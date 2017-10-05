Топ-5 курток этой осени

Суетливые будни, поездки в общественном транспорте, необходимость двигаться в ритме вечно спешащей толпы даже вне проблемных ситуаций вызывают стресс. Нельзя остановить землю и взять тайм-аут, но можно обзавестись вещью, удобство и практичность которой снимут часть нагрузки с напряженной нервной системы горожанки. О куртках сказано немало, выбор дизайна и фасонов огромен. Разбираемся во всем по порядку и отправляемся за обновкой сюда.

Кожаная

Секрет популярности одежды из кожи – в способности защищать от неласковой погоды и грязи. Не потеряв прежних достоинств, кожаная куртка приобрела статусное значение: ненавязчивым образом она сообщает о вашем благополучии. Короткую косуху с бахромой: пропитанную ароматом прерий, элегантную удлиненную куртку на запахе или тренчкот рекомендуется варьировать с джинсами, романтичной юбкой или шортами.

Куртка, Ostin

3 999 руб.

Стеганая

Ассоциация стеганой куртки с ватной фуфайкой давно потеряла актуальность. Члены британской королевской семьи открывают сезон охоты исключительно в выстроченной ромбами верхней одежде – легкой, теплой и элегантной. Следуйте их опыту и примеру, включите в осенний гардероб куртку приталенного или свободного силуэта с фигурной стежкой.

Куртка, Asos Tall

2 642 руб.

Оверсайз

Считается, что объемная одежда – для хрупких фигур. Но дамам размера с иксами не стоит отказываться от модного бомбера или парки оверсайз. Укороченная модель исключает сходство с накидкой на танк и отлично сочетается с брюками свободного кроя, тяжелой обувью.

Парка, Vero Moda

2 440 руб.

Мех

Он придает одежде шикарности, а женщине – загадочности. Полностью меховая куртка, с отделкой по капюшону, рукавам и воротнику или хотя бы расшитая разноцветными лоскутами с длинным ворсом продемонстрирует вашу готовность к холодам и всеобщему очарованию.

Куртка, Asos

2 923 руб.

Яркий декор

Блестки, бусины, кружево, аппликации, патчи, пэчворк, вышивка — в этом сезоне приветствуется всё. С таким арсеналом можно создать образ сдержанный или вызывающий, вопрос лишь в ваших пристрастиях.

Куртка, Reclaimed Vintage

4 471 руб.

Каждая осень неповторима по-своему. Подражайте ей, удивляйтесь и удивляйте неординарными образами и неизменно позитивным настроем. Удобный сервис для поиска “именно той” вещи Shopsy станет в этом верным помощником.



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