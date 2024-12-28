Что подарить на Новый год жене или девушке: 6 идей нетривиальных подарков

Вы, наверное, уже поняли, что магазины накануне Нового года – это настоящая зона боевых действий. Люди хватают последние коробки конфет и свитшоты с оленями, как будто от этого зависит спасение мира. Если вы тоже оказались в числе тех, кто оставил выбор подарка на последний момент – дышите. У нас есть список стильных и трендовых подарков, которые ваша девушка точно оценит.

И да, тут нет банальных пледов или ароматизированных гелей для душа. Мы за красоту, актуальность и креатив.

Кодлер для изысканных завтраков



Если ваша девушка любит красивые утренние ритуалы (и постоянно снимает их в сторис), подарите ей кодлер. Это стильная штука для приготовления нежнейших яиц-пашот. И да, он отлично впишется в любой кадр с чашкой латте и свежими круассанами.



Винтажная посуда



Для тех, кто в восторге от бабушкиного чайного сервиза или вечеров в стиле "Алисы в стране чудес". Ищите изящные чашки с позолотой, фарфоровые тарелки или наборы для чая с историей. Настоящее сокровище, которое добавит уюта любому дому.



Шелковая маска для сна и наволочка



Об этом уже говорили, но это must-have. Шелк не только приятный, но и полезный: он помогает сохранить кожу свежей, а волосы гладкими. Выберите вариант в пастельных оттенках или с трендовым принтом – и вуаля, подарок на миллион.



Арома-палочки или свечи с нишевым ароматом



Подбирайте сложные, взрослые ароматы: древесные, пряные или с нотками табака и ванили. Забудьте про "шоколад" и "лаванда". Стильная упаковка свечи – обязательна, ведь она будет стоять на самой видной полке в доме.

Набор для создания коктейлей дома





Сейчас все влюблены в концепцию домашних баров. Подарите ей стильный шейкер, коктейльные бокалы и, если хотите добавить нотку юмора, книгу рецептов на тему "как стать барменом за час".

Подарок-впечатление



Сертификат на дегустацию вин, билет на модный спектакль или даже путешествие. Такой подарок сложно забыть, потому что он дарит эмоции, а не просто вещь.



Чего точно не стоит дарить?

Кухонную технику "для общего блага"

Мультиварка или блендер намекают на готовку, а не на любовь. Это не про Новый год. Духи наугад

Если вы точно не знаете, какие ароматы она носит, не рискуйте. Подарочные наборы из супермаркета

Гель для душа и мыло в форме снеговика – это быстро забытый подарок, который может даже обидеть. Одежда, в которой вы не уверены

Не надо угадывать с размером или стилем. Лучше подарить сертификат, чем свитер, который она никогда не наденет. Слишком практичные вещи

Грелка для ног, тапочки или термос? Тепло, но мимо.

Ранее женский журнал "Клео.ру" делился пятью новыми новогодними фильмами, которые помогут создать праздничное настроение.