Модные женские брюки на весну 2024: обзор топовых фасонов и новинок

Многие модницы наверняка согласятся с тем, что идеальный предмет гардероба – тот, который сочетает в себе практичность, комфортность и стильный внешний вид. Всем этим требованиям соответствуют женские брюки на весну 2024 года, которые представлены в невероятном разнообразии.

Широкие расклешенные, узкие, прилегающие по фигуре, прямая классика – широкий выбор дает девушкам возможность с легкостью подобрать для себя подходящую модель. Клео.ру предлагает вместе разобраться с тем, каким тенденциям стоит уделить внимание при выборе брюк

Основные тренды и тенденции на женские брюки весны 2024 года

Классические элегантные модели, неформальный объемный оверсайз или стиль спорт-шик – фасоны модных женских брюк представлены в широчайшем разнообразии. Среди основных тенденций, которые предлагаются в дизайнерских коллекциях, Клео.ру отмечает следующие:

Широкие оверсайз или палаццо – варианты, которые помогут воплотить расслабленный непринужденный лук. Брюки могут дополняться защипами в верхней части или разрезами внизу штанин. Изделия из струящегося шелка привнесут в образ воздушные романтичные нотки, а вещи из плотных костюмных тканей помогут выглядеть строго и элегантно.





Вопреки ожидаемым прогнозам, что узкие модели покинут модный олимп, этим прогнозам не суждено было сбыться. Это и неудивительно, ведь прилегающий по фигуре крой – отличная возможность подчеркнуть стройность фигуры и красоту ног. В коллекции включены брюки «дудочки» или «сигареты», оснащенные стрелками или имеющие полностью облегающий крой, что достигается путем добавления в состав ткани эластана.





В тренде укороченные фасоны прямого кроя или расклешенные брюки палаццо. Встречаются модели, дополненные подворотами контрастных оттенков внизу штанин. Такая деталь придаст образу дополнительную изюминку. Фасоны короткой длины станут находкой для девушек, желающих подчеркнуть изящность щиколоток. Однако есть нюансы – такие модели могут нарушать пропорции силуэта, поэтому их рекомендуется носить с обувью на каблуке, танкетке или высокой платформе.





Модели с завышенной посадкой продолжают оставаться фаворитами модниц. Подобный покрой признан особенно удачным, поскольку наделен корректирующим эффектом. Высокая талия может применяться при оформлении как узких «дудочек», так и широких брюк клёш.





Новинки сезона на весну 2024

Красивые женские брюки представлены в очень интересных и оригинальных интерпретациях. Дизайнеры постарались придать новые неординарные детали даже неустаревающей классике. К числу актуальных и востребованных трендов относятся следующие фасоны:

Брюк клёш, которые могут быть выполнены как из костюмной, так и из необычной фактурной ткани: например, роскошного бархата или материала с добавлением блесток. Такие модели станут основным акцентом образа, поэтому требуют дополнения более сдержанными нейтральными вещами. Еще одна особенность расклешенных фасонов в новых коллекциях – экстремальная длина, находящая на носок обуви. Исходя из этого ботинки, туфли или босоножки обязательно следует подбирать на каблуке или высокой танкетке.





Брюки карго – вещь, которая органично впишется в стили гранж и кэжуал. Их неотъемлемый атрибут – крупные накладные карманы, расположенные по бокам. Помимо традиционных для этих моделей расцветок хаки, беж и камуфляж, дизайнеры предложили нестандартные решения – оформление в нежных пастельных оттенках, составляющих контраст с брутальным кроем.





Брюки бананы, ассоциирующиеся со стилем ретро, обыгрываются ярким декором. Украшениями могут выступать металлические цепочки, завязки внизу штанин. В сочетании с защипами в области талии такие модели становятся особенно неординарными.





Советы по выбору брюк по типу фигуры

Стильные женские брюки будут смотреться особенно гармонично, если подобрать фасон, удачно сидящий по фигуре. Клео.ру предлагает при выборе модели учитывать следующие моменты:

Для фигуры по типу «груша» свойственны узкие плечи и широкие бедра. Основная задача при выборе брюк – сбалансировать силуэт и не допустить перегруженности в нижней части. Для этого подойдет прямая классика или клёш со средней посадкой. Табу являются облегающие фасоны или «бананы» с защипами на талии, за счет которых бедра приобретают дополнительный объем.

Противоположного эффекта хотят достичь обладательницы фигуры «перевернутый треугольник» с широкими плечами и узкими бедрами. Такие девушки смогут придать объема в нижней части с помощью дополнения крупными карманами, нашитыми сзади. Хорошим решением станут клёш от бедра, палаццо, бананы. Стоит избегать зауженных и облегающих фасонов.

Для фигуры «яблоко» подойдут прямые или слегка расклешенные фасоны.

Обладательницы фигуры «песочные часы» смогут позволить себе любые варианты.





Подведем итог

Женские брюки на весну 2024 года представлены разнообразными дизайнами на любой вкус: широкими, узкими и прямыми моделями. Интересные расцветки и оригинальный декор помогут придать образу индивидуальности. При этом стоит учитывать особенности своей фигуры, чтобы брюки смотрелись максимально гармонично.