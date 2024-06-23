С приходом жаркой погоды определенные вещи становятся особенно востребованными в гардеробе. К их числу относятся модные женские шорты на лето 2024 года, представленные разнообразными фасонами и цветовыми решениями. Дизайнеры постарались максимально удовлетворить пожелания представительниц прекрасного пола, предлагая их вниманию модели, которые можно подобрать с учетом особенностей фигуры и предпочитаемой стилистики образа. Клео.ру предлагает вместе изучить актуальные тенденции в мире моды.

Основные тренды женских шорт на лето 2024

Девушки, предпочитающие элегантную классику или любительницы смелых экспериментов – все они найдут модель шортов, максимально удовлетворяющую их пожелания. Справиться с этой задачей помогут актуальные тренды, представленные в дизайнерских коллекциях. С помощью удачно подобранных фасонов летние образы 2024 года получатся особенно запоминающимися и неповторимыми. В зависимости от индивидуальных пожеланий девушки смогут выбрать универсальную базовую вещь, сочетающуюся с многими предметами гардероба, или яркую модель, способную стать акцентном образа и создающую индивидуальный стиль. Итак, Клео.ру предлагает обратить внимание на следующие тенденции при выборе шорт.





Широкие фасоны

Стиль оверсайз продолжает занимать лидирующие позиции в молодежной моде. Шорты представлены широкими моделями покроя «солнце», придающего сходство с расклешенной юбкой. Допускается дополнение вещи крупной складкой или мелкой плиссировкой. Другая популярная тенденция – свободные бермуды, доходящие по длине до колена, оснащенные стрелками или обходящиеся без данной детали. Такой фасон можно отнести к категории универсальных, он гармонично впишется как в уличные, так и в офисные луки. Широкие шорты будут хорошо смотреться с укороченным облегающим топом, придающим сбалансированности силуэту.





Джинсовые шорты

Вещи из денима не утрачивают популярности среди модниц. Джинсовые стильные шорты для женщин – обязательный атрибут летнего гардероба. Модели варьируются от экстремальных мини до миди, достигающих уровня колена. Крой изделий может быть прямым, свободным оверсайз, прилегающим по фигуре. Хит сезона – модели с рваным, необработанным краем штанин. Джинсовые шорты великолепно сочетаются с самыми разными вариациями верха: практичными хлопчатобумажными рубашками, кроп-топами, приоткрывающими полоску живота, футболками оверсайз, воздушными шелковыми или шифоновыми блузками.





Шорты-велосипедки

Стиль спорт-шик прочно обосновался в современной моде. Одним из самых ярких представителей этого направления являются шорты-велосипедки. Неоспоримое преимущество этого фасона – подчеркивание достоинств фигуры за счет облегающего кроя. При необходимости скорректировать недостатки можно подобрать модели с утягивающим эффектом. Цветовая гамма изделий чрезвычайно разнообразна, модницы смогут подобрать универсальные черные велосипедки или изделия, выполненные в ярких насыщенных тонах. Такие шорты на лето 2024 года рекомендуется носить с объемными футболками оверсайз. Другой вариант – облегающий топ, поверх которого наброшена свободная рубашка.





Шорты-комбинезоны

Оригинальный предмет гардероба идеально подойдет для того, чтобы создать готовый самодостаточный лук. Шорты-комбинезоны – цельнокроеная вещь, создающаяся с полурасклешенным низом и верхом на широких бретелях, оставляющим открытыми руки и плечи. Еще одна вариация дизайна – джинсовый фасон с широкими лямками. Он требует сочетания с майками или футболками, поддеваемыми под низ. Шорты-комбинезоны можно комбинировать как со спортивными кроссовками, так и с изящной обувью на каблуке.





Шорты в стиле милитари

Это один из самых актуальных летних трендов. Милитари направление выражается в использовании камуфляжных расцветок, представленных принтованными или однотонными вариантами хаки. Шорты, выполненные в подобной тональности, предлагаются в виде укороченных мини, в фасонах «бермуды» или «карго» с крупными боковыми карманами. Верх и обувь можно подобрать в спокойных пастельных оттенках или в ярких насыщенных вариантах.





Как выбрать подходящие шорты

Чтобы вещь смотрелась гармонично, а образ получился завершенным, стоит уделить внимание подбору шортов. Клео.ру рекомендует обращать внимание на следующие моменты:

Предпочитаемая стилистика образа и назначение вещи. Джинсовые или хлопковые шорты станут идеальным решением для повседневных городских прогулок. Для отдыха на пляже или у бассейна лучше выбрать шорты из быстросохнущих материалов. Велосипедки подойдут для воплощения спортивных или кэжуал луков.

Тип фигуры. При наличии объемных бедер рекомендуется избегать облегающих фасонов и отдать предпочтение вариантам прямого кроя. Скорректировать недостатки в области живота помогут модели с завышенной линией талии.

Длина шорт. Короткие модели помогут подчеркнуть стройные ноги, но не подойдут обладательницам пышных форм. Также стоит учесть, что такие модели предпочтительны для невысоких девушек. Средняя длина – универсальный вариант, подходящий для большинства типов фигур. Удлиненные бермуды подходят для высоких и стройных девушек, а также для тех, кто предпочитает более сдержанный стиль.

Посадка по фигуре. Шорты не должны сковывать движения или быть слишком свободными. Обратите внимание на пояс – он не должен давить, но и не должен болтаться.





Подведем итог

Модные женские шорты на лето 2024 года – это удачное дополнение гардероба, которое обеспечит комфорт в носке и стильный внешний вид. Разнообразие моделей, представленных в дизайнерских коллекциях, облегчит ваш выбор. Однако подходите в этом вопросу взвешенно, учитывайте особенности вашей фигуры, чтобы достичь максимальной гармонии.