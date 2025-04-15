Недооцененные и напрасно забытые: 5 аргументов в пользу мужских подтяжек вместо ремня

Когда речь заходит о мужских аксессуарах, первыми на ум приходят ремни, часы и очки. А вот подтяжки – где-то в разделе "винтажные диковинки". И очень зря. Потому что, пока кто-то затягивает ремень на последнюю дырку и весь день мечтает его расстегнуть, другие уже давно перешли на подтяжки и чувствуют себя гораздо лучше.

1. Подтяжки не жмут. Вообще.

Это главный аргумент. Никакого давления на живот, никакого лишнего сдавливания, никаких следов от пряжки, когда вечером снимаешь штаны. Особенно актуально, если ты работаешь сидя – за компом, в авто или просто много двигаешься в течение дня. Там, где ремень начинает злить, подтяжки просто делают свое дело – и не мешают. Все держат, ничего не пережимают.

2. Они помогают со спиной





Да, звучит неожиданно, но подтяжки – это не только про эстетику. Когда ты не перетягиваешь поясницу ремнем, меньше рискуешь словить ноющую боль к концу дня. А если ты еще и сутулишься, подтяжки слегка вытягивают корпус вверх – и, хочешь не хочешь, но стоишь ровнее.

3. Подтяжки возвращают стиль в офис

Есть большая разница между "формально одет" и "выглядит с настроением". Подтяжки могут сделать образ в костюме менее скучным, особенно если сочетать с хорошей рубашкой и правильной обувью. Они моментально переключают вайб с "белый воротничок" на "собрался осознанно". Главное – не пытайся носить их поверх футболки. Это не стритстайл, это провал.

4. Они удобнее, чем кажутся



Если все еще кажется, что это морока – это просто непривычно. На деле – надел, закрепил, забыл. Больше никаких перекрученных ремней, которые вечно приходится поправлять. И да, если вдруг ты любишь oversize брюки – подтяжки держат форму лучше ремня, особенно если талия не супер узкая.



5. Подтяжки снова в моде

Ретро-аксессуары не просто возвращаются – они переосмысляются. Подтяжки уже мелькают у модных байеров, в лукбуках и у парней, которые шарят в стиле. Главное – носить их правильно: с брюками на средней или высокой посадке, под пиджак или жилет. Цвет – нейтральный или контрастный, но не вырвиглаз.

Какие подтяжки выбрать, чтобы выглядеть стильно?

Забудь полосатые стрейчевые модели с зажимами от канцтоваров. Ищи текстильные или кожаные, с аккуратными креплениями – кнопками или кожаными петлями. Они работают и на повседневный образ, и на более собранный стиль. А если хочется сделать чуть-чуть винтажно – добавь легкий намек на классику: рубашка в микроклетку, гладкие лоферы, аккуратная стрижка.