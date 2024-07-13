Медленный "убийца": назван самый опасный для здоровья продукт, который есть в каждом доме

Во все времена вопрос здоровья был одним из самых важных для людей. Сейчас, когда проведено множество исследований и стало понятно, что правильное питание – залог хорошего самочувствия, мы еще активнее взялись спасать свой организм. А что делать, если нет возможности питаться разнообразно, по режиму и включать в меню дорогие продукты? Тогда можно отказаться от одного, который является одним из самых опасных для человеческого организма, советует врач-диетолог Алексей Ковальков.

Профессор отмечает, что человечеству нужно постепенно отходить от употребления хлебобулочных изделий. В настоящее время большинство людей малоактивны, ведут сидячий образ жизни и не успевают потратить съеденные за день калории. Кроме того, хлеб, круассаны, пончики и прочее "мучное" имеет очень высокий гликемический уровень, что вызывает скачки глюкозы в крови. Буквально через несколько часов человек снова голоден и идет к холодильнику.

По словам специалиста, чтобы "сжечь" калории, полученные от одного съеденного куска хлеба, потребуется как минимум час упорной работы в спортзале. А некоторые каждый прием пищи сопровождают двумя, а то и тремя кусками. Кроме того, не стоит налегать на торты, круассаны, пончики и пироги, ведь они чаще всего изготовлены из той же муки.

Ранее врач назвал продукты, которые опасно есть летом.