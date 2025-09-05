Красота без стеснения: бьюти-процедуры для мужчин, о которых вы боялись спросить

Еще пару десятилетий назад поход мужчины к косметологу казался чем-то из ряда вон выходящим. Сегодня ситуация меняется: сильный пол все активнее интересуется процедурами для мужчин, которые раньше считались сугубо женскими привилегиями. От инъекций ботокса и гиалуроновой кислоты до лазерной эпиляции – современный мужчина готов на многое, чтобы выглядеть ухоженно и молодо. По данным исследований, доля мужчин среди клиентов косметологов уверенно растет – в некоторых клиниках до 20% клиентов теперь представители сильного пола. Поговорим честно о популярных бьюти-услугах, которые мужчины делают, но не всегда решаются обсуждать в мужской компании.

Инъекции красоты: ботокс и "гиалуронка"





Ботокс для мужчин набирает популярность: с его помощью убирают мимические морщины на лбу и вокруг глаз. Препарат ботулотоксина решает проблему хмурого лба быстро и почти безболезненно. Эффект держится несколько месяцев, затем процедуру повторяют. Цена такого преображения – несколько тысяч рублей (в зависимости от зон), что вполне терпимо ради гладкого лба.

Не менее востребованы у мужчин и филлеры – гели на основе гиалуроновой кислоты. Их вводят, чтобы заполнить глубокие морщины или слегка скорректировать черты лица. В моде контурная пластика подбородка филлерами – немного добавить объема челюсти, чтобы лицо выглядело более мужественным. Пара точечных инъекций – и овал лица становится четче, но при этом естественным. Сеанс филлера обойдется примерно в 10–20 тысяч рублей, а эффект держится до года.

Лазерная эпиляция: прощай, лишняя растительность





Если раньше волосы на груди или спине считались признаком брутальности, то сегодня мода диктует обратное – многие мужчины предпочитают гладкую кожу. Лазерная эпиляция для мужчин уже никого не удивляет. Зачем мучиться с бритвой или воском, если можно надолго избавиться от "ковра" на спине? Процедура лазером проходит быстро и почти безболезненно – ощущается лишь легкое покалывание. Чаще всего убирают волосы на спине, груди или шее. Понадобится курс из нескольких сеансов, чтобы разрушить волосяные фолликулы, зато результат сохраняется очень долго. Стоимость лазерной эпиляции зависит от зоны и региона (в среднем от 3000 рублей за сеанс на большую область). Специалистов хватает – многие салоны красоты теперь включают мужскую эпиляцию в свой прайс.

Аппаратное омоложение: лазеры и ультразвук





Аппаратные процедуры – лазерные шлифовки, IPL-фототерапия, ультразвуковой лифтинг – особенно привлекают мужчин, которым нужен быстрый эффект без долгой реабилитации. Лазерное омоложение помогает убрать постакне, расширенные поры и мелкие морщины. После курса фракционного лазера лицо выглядит свежее и более ровное по тону. Ультразвуковой SMAS-лифтинг (например, Ultraformer) подтягивает овал лица без операции: можно заскочить к косметологу в обед и вернуться в офис помолодевшим – коллеги ничего не заметят. Мужчины ценят, что аппаратные методики комфортны и не оставляют видимых следов. Стоят такие процедуры недешево (счёт идёт на десятки тысяч рублей за сеанс), но эффект держится долго – многие считают это инвестицией в себя.

Маникюр – ухоженные руки настоящего мужчины





Еще одна услуга, которая вышла из разряда табу, – это мужской маникюр. Ухоженные руки важны для любого человека, а крепкое рукопожатие производит впечатление, когда ногти в порядке. В мужском маникюре нет ничего экстраординарного: мастер аккуратно придает форму ногтям, удаляет лишнюю кожу, полирует пластину. Никакого яркого лака (если только клиент сам того не хочет) – максимум прозрачное укрепляющее покрытие или просто отполированные ногти. В итоге – чистые, аккуратные руки. Стоит это примерно 1000–1500 рублей. Найти мастера не проблема – салоны включают мужской маникюр и педикюр в прайс как обычное дело.

Процедуры для мужчин – уже не редкость. Мужчины уверенно осваивают все то, что еще недавно считалось чисто женским. Внешний вид теперь забота не только женщин: ухоженность стала признаком уверенности и успеха.