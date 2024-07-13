Медленный "убийца": назван самый опасный для здоровья продукт, который есть в каждом доме

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно?Киркоров сделал скандальное заявление о второй семье и детях мужа Алсу: как такое возможно? Как получить заем онлайнКак получить заем онлайн В Сеть утекли снимки изменившейся от рака Заворотнюк: такой актрису никто не виделВ Сеть утекли снимки изменившейся от рака Заворотнюк: такой актрису никто не видел Кольцо на безымянном пальце и долгожданное счастье: Решетова поделилась снимком с любимымКольцо на безымянном пальце и долгожданное счастье: Решетова поделилась снимком с любимым

Лента новостей

Суббота 13 июля

12:00Медленный "убийца": назван самый опасный для здоровья продукт, который есть в каждом доме 11:06Лучшие рецепты маринада для шашлыка из говядины: секреты приготовления 09:00"Мгновенно влюбляют в себя": названы три самых привлекательных знака зодиака 06:00Какие домашние средства для поддержания здоровья зубов и десен существуют? 04:00"Ангелы-хранители ведут за руку": названы три знака зодиака, которым помогают высшие силы 01:00Седокова рассказала россиянкам, как правильно соблазнять мужчин: "Доброта, попа и белье" 23:03Как облегчить боль и снять отек после укуса осы: полезные советы 20:41Лунный календарь здоровья на сентябрь 2024 года 18:00Вот что стало известно о будущем муже Алсу: после развода с Абрамовым наконец будет счастлива 16:50Иглоукалывание: польза и вред, медицинские показания к процедуре 16:30Популярный певец остался без песен, которые писал 30 лет: не помог даже суд 14:30Муцениеце лишилась детей еще до суда: сын и дочь со слезами на глазах отправились к отцу 13:3012-летняя дочь Джигана и Самойловой сбежала из дома: отказывается от денег родителей 11:30Лазарев раскрыл личность знойной брюнетки, которую засняли в его объятьях: "Это роман" 10:30Больше не по карману: легендарный замок Пугачевой зарастает из-за экономии певицы 08:50Бросила мужа и вернулась к бывшему? Нюша проговорилась об отношениях с Егором Кридом 04:00Вот какое будущее ждет Пугачеву, которая собралась разводиться с Галкиным*: "Сама утопла" 01:00Диета капибар: диетолог рассказал, как скинуть 8 кг за месяц 22:29Бывшая жена призналась в подлом поступке по отношению к Мамаеву 20:27Григорьев-Апполонов раскрыл тайну названия группы "Иванушки International" 19:39Благоприятные дни для свадьбы в сентябре 2024 года 19:30"Скорая помощь": Что делать если выпадают ресницы, а брови не растут 18:00Разоблаченная Волочкова честно призналась в связи с Абрамовым: "Еще до того, как он был с Алсу" 16:30Опять показывает бедра: Ольга Бузова разделась за границей перед съемками 14:30Счастливый Дава готовится стать отцом: Мари Краймбрери беременна? 13:30Семенович рассказала, чем соблазняла своего женатого бойфренда: "Он был поражен" 11:30Были лучшими подругами: в Сеть попала трогательная переписка Алсу и Решетовой 10:30Раскрыто имя нового жениха Виктории Бони — богатый и известный на весь мир 08:50Тревожные новости об Алле Пугачевой переполошили поклонников: "Первые признаки деменции" 06:31Кардамон: полезные свойства и возможный вред для организма 04:00Пора готовить мешки для денег: звезды выбрали три знака зодиака, которых ждет финансовый успех 01:0057-летняя Штурм устроила полуголые пляски на общественном пляже: мужчины хватаются за голову 23:21Магнитные бури в сентябре 2024 года 22:24Уехавшая из России Поргина похвасталась большой пенсией: Хочется веселья 20:49Беременная Погребняк сообщила о нападении голого извращенца: Решила рассмотреть 18:00Бежавший за границу Сафонов пытается искоренить в себе все русское: а ведь был таким красавцем 16:30Устал скитаться по Европе: отвернувшийся от России Меладзе просится обратно 14:30Намеренно целился в окна вдовы? Стало известно, кто расстрелял квартиру Дианы Гурцкая 13:30Вероника Степанова угрожает подавшей на нее заявление Решетовой: "Скоро всплывут фото" 12:29Летний спортивный стиль 2024: обзор актуальных тенденций и базовых предметов гардероба 11:30Бабкина вышла в свет с молодым певцом после слухов о разрыве: обнимал ее и шептал на ушко 10:31Сама не без греха: стало известно, что еще не разведенная Алсу живет с любовником 08:34Счастливая Брухунова показала округлившийся животик: Петросян снова станет папой? 04:00Онкобольная Кейт Миддлтон с тяжелым сердцем сделала заявление: "Карьера подходит к концу" 01:01"Самая опасная опухоль": Малышева рассказала, какой рак провоцирует гель-лак 23:47Гороскоп для женщины Рыбы на сентябрь 2024 года 22:01"Он ей должен": Лопес намерена отобрать половину состояния Аффлека после развода 20:08"Знаю, как она страдала": Кудрявцева назвала имя любовницы мужа Алсу 19:53Крупа маш: польза и вред для организма 18:00Билан унизил рабочего за пустяковую ошибку на глазах у толпы фанатов: обматерил при всех
1370
800
true

Медленный "убийца": назван самый опасный для здоровья продукт, который есть в каждом доме

Медленный

Диетолог призывает отказаться от продукта, который ест каждый россиянин.

Во все времена вопрос здоровья был одним из самых важных для людей. Сейчас, когда проведено множество исследований и стало понятно, что правильное питание – залог хорошего самочувствия, мы еще активнее взялись спасать свой организм. А что делать, если нет возможности питаться разнообразно, по режиму и включать в меню дорогие продукты? Тогда можно отказаться от одного, который является одним из самых опасных для человеческого организма, советует врач-диетолог Алексей Ковальков.

Профессор отмечает, что человечеству нужно постепенно отходить от употребления хлебобулочных изделий. В настоящее время большинство людей малоактивны, ведут сидячий образ жизни и не успевают потратить съеденные за день калории. Кроме того, хлеб, круассаны, пончики и прочее "мучное" имеет очень высокий гликемический уровень, что вызывает скачки глюкозы в крови. Буквально через несколько часов человек снова голоден и идет к холодильнику.

По словам специалиста, чтобы "сжечь" калории, полученные от одного съеденного куска хлеба, потребуется как минимум час упорной работы в спортзале. А некоторые каждый прием пищи сопровождают двумя, а то и тремя кусками. Кроме того, не стоит налегать на торты, круассаны, пончики и пироги, ведь они чаще всего изготовлены из той же муки.

Ранее врач назвал продукты, которые опасно есть летом. 

13 июля 2024, 12:00
Фото: freepik.com
Редакция
YouTube✓ Надежный источник

Какие домашние средства для поддержания здоровья зубов и десен существуют?

Какие домашние средства для поддержания здоровья зубов и десен существуют?
Врач стоматолог рассказал, как правильно ухаживать за "улыбкой".

Как облегчить боль и снять отек после укуса осы: полезные советы

Как облегчить боль и снять отек после укуса осы: полезные советы
Узнайте, чем мазать укус осы, чтобы быстро снять боль и отек. Полезные советы по уходу за местом укуса.

Лунный календарь здоровья на сентябрь 2024 года

Лунный календарь здоровья на сентябрь 2024 года
Благоприятные для здоровья дни в сентябре 2024 года по лунному календарю: влияние фаз Луны.

Иглоукалывание: польза и вред, медицинские показания к процедуре

Иглоукалывание: польза и вред, медицинские показания к процедуре
Расскажем о пользе и вреде иглоукалывания. Как процедура может помочь вашему здоровью и какие риски она может нести.

Кардамон: полезные свойства и возможный вред для организма

Кардамон: полезные свойства и возможный вред для организма
В статье вы узнаете о полезных свойствах и возможном вреде кардамона. Как правильно использовать кардамон для улучшения здоровья и какие меры предосторожности следует соблюдать.

"Самая опасная опухоль": Малышева рассказала, какой рак провоцирует гель-лак

"Самая опасная опухоль": Малышева рассказала, какой рак провоцирует гель-лак
Известный доктор предупредил о последствиях постоянного ношения гелевого маникюра.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева