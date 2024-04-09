Модные женские кроссовки весной 2024 года: обзор трендовых моделей и советы по выбору обуви

Спортивная обувь подойдет не только для активных тренировок, но и для создания эффектных городских образов и дополнения кэжуал гардероба. Модные женские кроссовки весной 2024 года станут незаменимыми, если вы хотите воплотить непринужденный и практичный лук. Клео.ру сделал для вас обзор популярных моделей, дополненный фото кроссовок, благодаря чему вы сможете составить представление об актуальных тенденциях в мире моды.

Тренды модных женских кроссовок весна 2024

Дизайнерские обувные коллекции пополнены разнообразными фасонами, которые помогут модницам создать свой уникальный и неповторимый стиль. Клео.ру советует обратить внимание на такие новинки 2024 года:

К числу смелых решений можно отнести эксперименты с фактурами. Это заключается в том, что верх кроссовок создается с нарочито необработанными швами, придающими рваный эффект. Такой дизайн смотрится особенно гармонично на моделях, которым придается сходство с денимом.





Приветствуется совмещение различных материалов. Это не только классическая комбинация кожи и замши, но и вставки с имитацией овчины или блестящего атласа.





Романтичным модницам придутся по душе модели, в которых шнурки заменены широкими атласными лентами. Такой дизайн особенно органично смотрится в пастельной тональности. Также трендовыми считаются базовые модели с однотонными шнурками, или с разноцветными контрастными деталями на разных ногах.





Фасон

Разнообразие фасонов – то, чему дизайнеры уделили особое внимание в этом сезоне. Среди актуальных трендов 2024 года можно отметить следующие:

Суперминимализм продолжает оставаться в моде, что порадует любительниц элегантных, но практичных луков. Такие модели создаются в монохромных оттенках и лаконичном дизайне. Обувь предлагается на низком ходу или не очень толстой платформе, которая делается ровной или с не сильно выраженным тракторным рельефом. Минимализм предлагается в белых, черных или нюдовых оттенках.





Противоположной тенденцией являются массивные кроссовки на утолщенной подошве, оснащенной тракторным рельефом. Такой фасон незаменим при создании гранж образов, при сочетании с брюками карго или оверсайз.





Кроссовки с высоким голенищем – отличное решение для комбинирования с джинсами кюлотами и другими укороченными моделями. Верх обуви делается плотно прилегающим, подчеркивающим красоту щиколотки, что достигается с помощью шнуровки.





Материал

Любой актуальный фасон обуви будет выглядеть еще более неординарным, если обыграть его с помощью фактурности материала. В модных коллекциях предусмотрены следующие тенденции:

Замшевые кроссовки придадут образу нотки изысканности и благородства. Обувь выигрышно смотрится как в классических черных, серых, бежевых оттенках, так ив яркой тональности.

Кожа – обязательный атрибут любой обувной коллекции. При создании трендов 2024 года стилисты в полной мере проявили фантазию и креатив, предлагая модели их обычной матовой кожи, из лакированного блестящего материала, с имитацией структуры рептилии. Для поздней весны станет находкой кожаная обувь с перфорацией.

Женские кроссовки с сетчатым верхом – очень комфортное решение, поскольку они обеспечивают отличную вентиляцию стопы. Дизайнеры предлагают такие модели не только для занятий спортом, но и для повседневной носки.

В тренде модели с текстильным верхом, которому придается дутый эффект. Такая обувь может дополняться шнуровкой или липучками.





Цвет

Образ удастся сделать еще более незабываемым, если удачно подобрать тональность обуви. Женские кроссовки представлены в таких оттенках:

Металлик – самый модный цвет и маст хэв сезона. Такие кроссовки выступят ярким акцентом образа, поэтому их рекомендуется носить с вещами в нейтральной цветовой гамме. Металлизированным может быть весь верх или отдельные вставки.

Белые кроссовки – классика, не подверженная влиянию моды. Такой оттенок универсален, он освежит образ и придаст ему романтичные нотки. Альтернативным вариантом будет подобрать модели в нежных пастельных тонах: нюдовом, пыльно розовом, мятном, голубом.

Черный, графитовый, серый цвета – то, что ассоциируется с практичностью и универсальностью. При желании можно подобрать модели, разбавленные яркими и даже кислотными вставками.





Новинки от известных брендов

Популярные торговые марки порадуют модниц широким ассортиментом. Стоит обратить внимание на такие всемирно известные бренды:

Компания Пума включила в коллекции не только базовые белоснежные кроссовки, но и модели, дополненные разноцветной шнуровкой и вставками.

Нью Баланс предлагает фасоны с верхом, комбинирующим кожу и замшу, содержащим перфорированные вставки. Много классических черных моделей в замшевом или кожаном исполнении.

Адидас при создании моделей обращается и к нежной пастельной, и к кислотной тональности. Стоит отметить, что неон применяется для оформления отдельных деталей в сочетании с черным или белым цветом. Этот прием помогает не перегрузить образ.

Найк продолжает удерживать лидирующие позиции благодаря тщательно продуманным деталям и гармоничности моделей. Баланс достигается даже при смелых экспериментах с фактурами и расцветками.





Как выбрать кроссовки

Чтобы обувная модель была подобрана действительно удачно и обеспечивала максимальный комфорт в носке, стоит обратить внимание на следующие моменты при ее выборе:

Предназначение обуви. Определитесь, будете ли вы в ней бегать, заниматься фитнесом или просто носить их для повседневного использования. В зависимости от этого подбираются модели с усиленными функциями, подходящие для занятий спортом, или с другими критериями, одним из самых важных из которых является стильный внешний вид.

Оптимальный выбор – кроссовки с хорошей амортизацией и поддержкой. Эти характеристики особенно актуальны, если вы планируете длительные прогулки.

Материал, который может быть более плотным в моделях для ранней весны, оснащаться перфорацией и сетчатой структурой для позднего сезона.

Цветовая гамма и сочетаемость с другими предметами гардероба. В зависимости от индивидуальных пожеланий вы сможете подобрать универсальную базовую модель или ту, которая станет ярким акцентом образа.





Подведем итог

Модные женские кроссовки весной 2024 года – нужное дополнение гардероба, основными критериями которого являются комфортность и практичность. При этом дизайнеры уделили внимание и стильному внешнему виду моделей, обыграв их с помощью фактурности материалов и расцветок. Все это даст вам возможность подобрать кроссовки, максимально соответствующие вашим индивидуальным пожеланиям.