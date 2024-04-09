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Модные женские кроссовки весной 2024 года: обзор трендовых моделей и советы по выбору обуви

Модные женские кроссовки весной 2024 года: обзор трендовых моделей и советы по выбору обуви

В этой статье вы найдете обзор модных женских кроссовок на весну 2024 года: актуальные фасоны и цвета.

Спортивная обувь подойдет не только для активных тренировок, но и для создания эффектных городских образов и дополнения кэжуал гардероба. Модные женские кроссовки весной 2024 года станут незаменимыми, если вы хотите воплотить непринужденный и практичный лук. Клео.ру сделал для вас обзор популярных моделей, дополненный фото кроссовок, благодаря чему вы сможете составить представление об актуальных тенденциях в мире моды.

Тренды модных женских кроссовок весна 2024

Дизайнерские обувные коллекции пополнены разнообразными фасонами, которые помогут модницам создать свой уникальный и неповторимый стиль. Клео.ру советует обратить внимание на такие новинки 2024 года:

  • К числу смелых решений можно отнести эксперименты с фактурами. Это заключается в том, что верх кроссовок создается с нарочито необработанными швами, придающими рваный эффект. Такой дизайн смотрится особенно гармонично на моделях, которым придается сходство с денимом.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Приветствуется совмещение различных материалов. Это не только классическая комбинация кожи и замши, но и вставки с имитацией овчины или блестящего атласа.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Романтичным модницам придутся по душе модели, в которых шнурки заменены широкими атласными лентами. Такой дизайн особенно органично смотрится в пастельной тональности. Также трендовыми считаются базовые модели с однотонными шнурками, или с разноцветными контрастными деталями на разных ногах.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Фасон

Разнообразие фасонов – то, чему дизайнеры уделили особое внимание в этом сезоне. Среди актуальных трендов 2024 года можно отметить следующие:

  • Суперминимализм продолжает оставаться в моде, что порадует любительниц элегантных, но практичных луков. Такие модели создаются в монохромных оттенках и лаконичном дизайне. Обувь предлагается на низком ходу или не очень толстой платформе, которая делается ровной или с не сильно выраженным тракторным рельефом. Минимализм предлагается в белых, черных или нюдовых оттенках.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Противоположной тенденцией являются массивные кроссовки на утолщенной подошве, оснащенной тракторным рельефом. Такой фасон незаменим при создании гранж образов, при сочетании с брюками карго или оверсайз.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Кроссовки с высоким голенищем – отличное решение для комбинирования с джинсами кюлотами и другими укороченными моделями. Верх обуви делается плотно прилегающим, подчеркивающим красоту щиколотки, что достигается с помощью шнуровки.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Материал

Любой актуальный фасон обуви будет выглядеть еще более неординарным, если обыграть его с помощью фактурности материала. В модных коллекциях предусмотрены следующие тенденции:

  • Замшевые кроссовки придадут образу нотки изысканности и благородства. Обувь выигрышно смотрится как в классических черных, серых, бежевых оттенках, так ив яркой тональности.
  • Кожа – обязательный атрибут любой обувной коллекции. При создании трендов 2024 года стилисты в полной мере проявили фантазию и креатив, предлагая модели их обычной матовой кожи, из лакированного блестящего материала, с имитацией структуры рептилии. Для поздней весны станет находкой кожаная обувь с перфорацией.
  • Женские кроссовки с сетчатым верхом – очень комфортное решение, поскольку они обеспечивают отличную вентиляцию стопы. Дизайнеры предлагают такие модели не только для занятий спортом, но и для повседневной носки.
  • В тренде модели с текстильным верхом, которому придается дутый эффект. Такая обувь может дополняться шнуровкой или липучками.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Цвет

Образ удастся сделать еще более незабываемым, если удачно подобрать тональность обуви. Женские кроссовки представлены в таких оттенках:

  • Металлик – самый модный цвет и маст хэв сезона. Такие кроссовки выступят ярким акцентом образа, поэтому их рекомендуется носить с вещами в нейтральной цветовой гамме. Металлизированным может быть весь верх или отдельные вставки.
  • Белые кроссовки – классика, не подверженная влиянию моды. Такой оттенок универсален, он освежит образ и придаст ему романтичные нотки. Альтернативным вариантом будет подобрать модели в нежных пастельных тонах: нюдовом, пыльно розовом, мятном, голубом.
  • Черный, графитовый, серый цвета – то, что ассоциируется с практичностью и универсальностью. При желании можно подобрать модели, разбавленные яркими и даже кислотными вставками.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Новинки от известных брендов

Популярные торговые марки порадуют модниц широким ассортиментом. Стоит обратить внимание на такие всемирно известные бренды:

  • Компания Пума включила в коллекции не только базовые белоснежные кроссовки, но и модели, дополненные разноцветной шнуровкой и вставками.
  • Нью Баланс предлагает фасоны с верхом, комбинирующим кожу и замшу, содержащим перфорированные вставки. Много классических черных моделей в замшевом или кожаном исполнении.
  • Адидас при создании моделей обращается и к нежной пастельной, и к кислотной тональности. Стоит отметить, что неон применяется для оформления отдельных деталей в сочетании с черным или белым цветом. Этот прием помогает не перегрузить образ.
  • Найк продолжает удерживать лидирующие позиции благодаря тщательно продуманным деталям и гармоничности моделей. Баланс достигается даже при смелых экспериментах с фактурами и расцветками.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как выбрать кроссовки

Чтобы обувная модель была подобрана действительно удачно и обеспечивала максимальный комфорт в носке, стоит обратить внимание на следующие моменты при ее выборе:

  • Предназначение обуви. Определитесь, будете ли вы в ней бегать, заниматься фитнесом или просто носить их для повседневного использования. В зависимости от этого подбираются модели с усиленными функциями, подходящие для занятий спортом, или с другими критериями, одним из самых важных из которых является стильный внешний вид.
  • Оптимальный выбор – кроссовки с хорошей амортизацией и поддержкой. Эти характеристики особенно актуальны, если вы планируете длительные прогулки.
  • Материал, который может быть более плотным в моделях для ранней весны, оснащаться перфорацией и сетчатой структурой для позднего сезона.
  • Цветовая гамма и сочетаемость с другими предметами гардероба. В зависимости от индивидуальных пожеланий вы сможете подобрать универсальную базовую модель или ту, которая станет ярким акцентом образа.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Модные женские кроссовки весной 2024 года – нужное дополнение гардероба, основными критериями которого являются комфортность и практичность. При этом дизайнеры уделили внимание и стильному внешнему виду моделей, обыграв их с помощью фактурности материалов и расцветок. Все это даст вам возможность подобрать кроссовки, максимально соответствующие вашим индивидуальным пожеланиям.

9 апреля 2024, 22:52
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Элина Ширяева

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