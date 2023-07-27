Женские зимние сапоги на Wildberries

Высокие или до середины икры, широкие или облегающие, черные, коричневые или в другом цвете? Какие женские сапоги будут модными в ближайшее время, а также где их лучше и выгоднее всего приобрести, рассказываем далее.

Какие женские сапоги модны в этом сезоне

Зимой 2022-2023 года в моде четыре главные тенденции в женских сапогах.

Во-первых, в тренде стильные сапоги-трубы с прямым широким голенищем, свободным или полуприлегающим силуэтом. Причем такая модель женских зимних сапог мало чем отличается от тех, что были модными в прошлом зимнем сезоне. Разница разве что в подошве. Так, если раньше стилисты предлагали высокие толстые каблуки, то сейчас в моде толстая подошва и массивный протектор.

Такие сапоги можно носить под короткие юбки и длинные пальто. Или как альтернатива — юбка-миди с разрезом.

Ваша юбка должна закрывать сапог примерно на ладонь, или быть выше его края. Тогда ваш образ получится гармоничным, и ноги не будут казаться визуально короткими.

В интернет-магазине Вайлдберриз вы можете найти, например, LBTY сапоги-трубы еврозима черные высокие в трех цветах: черном, оранжевом и бежевом. Выполнены они из качественной экокожи. Сапоги на узкую и среднюю полноту ноги. Обхват голенища — 40 см, высота голенища — 40 см. Сапоги женские на платформе удобные, качественные, стильные. Нескользящая подошва с протектором сапог женских челси обеспечивает амортизацию, хорошее сцепление с дорогой в гололед и делает сапоги длинные женские незаменимой зимней обувью как для женщин, так и для девочек-подростков.

Цена этих сапог-труб — 4 005 ₽.

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На втором месте модного рейтинга — ботфорты. Они не уступают свои позиции уже на протяжении нескольких лет подряд и меняют только материал и каблук. Так, если раньше были в тренде облегающие модели на шпильке, то сейчас это максимально практичные сапоги с толстой подошвой. Под них лучше всего подобрать юбку-мини или трикотажное платье с разрезами, а также пальто или пуховик.

В wildberries распродажа! У покупателей есть удачная возможность приобрести удобную и качественную модель RAFFELLI+ на устойчивом каблуке. Это женская обувь, для создания которой использовали искусственную кожу и искусственную замшу черного цвета с деликатным блеском.

Цена этого чуда — 5 190 ₽.

На третьем месте рейтинга модных зимних сапог — полусапоги. Это могут быть высокие ботинки без шнуровки, которые доходят до середины или начала икры, свободные или облегающие, или короткие ботинки, которые отлично смотрятся как с юбками, так и леггинсами или джинсами.

На сайте вайлдберриз предлагается огромный выбор полусапожек женских зимних. Здесь можно легко найти свой размер и цвет, причем как дешевые варианты, так и подороже.

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Наконец, стоит сказать о сапогах-казаках, которые стали уже вечным вестерн-трендом. Со своими скошенными толстыми каблуками, прямым голенищем и фигурным верхним краем с выступами такие сапоги смотрятся очень узнаваемо и необычно. Под них можно подобрать джинсы и свободный свитер, а можно и платье-рубашку или длинный объемный пуловер.

В интернет-магазине можно заказать сапоги-казаки в разных цветах на выбор. Например, модель AVET R Сапоги казаки зимние кожаные. Они очень удобные, выполнены в коже. Вы сможете выбрать свой размер.

Цена таких сапог — 9 900 ₽.

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