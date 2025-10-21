Как выбрать мужской зонт: 4 практичных совета, которые помогут определиться

Зонт – это не просто защита от погоды. Это аксессуар, по которому часто судят о человеке. И если куртку можно снять, а обувь спрятать под столом, то зонт ты держишь в руках – и все видно сразу: вкус, отношение к вещам. Так что да, выбирать его стоит осознанно.

Сначала – функциональность

У зонтов есть два лагеря: трости и складные. И каждый из них решает свою задачу.

Зонт-трость – классика. Он прочнее, выглядит статусно и не складывается под первым же ветром. Это тот вариант, который уместен с пальто, пиджаком и вообще любым образом, где есть структура. Минус – не поместится в рюкзак или портфель. Но если ты чаще передвигаешься на машине или живешь в ритме "из офиса в ресторан", трость – твой выбор.

Складной зонт – практичнее. Он влезет и в рюкзак, и в деловой портфель, и даже в барсетку. Главное – не брать самый компактный вариант с супертонкими спицами: он красиво выглядит ровно до первого порыва ветра. Оптимально – трехсекционный зонт с усиленным каркасом и антиветровой системой.

Материалы и механизм



Пластиковый корпус и глянцевые спицы – признак зонта "на один сезон". Надежный вариант – сталь или стеклопластик: такие зонты не боятся ветра и не деформируются. Ткань купола – полиэстер с пропиткой от влаги. Никакого дешевого нейлона – он промокает и быстро теряет форму.



Полуавтомат или автомат – вопрос привычки, но лучше все же автомат: с ним не нужно бороться, когда в одной руке кофе, а в другой сумка. Главное – проверяй механизм: зонт должен открываться четко, без заеданий.

Стиль и детали

Считается, что мужской зонт не должен быть вычурным, но и скука не приветствуется. Глубокий черный, графит, темно-синий или даже бордовый – все эти оттенки работают отлично. Мелкая клетка, лаконичная геометрия или фактурная ткань – если хочется принта.

Рукоятка – важная деталь. У тростей она может быть деревянной, из рога, металла или матового пластика. Главное – эргономика: зонт не должен скользить в руке. У складных ручка чаще прорезиненная или текстурная, чтобы не вылетала из пальцев в самый неподходящий момент.

Мужской зонт ≠ женский зонт



Разница не только в цветах. Мужской зонт обычно крупнее по диаметру, тяжелее и устойчивее к ветру. Его дизайн минималистичен: без оборок, декоративных вставок и ярких принтов. Женские модели делают компактнее и легче – они рассчитаны на ношение в сумке, а не в руке.



Но при этом мужчинам тоже не стоит зацикливаться на черном. Хороший зонт может быть с темно-зеленым куполом или графитовым – это все еще строго, но уже с характером.