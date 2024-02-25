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Модные мужские джинсы 2024: главные тренды

Модные мужские джинсы 2024: главные тренды

В этой статье вы найдете главные тренды модных мужских джинсов 2024 года.

За актуальными новинками и последними веяниями в мире моды следят не только представительницы прекрасного пола, но и мужского. Среди парней особой популярностью пользуются предметы гардероба из денима, которые при желании можно запросто включить не только в стиль кэжуал, но и в деловые луки. Помогут справиться с задачей модные мужские джинсы 2024 года, представленные разнообразными фасонами и расцветками.

Главные тренды 2024

Дизайнеры постарались сделать разнообразными не только женские, но и модные мужские джинсы 2024 года. Коллекции пополнили оригинальные модели, среди которых парни смогут выбрать вариант, идеально соответствующий стилистике образа. В зависимости от пожеланий удастся сделать акцент на элегантности или подчеркнуть брутальность.

Перед тем как подобрать фасон, стоит пересмотреть свой гардероб и проанализировать, какую именно модель стоит включить в него. Впрочем, можно приобрести сразу несколько джинсов и видоизменять образы по собственному желанию. Клео.ру предлагает вместе разобраться с актуальными трендами 2024 года.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Прямые джинсы

Классика – это то, что в тренде во все времена. Именно поэтому джинсы прямого кроя станут беспроигрышным вариантом. Их можно включить как в повседневный, так и в деловой гардероб. В коллекциях преобладает традиционный синий или голубой цвет, но при желании можно подобрать и черные, серые, бежевые модели. Альтернативой прямому покрою могут стать джинсы, слегка зауженные книзу, но так же, как и первый вариант, оформленные максимально лаконично. Однако при выборе зауженной модели нужно соответствовать определенным требованиям – обладать хорошей фигурой и плоским животом.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Широкие джинсы

Стильный городской лук помогут воплотить модные джинсы, имеющие широкий покрой. Они могут иметь лаконичный дизайн или дополняться крупными боковыми карманами в боковых частях. Встречаются как однотонные расцветки, так и модели с эффектом «варенки». Впрочем, подобное оформление очень актуально не только в женских, но и в мужских коллекциях.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Рваные джинсы

Модели со рваными элементами станут отличным решением при желании подчеркнуть неординарность и брутальность. Стилисты зачастую прибегают к созданию равномерных прорезей в верхней части или по всей длине. При желании сделать образ максимально запоминающимся можно обратить внимание на джинсы с крупными рваными деталями, практически открывающими колени. Рваные джинсы могут быть с эффектом потертости, такое сочетание смотрится очень гармонично.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Джинсы в стиле пэчворк

Оригинальный гранж образ получится воплотить, подобрав модели, содержащие вставки, отличающиеся по оттенкам. Для этого стилистами используется техника пэчворк. При создании штанов прибегают к сочетанию денима, отличающегося по тональности. Отдельные куски ткани объединяют в единую композицию и могут иметь голубой, синий цвет, содержать принты. Контрастные вставки можно обыграть с помощью прошивки, необработанных краев, молний.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Джинсы со стрелками

Для мужчин, проводящих много времени в офисе, станут находкой оригинально оформленные модели. Это джинсы, дополненные четкими стрелками, благодаря чему они идеально вписываются в деловой гардероб. Подобные детали дополняют классические фасоны прямого кроя или джинсы, слегка сужающиеся книзу. Другая особенность – минимум декора и сдержанные однотонные расцветки.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Полезные советы: с чем носить джинсы

Все стилисты сходятся во мнении, что фасон джинсов должен подбираться с учетом особенностей фигуры и образа. Клео.ру советует учитывать следующие рекомендации при составлении гардероба:

  • Для создания деловых образов и формальных случаев можно носить джинсы с пиджаком или блейзером. В летний сезон можно сочетать штаны с лаконичной рубашкой. Такой лук составляется с классическими прямыми джинсами. Также элегантный образ гармонично дополнит элегантное прямое пальто.
  • В прохладную погоду можно подобрать к джинсам свитер или кардиган. Такая комбинация применяется при создании кэжуал образов. Свитер оверсайз можно совмещать с прямыми, зауженными или широкими джинсами.
  • Рваные модели органично дополнит кожаная косуха или джинсовая куртка, имеющая аналогичное оформление.
  • Стиль обуви будет зависеть от общего образа. К джинсам можно подобрать кеды либо кроссовки, лаконичные ботинки на шнуровке или берцы, полусапоги-казаки или элегантные туфли в зависимости от ситуации.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Модные мужские джинсы 2024 года станут органичным дополнением элегантного или дерзкого образа. В зависимости от выбранной стилистики лука можно подобрать широкие, прямые или зауженные модели, обратиться к технике пэчворк, дополнению рваными деталями. Разнообразие фасонов дает возможность удачно подчеркнуть индивидуальность.

25 февраля 2024, 21:09
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Элина Ширяева

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