Как мужчине ухаживать за кудрявыми волосами: правила, которые помогут создать текстуру

Кудри – это не проклятие, а подарок, если с ними правильно обращаться. Сейчас завитки снова в моде, и парни перестали состригать их покороче, стараясь наоборот сохранить текстуру. Но есть нюанс: стоит расслабиться, и красивые локоны превращаются в пушистый хаос.

Что делать?





Первое правило – забудь про жесткие шампуни и ежедневное мытье головы. Кудри любят влагу, а пересушивание делает их ломкими и пушистыми. Используй мягкий шампунь без сульфатов и всегда добивай кондиционером – это база. Дальше играют роль стайлинговые средства: кремы для кудрей, несмываемые кондиционеры и легкие гели. Они фиксируют завиток, но не превращают голову в "каску".

Кудрявый метод



Слышал про curly girl method? В мужской версии это примерно то же самое: никаких агрессивных шампуней, расчесывание только на мокрые волосы, обязательное использование несмывашек и стайлинга, который держит форму. Да, звучит хлопотно, но результат – аккуратные, живые кудри, которые реально выглядят дорого.



Стрижки, которые подойдут кудрявым волосам



Лучше всего на кудрявых парнях смотрятся:



короткий кроп или фейд с объемом сверху – подчеркивает текстуру;

удлиненный верх с аккуратными боками – более расслабленный вариант;

равномерная средняя длина для тех, кто любит естественность.

Главное – найти барбера, который умеет работать именно с кудрявыми волосами. Слои и филировка творят чудеса, но в руках дилетанта все закончится эффектом "одуванчика".

Кудри – это стиль, но только если за ними следить. Чуть больше ухода, правильная стрижка, капля стайлинга – и твоя голова уже выглядит как тренд с Pinterest.