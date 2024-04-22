Будь в тренде на пляже: модные купальники и аксессуары 2024

С приходом тепла девушки начинают задумываться об обновлении пляжного гардероба. Купальники, соломенные или тканевые шляпы, парео, всевозможные аксессуары – неотъемлемые атрибуты этого стиля. Дизайнеры уделили особое внимание пляжной моде 2024 года, сделав ее разнообразной, яркой и запоминающейся. В этой статье Клео.ру предлагает изучить актуальные тенденции, которые помогут создать гармоничный гардероб и придать образу индивидуальности.

Главные тренды пляжной моды 2024

В дизайнерских коллекциях представлены новинки пляжной моды на любой вкус. Наряды предлагаются в нежных пастельных или ярких насыщенных оттенках, поэтому девушки смогут подобрать наряд, идеально подходящий к их цветотипу внешности. Клео.ру рекомендует обратить особое внимание на следующие тренды пляжной моды:

Туника – очень востребованная вещь на пляже, помогающая защититься от палящего солнца. Предмет гардероба часто используют в комбинации с купальником. Одним из актуальных трендов становится модный образ в монохромном исполнении. Это выражается в выборе туники и купальника, совпадающих по оттенку. Тенденция применяется при подборе как однотонных, так и принтованных вещей. Обувь к такому пляжному наряду тоже подбирается в тон.





Пляжное платье – предмет гардероба, который поможет чувствовать себя женственной даже на расслабленном отдыхе. Вещь особенно востребована для вечерних прогулок по пляжу. Образ предлагается сделать воздушным и летящим. Эффект достигается за счет пошива из легкой шифоновой ткани, дополнения подола и области плеч широкими воланами или многоярусными рюшами.





Ромпер – укороченный комбинезон, который многие предпочитают приобретать именно для пляжного отдыха. Его покрой может быть как максимально простым и лаконичным, так и дополненным романтичными рюшами, шнуровкой на спине или в зоне декольте, акцентным поясом.





Пляжные рубашки станут настоящей находкой для любительниц образов в стиле кэжуал. Вещь должна быть длинной, прикрывающей бедра или даже доходящей до уровня колен. Ее можно носить, накинув поверх купальника, совмещая с джинсовыми, льняными или хлопчатобумажными шортами, завязав узлом на животе.





Модные купальники 2024

Купальники – это то, что составляет основу любого пляжного образа. В этом году дизайнеры уделили особое внимание разнообразию моделей, представив их на любой вкус:

Ретро купальники – помимо стильного вида помогают скорректировать недостатки фигуры. Эффект достигается за счет плавок с завышенной линией талии, при необходимости скрывающей выступающий живот. Верх может быть оформлен в виде бандо, халтера или топика.





Слитные купальники предлагаются с дополнением верха эффектом пуш-ап или со шнуровкой в зоне декольте. Сдержанный крой моделей обыгрывается за счет интересных принтов.





Монокини – сделает формы особенно изящными и соблазнительными, но подойдет далеко не для каждой фигуры. Модели отличаются боковыми вырезами в области талии, которые могут иметь разную степень глубины.





Спортивные купальники оценят любительницы минималистичного стиля. Изделия с лаконичным кроем предлагаются как в слитном, таки в раздельном варианте. В последнем случае прибегают к комбинации верха-топика и плавок в виде шортиков. Контрастные боковые вставки придадут дополнительной визуальной стройности фигуре.





Пляжные аксессуары 2024

Модный образ немыслим без удачно подобранных аксессуаров. Клео.ру предлагает обратить внимание на такие варианты, идеально подходящие для дополнения пляжного наряда:

Шляпа – головной убор, делающий образ стильным и женственным. В 2024 году особо актуальны модели с широкими полями. Альтернативный вариант – асимметрия, при создании которой поля в передней части делаются более укороченными, а сзади удлиненными. Шляпы предлагаются в соломенном или вязаном крючком варианте. Также для любительниц бохо и кэжуал луков предлагаются модели в ковбойском стиле.





Солнцезащитные очки – аксессуар, без которого не обойтись на пляже. Они представлены в форме авиаторов, круглых леннонов, с крупными стеклами оверсайз, в прямоугольном или шестиугольном исполнении. Для оформления оправ применяется черепаховый, геометрический, анималистический принт.





Соломенные сумки – аксессуар, который характеризуется вместительностью и за счет этого функционален, позволяет взять с собой на пляж все необходимые вещи. Сумку предлагается оживить, повязав на ее ручки платок с яркой принтованной расцветкой. Альтернативным вариантом станет шоппер из плотной ткани, украшенный оригинальными надписями и рисунками.





Парео – неотъемлемый атрибут пляжного стиля. Зачастую вещь дополняется яркими принтованными расцветками. Ее носят, повязав на талии, на груди или даже оформив в виде головного убора.





Подведем итог

После того, как вы изучили актуальные тенденции пляжной моды 2024 года, вы сможете с легкостью создать гармоничный гардероб, максимально отражающий ваш индивидуальный стиль и привносящий в него яркие нотки. Не бойтесь экспериментировать, и тогда ваш образ получится действительно стильным и запоминающимся.