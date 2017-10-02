Новый бренд декоративной косметики FLOVERA объявляет о старте продаж и проводит акцию «Осень с длинными ресницами» только для читательниц Kleo.ru! Оформите заказ на сумму от 2500 руб на сайте www.flovera-makeup.ru в период с 08 по 31 октября 2017 года и получите в подарок удлиняющую тушь FLOVERA «Шик орхидея» по промокоду «KLEO»*.

В интернет-магазине FLOVERA для вас представлен широкий выбор косметических средств для лица, глаз, бровей, губ, ногтей. Тени, тушь, подводка, тональный крем, пудра, румяна, помада, блеск, лак для ногтей и многое другое. Богатство цветов и оттенков для любого настроения!

FLOVERA – это российская декоративная косметика премиум-класса, способная конкурировать с известными мировыми аналогами. FLOVERA – это сплоченная команда профессионалов в лице разработчиков рецептур, визажистов, дизайнеров, которыми движет неутомимая любовь к своей работе и красоте – главной спасительнице мира.

Собственная производственная база с лабораторией оснащена передовым европейским оборудованием, что позволяет разрабатывать современные эксклюзивные и индивидуальные рецептуры, проводить тестирование и постоянно контролировать качество продукции.

Косметика производится с использованием экологических ингредиентов из Японии и Европы. Все рецептуры разрабатываются с учетом заботы о коже. В составе продукции содержатся защитные и увлажняющие вещества, предохраняющие кожу от воздействия внешних факторов окружающей среды: экстракты трав и водорослей, растительные масла, воски природного происхождения, биоактивные компоненты, солнцезащитные фильтры, витамины.

Расскажем подробнее о полезных ингредиентах и свойствах туши для ресниц FLOVERA, которую компания дарит участницам акции «Осень с длинными ресницами».

Мягкая текстура и удобная щеточка удлиняющей туши FLOVERA делают ресницы длинными с красивым изгибом. Специально подобранный комплекс натуральных мультифункциональных гидроколлоидов обладает увлажняющими свойствами, обеспечивает эффективное удлинение ресниц и отличное распределение туши на ресницах. Удлиняющая тушь FLOVERA сделает ваши ресницы поистине королевскими!

удлиняющей туши делают ресницы длинными с красивым изгибом. Специально подобранный комплекс натуральных мультифункциональных гидроколлоидов обладает увлажняющими свойствами, обеспечивает эффективное удлинение ресниц и отличное распределение туши на ресницах. Удлиняющая тушь сделает ваши ресницы поистине королевскими! Объем 12 мл.

12 мл. Натуральные воски (пчелиный, карнаубский) , входящие в состав туши, обладают защитными и ухаживающими свойствами благодаря содержанию в них биоактивных веществ.

, входящие в состав туши, обладают защитными и ухаживающими свойствами благодаря содержанию в них биоактивных веществ. Масло семян клюквы – уникальное косметическое масло благодаря сбалансированному сочетанию омега-3, -6, -9 жирных кислот, не найденному ни в одном другом масле, а также высокому содержанию природных антиоксидантов. Масло содержит активную форму витамина Е – токоферола, антиоксидантная способность которой в 40-60 раз выше, чем у обычного витамина Е. Благодаря наличию токориенола, масло клюквы обеспечивает защиту кожи и ресниц от воздействия окружающей среды, замедляет процессы старения, восстанавливает защитный барьер кожи, укрепляет и увлажняет ее.

– уникальное косметическое масло благодаря сбалансированному сочетанию омега-3, -6, -9 жирных кислот, не найденному ни в одном другом масле, а также высокому содержанию природных антиоксидантов. Масло содержит активную форму витамина Е – токоферола, антиоксидантная способность которой в 40-60 раз выше, чем у обычного витамина Е. Благодаря наличию токориенола, масло клюквы обеспечивает защиту кожи и ресниц от воздействия окружающей среды, замедляет процессы старения, восстанавливает защитный барьер кожи, укрепляет и увлажняет ее. Акация сенегальская – натуральная камедь растительного происхождения обеспечивает эффективное удлинение ресниц за счет своих реолигических свойств и образования пленки на поверхности ресниц. Обеспечивает легкое удаление туши с ресниц.

– натуральная камедь растительного происхождения обеспечивает эффективное удлинение ресниц за счет своих реолигических свойств и образования пленки на поверхности ресниц. Обеспечивает легкое удаление туши с ресниц. Маннан / Пектин / Гидроксиэтилцеллюлоза / Алгин – специально подобранный комплекс натуральных мультифункциональных гидроколлоидов обеспечивает эффективное удлинение ресниц за счет образования на них эластичной пленки благодаря пектину. Комплекс обладает хелатными свойствами по отношению к тяжелым металлам благодаря альгинату, увлажняющими свойствами благодаря присутствую полисахарида glucomannan, а также обеспечивает отличное распределение туши на ресницах благодаря сродству с протеинами.

– специально подобранный комплекс натуральных мультифункциональных гидроколлоидов обеспечивает эффективное удлинение ресниц за счет образования на них эластичной пленки благодаря пектину. Комплекс обладает хелатными свойствами по отношению к тяжелым металлам благодаря альгинату, увлажняющими свойствами благодаря присутствую полисахарида glucomannan, а также обеспечивает отличное распределение туши на ресницах благодаря сродству с протеинами. D-panthenol способствует восстановлению клеток, активно влияет на рост ресниц, придает им эластичность, обеспечивает длительное увлажнение.

способствует восстановлению клеток, активно влияет на рост ресниц, придает им эластичность, обеспечивает длительное увлажнение. Лецитин – богатая биоактивная добавка является основным структурным компонентом клеточных мембран живых организмов. Эффективно влияет на состояние ресниц и кожи век, особенно в сочетании с витаминами Е, Н.

– богатая биоактивная добавка является основным структурным компонентом клеточных мембран живых организмов. Эффективно влияет на состояние ресниц и кожи век, особенно в сочетании с витаминами Е, Н. Витамины Е обеспечивают ресницам уход и защиту от вредного воздействия окружающей среды.

обеспечивают ресницам уход и защиту от вредного воздействия окружающей среды. Аллантоин – активное вещество из экстракта ромашки обладает смягчающим и увлажняющим действием на кожу и волосы, а также способствует снятию раздражения и воспаления.

– активное вещество из экстракта ромашки обладает смягчающим и увлажняющим действием на кожу и волосы, а также способствует снятию раздражения и воспаления. Биотин (Витамин Н) – кофермент, участвующий в биосинтезе жирных кислот в организме человека. Предотвращает образование отеков, снимает воспалительные процессы, восстанавливает прочность и естественный блеск ресниц.

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*Настоящая акция действует по всей территории России и не суммируется с другими акциями.



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