болезнь, а естественная реакция организма на смену сезона. Но относиться к ней стоит серьезно. Чем раньше мужчина признает свое состояние и включит простые инструменты, тем легче пройдет этот период и тем быстрее вернется привычная энергия.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.