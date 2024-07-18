Назван самый вредный алкоголь для здоровья человека: многие считают напиток безопасным

Многие уверены, что в малых дозах алкоголь никак не может навредить человеку, и бокальчик вина перед сном даже полезен. Некоторые считают, что и пиво способно обогатить организм некими полезными веществами, ссылаясь на природную основу этого напитка. Однако врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что это всего лишь заблуждение, и любимое многими россиянами пиво – на самом деле самый опасный алкоголь.

В первую очередь, отмечает доктор, всем мужчинам важно знать, что в этом напитке содержится фитоэстроген, который подавляет выработку в организме мужского гормона тестостерона. Это неизбежно ведет к тому, что тело любителя пива приобретает округлости и со временем все больше становится женственным.

Кроме того, безопасный на первый взгляд напиток может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Пиво повышает уровень холестерина, который снижает эластичность сосудов, сужает их просвет", – объясняет доктор.

Далее Евгения отметила мочегонный эффект любимого многими напитка. Дело в том, что вместе с уриной из организма вымываются и полезные вещества, которые организму просто необходимы. Также важно помнить, что пиво – достаточно калорийный продукт и в сочетании с чипсами, сухариками, соленой рыбой и другими снеками неизбежно ведет к набору лишнего веса, подытожила врач.

Ранее был назван самый опасный для здоровья продукт, который есть в каждом доме.