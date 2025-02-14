Модный гороскоп: как выбрать образ под свой знак зодиака?

Рыбы

Мечтательные и чувствительные, но обладающие стойким стержнем внутри – это, конечно, Рыбы. Для гардероба им подходит вся палитра морских глубин с уклоном в пастельные тона: голубой, фиолетовый, нежно-розовый. Шифон, шелк, пастельные оттенки – и вы станете морской звездочкой среди знаков зодиака.

Овны

Ох уж эти Овны! Их сложно найти и невозможно забыть. А еще сложнее успеть за ними: они решительны и энергичны. При этом они всегда выглядят стильно, даже если не продумывали свой образ часами напролет. Характеру Овнов идеально подходит стиль "Парижский шик" и яркие цвета: красный, оранжевый, зеленый, белый.

Тельцы

Если вы увидите того самого человека, который открывает несколько новых бизнесов, прогуливаясь по окрестностям Патриарших прудов с сумкой Louis Vuitton, знайте – это Телец. От них веет энергией денег и целеустремленностью. Это тот самый редкий случай, когда стиль, отражающий богатство и роскошь, будет уместен. Поэтому "old money”, сумки Louis Vuitton и бронзовые оттенки – идеальный выбор для Тельцов.

Близнецы

Когда всем знакам зодиака раздавали работоспособность и трудоголизм, Близнецы спокойно наслаждались жизнью и никуда не спешили. Рабский труд вообще не для них: скорее, они будут, по примеру античных поэтов, лежать на лоне природы и сочинять поэмы. Так что Близнецам подойдут светлые оттенки, вписывающиеся в природный пейзаж. Сарафаны, юбки, никакой строгости – только легкость и гедонизм.

Скорпионы

Скорпионов можно либо ненавидеть, либо любить, но равнодушным остаться невозможно. Этому страстному, сексуальному и иногда даже пугающему знаку подходят темные оттенки: бордовый, черный, темно-красный. В качестве примера для стиля Скорпионов можно взять Тринити из "Матрицы": плащи в пол, кожаные брюки, латексные костюмы и облегающие топы. Поэтому смело облачаемся в последнюю коллекцию Balenciaga и не забываем про изделия из кожи.