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Выбираем платье на выпускной в детский сад: советы и идеи

Выбираем платье на выпускной в детский сад: советы и идеи

В этой статье мы дадим советы по выбору платья на выпускной в детский сад. Ведь каждая мама хочет, чтобы ее дочка в этот день была самой красивой.

Время, когда ребенок заканчивает ходить в детский сад и входит в новый этап своей жизни – подготовку к школе, значимое событие как для него самого, так и для родителей. Многие хотят сделать эти моменты особенно запоминающимися с помощью организации праздничного мероприятия. Само собой, подразумевается, что для маленькой принцессы нужно подобрать эффектный и красивый наряд. Именно поэтому выбору платья на выпускной в детский сад уделяется особое внимание. Конечно же, наряд должен нравиться девочке, чтобы оставить у нее незабываемые впечатления. Клео.ру в этой статье постарается дать вам действенные советы, каким моментам стоит уделить внимание при выборе платья.

Советы по выбору платья

Если вы задумываетесь о том, как выбрать платье на выпускной, то наверняка знаете, что основное условие заключается в том, чтобы оно нравилось юной моднице и соответствовало ее вкусу. При этом имеют значение многие моменты – длина наряда, его стилистика, ткань, используемая для изготовления, цветовая гамма. Также стоит уделить внимание выбору аксессуаров, которые должны гармонично сочетаться с платьем и подчеркивать его красоту. Клео.ру собрал для вас рекомендации стилистов, отвечающие на эти вопросы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Какие материалы лучше всего подходят для платья

Наряд на выпускной в детском саду зачастую ассоциируется со сказочным образом. Исходя из этого, и стоит подбирать материал для изготовления платья. Особенно гармонично будут смотреться модели, выполненные из следующих вариантов тканей:

  • Фатин – беспроигрышной решение, чтобы придать юбке пышности. Данный материал располагают в несколько слоев, чтобы добиться эффекта воздушности.
  • Шелковые или атласные ткани создают красивый струящийся эффект. При оформлении юбки хорошим решением будет дополнить ее подъюбником, благодаря чему создается эффект объемности.
  • Кружево – смотрится нежно и романтично, ткань отлично вписывается в сказочный образ. Материал часто используют для оформления верхней части – лифа, рукавов, но могут применять и для нашивок на юбке.

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Как выбрать цвет и фасон платья

Красивое платье для девочки зачастую выбирается по цвету, который нравится маленькой принцессе. В этом юном возрасте многие отдают предпочтение розовому оттенку. Его насыщенность можно подбирать по индивидуальному усмотрению, начиная от бледного или пыльно-розового, заканчивая ярким тоном, практически приближенным к малиновому. Также к числу фаворитов, заслуживших признание маленьких модниц, относятся пастельные оттенки – голубой, мятный, нюдовый, персиковый. Можно остановить свой выбор на чистом белом цвете или ярких тонах – коралловом, алом, аквамариновом. Единственное, от чего стоит воздержаться – от черного и других темных тонов, которые будут смотреться неуместно на празднике.

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Модное платье для девочки предлагается в разных фасонах:

  • Короткие модели будут смотреться на юных выпускницах очень гармонично, особенно если юбка оформлена в пышном фатиновом варианте или состоит из многоярусных воланов. Длинные пышные платья тоже пользуются огромной популярностью, поскольку позволяют воплотить образ сказочной принцессы, который любят многие девочки.
  • При выборе фасона стоит учитывать фигуру маленькой модницы. На девочках этого возраста хорошо смотрятся практически все модели. Однако, все же нужно учитывать некоторые моменты. Так, для худеньких выпускниц можно подобрать платье без рукавов на тонких бретелях или с корсетным верхом. Для полненьких девочек лучше выбрать модели с короткими прямыми рукавчиками или «крылышками», «фонариками».

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Какие аксессуары подойдут к платью

Модное платье для девочки требует дополнения стильными аксессуарами, которые сделают наряд еще более эффектным и придадут настроение юной выпускнице. Так, в качестве украшений можно подобрать яркие бусы и браслеты, подобранные в тон платью или в контрастном оттенке, блестящие клипсы. Красивую прическу гармонично дополнит диадема или ободок. При желании можно подобрать к наряду миниатюрную сумочку-клатч, украшенную стразами или другим декором.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Примеры модных образов для выпускного в детском саду

Красивое платье для девочки может соответствовать определенной стилистике, благодаря чему образ получится индивидуальным и запоминающимся. Клео.ру советует обратить внимание на следующие варианты дизайнов:

  • Бальный образ создается с помощью платья, дополненного юбкой-пачкой из фатина. Органичным дополнением станут балетки или туфельки «Мэри Джейн».
  • Ретро мода – популярное направление, которое можно использовать, в том числе и при создании образа на выпускной в детском саду. Это платье в стиле «стиляги» длины миди до колена и трапециевидного кроя или А-силуэта. Модель дополняется многоярусными моделями, идущими по всей поверхности изделия.
  • Отличное решение – подобрать фасон «трансформер», который позволяет варьировать образ по собственному усмотрению. Так, на более официальной части праздника девочка сможет демонстрировать платье с пышной юбкой и шлейфом, а ближе к концу мероприятия отстегнуть эту деталь и находиться в комфортном мини-платье.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Платье на выпускной в детский сад – наряд, выбор которого заслуживает особого внимания. Надеемся, что наши советы помогут вам определиться и принять правильное решение. Помните, что главное – это настроение юной модницы, поэтому наряд, прежде всего, должен нравиться именно ей. Посоветуйтесь с девочкой, какой фасон и цвет платья она хочет, и обязательно учтите ее предпочтения.

20 марта 2024, 08:35
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Элина Ширяева

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