Интервальное голодание или кето: какая диета больше подходит мужчинам

Вопрос, что есть, чтобы и пресс появился, и в спортзал не ходить каждый день, волнует многих. Кето и интервальное голодание – два подхода, которые сейчас на пике среди мужчин.. Но в чем разница, кому что подходит и почему одни сидят на беконе, а другие завтракают только в обед – разбираемся.

Что такое кето и зачем это мужчинам

Кето – это режим, при котором ты практически исключаешь углеводы и переключаешь организм на жиры как основной источник энергии. Коротко: никаких булок, максимум сыра. Идея в том, чтобы войти в кетоз – метаболическое состояние, при котором жир сжигается особенно бодро. Мужчины выбирают кето, когда хотят быстро сбросить вес, при этом не голодать и, главное, есть мясо.

Минусы? Сложно соблюдать, особенно если работаешь в офисе, где обед – это то "что осталось в ближайшем кафе". Плюс не всем подходит по состоянию здоровья – нужна адаптация и слежка за анализами.

Кому подходит: тем, кто не любит считать калории, но готов выкинуть хлеб из жизни. Идеально работает у тех, кто хочет быстрый результат, немного прокачан в теме питания и не боится готовить сам.

Что такое интервальное голодание и за что его любят





Тут все проще – ты ешь в определенное окно (например, с 12 до 20 часов), а остальное время – нет. Завтрака нет, кофе – черный, чувство дисциплины – максимальное.

Это не совсем диета, а скорее стиль жизни. Заходит тем, кто не хочет вникать в биохимию, но готов потерпеть пару часов до еды. Работает за счет снижения общего количества калорий и нормализации гормонального фона.

Кому подходит: тем, кто не хочет кардинально менять рацион, но готов немного пострадать ради результата. Хорошо заходит в офисной рутине – просто пропускаешь завтрак и не паришься.

Что выбрать

Если ты из тех, кто любит четкие правила и готов полностью пересобрать холодильник – кето даст результат быстро. Если же тебе ближе история "ничего не меняю, просто ем не всегда" – интервальное голодание твой выбор.

Главное – не превращать это в соревнование с самим собой. Ни одна диета не даст эффект, если ты все равно потом в 23:00 съедаешь пиццу "за хорошие старания".

А если серьезно, выбирай не то, что модно, а то, что реально вписывается в твою жизнь. Потому что идеальная диета – это та, которую ты не бросишь через неделю.