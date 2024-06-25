Пляжные образы 2024: что носить этим летом

Любая девушка стремится выглядеть неповторимо во время летнего отдыха. С этой целью дизайнеры постарались максимально удовлетворить самые взыскательные вкусы модниц, предлагая их вниманию всевозможные пляжные образы 2024 года. Луки создаются с применением сочетания предметов гардероба в разной стилистике.

Основу образа для похода составляют купальники, а для вечернего отдыха и увлекательных прогулок предназначены эффектные платья, шорты и другие популярные летние вещи. Если вы как следует продумаете все детали лука, то получите индивидуальный и запоминающийся стиль на пляже. Клео.ру предлагает вместе разобраться с актуальными веяниями в мире пляжной моды.

Основные тренды пляжной моды 2024

Чтобы создать невероятно стильный лук, стоит учитывать аспекты, применяемые дизайнерами в своих коллекциях. В этом сезоне стилисты предлагают обратить особое внимание на следующие модные пляжные тренды:

Натуральность во всем – правило, которые применяется при подборе пляжной одежды. Хлопчатобумажные, льняные материалы, легкая «жатка» обеспечат комфорт и удобство в носке и придадут стильный внешний вид. При выборе купальников рекомендуется подбирать ткани с добавлением эластана, допускается декорирование кружевными и сетчатыми вставками.





Цветовая гамма одежды остается традиционной для жаркого лета. Нюд, нежные пастельные оттенки, свежий белоснежный цвет – все это должно присутствовать в гардеробе любой уважающей себя модницы. При желании придать образу яркие черты разрешается обратиться к неоновой броской палитре в любой тональности.





Принты предлагаются во всем возможном разнообразии. Классическая вертикальная полоска, зрительно вытягивающая силуэт, размытые абстрактные линии и пятна, флористические и этнические орнаменты, анималистика, узоры в стиле тай-дай – все это включено в трендовые пляжные коллекции.





Купальники

Неотъемлемыми атрибутами стильных пляжных образов являются купальники 2024 года. Дизайнеры разработали модели, подходящие для разных типов фигур, в разнообразных фасонах и цветовой палитре. Особого внимания заслуживают такие сезонные тренды:

Лаконичные цельнокроеные модели, обходящиеся без декора, но дополненные эффектными вырезами, которые могут находиться в хоне декольте, в боковых частях, в районе живота или спины.

Раздельные фасоны, нижняя часть которых представлена плавками с высокой посадкой. Подобное оформление могут иметь слипы, танга, стринги, бразилиано. Лиф подбирается с учетом особенностей фигуры: для маленькой груди станет находкой вариант бандо, а для пышного бюста предназначены модели халтер.





Неповторимый стиль на пляже помогут создать купальники, выполненные из фактурных тканей, на которые разнообразные принты нанесены в рельефном варианте.

Особого внимания заслуживает винтажный стиль. Отражением ретро моды, активно вернувшейся в современность, станут купальники в стиле пин-ап. Характерные черты таких моделей – закрытые плавки с высокой посадкой, лиф с широкой бретелью, перекинутой через плечо. Дополнительное сходство с винтажем придаст крупный горошковый принт.





Пляжная одежда

Помимо купальников основу пляжного образа составляют и другие предметы гардероба, предназначенные для дневных походов на пляж или вечерних прогулок. Летняя мода 2024 года представлена следующими тенденциями:

Платье-сетка позволит создать пикантный «русалочий» стиль. Вещь выполняется из просвечивающейся ткани, имеющей сходство с рыболовной сеткой. Такая модель будет гармонично смотреться в сочетании с купальниками, особенно ярких оттенков.





Хлопчатобумажные шорты полурасклешенного кроя – незаменимая практичная вещь. Особенно удобны в носке модели с поясом-резинкой. Они будут органично сочетаться с укороченными топами, шелковыми майками в бельевом стиле, льняными или хлопчатобумажными рубашками.





Платье-рубашка – неотъемлемый атрибут курортной моды. В тренде модели с продольным полосатым принтом. На смену длине макси, актуальной в прошлом сезоне, в этом году в пляжный лук предлагается включить фасон мини или миди.





Шелковое платье в бельевом стиле станет находкой как для романтичных вечерних прогулок, так и для увлекательных путешествий. В первом случае вещь предлагается дополнить босоножками на такнете или небольшом каблуке-рюмочке, во втором – легкими кроссовками или сандалиями.





Аксессуары

Летняя мода 2024 года немыслима без стильных, удачно подобранных аксессуаров. Клео.ру предлагает модницам обратить внимание на такие must-have тренды этого сезона:

Солнцезащитные очки, представленные моделями в виде каплевидных «авиаторов», круглых «леннонов», соблазнительного «кошачьего глаза», овальной или прямоугольной классики, крупных оверсайз. Особого внимания заслуживают аксессуары в яркой цветной и широкой оправе. Расцветки линз представлены традиционными черными или коричневыми оттенками, цветным исполнением, полупрозрачным градиентом.





Пляжная сумка незаменима в плетеном или соломенном оверсайз варианте, способном вместить все необходимые вещи. Альтернативное решение – тканевый шоппер, дополненный оригинальными рисунками и надписями.





Гармоничным дополнением к купальнику станут яркие принтованные парео, которые допускается повязать на бедра или плечи, зафиксировать на груди, на голове в виде своеобразной банданы.





Головной убор убережет от палящих солнечных лучей и придаст стильности образу. В тренде панамы, шляпы с широкими или средними полями, яркие платки, повязанные на голову.





Подведем итог

Пляжные образы 2024 года получатся стильными и индивидуальными, если подойти к выбору вещей и аксессуаров грамотно и взвешенно, но при этом проявить фантазию и креатив. Для создания луков дизайнеры предлагают оригинальные модели купальников, платьев, шорт, топов, эффектные аксессуары.