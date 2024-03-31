Мода для женщин за 40 лет: тренды весны-лета 2024

В любом, даже зрелом возрасте представительницы прекрасного пола хотят выглядеть стильно и привлекательно, особенно когда наступает теплый сезон. Мода для женщин за 40 лет в 2024 году на весну-лето удовлетворит самый взыскательный вкус, поскольку она представлена разнообразными тенденциями. С помощью оригинальных предметов гардероба получится создать невероятно стильный образ. Клео.ру предлагает вам обзор актуальных новинок, представленных в дизайнерских коллекциях.
Тренды весна-лето 2024 для женщин за 40
Модельеры предлагают разные фасоны и стили одежды для женщин 40+. При создании образов и пополнения капсульного гардероба Клео.ру рекомендует учитывать следующие тенденции:
- Трендовая цветовая палитра представлена пастелью, чистым белым тоном, сочетанием черного и белого, универсальным нюдом. Для женщин после 40 лет будет актуален жакет в серую клетку, имеющий слегка приталенный крой. Такая вещь удачно сочетается с базовыми черными или белыми футболками, блузками таких же или пастельных оттенков.
- К трендам весны-лета относится платье-рубашка. Такая модель органично впишется не только в молодежный лук, но и образ 40-летней женщины. Длина представлена вариантами миди или макси. В последнем случае допускается дополнение эффектными боковыми разрезами. Актуальны модели с рукавом три четверти. Такое платье можно сочетать со спортивной обувью, создавая оригинальный лук в стиле кэжуал.
- Ретро платья придадут образу налет винтажности и будут гармонично смотреться на женщинах 40+. Примером выступают фасоны с расклешенной юбкой, широким воланом, пришитым по подолу. Приветствуется дополнение цветочными принтами в неяркой пастельной тональности.
- Элегантная классика – одно из популярных направлений, которыми представлена мода для женщин за 40 лет. Это брючные костюмы со штанами прямого кроя или широкими палаццо, юбки-карандаш, сочетающиеся со строгими блузками и жакетами, платья-футляр.
- Куртка-косуха – вещь, которая привнесет в образ дерзкие нотки. Она предназначена не только для юных модниц, но и для женщин за 40 лет, не боящихся смелых экспериментов. Стоит обратиться к игре на контрасте, выражающейся в сочетании с женственным платьем. Обувь разрешается подобрать как в элегантном, так и в спортивном стиле.
- Джинсы – обязательный атрибут базового кэжуал гардероба. Для 40-летних женщин предлагаются универсальные момы или баллоны, бойфренды, наделенные омолаживающим эффектом. Модниц со стройной фигурой смогут позволить себе скинни, совмещая их с удлиненными рубашками.
Советы по выбору одежды
Грамотный выбор предметов гардероба имеет важное значение при создании образа для женщин, перешагнувших 40-летний возрастной рубеж. Если хотите узнать, как одеваться после 40 лет, обращайте внимание на следующие моменты:
- При выборе цветовой гаммы лучшим решением будет нежная пастель, придающая омолаживающий эффект. К темным оттенкам стоит подходить с осторожностью, поскольку они могут визуально прибавить несколько лет. Отличным выбором станет одежда цвета слоновой кости, пыльной розы, универсального бежевого тона.
- Выбор принтов тоже требует внимания. Стилисты рекомендуют отдавать предпочтение флористике, абстракции, геометрии. От мультяшной тематики стоит отказаться, поскольку она будет смотреться неуместно.
- При желании пополнить гардероб вещью в стиле оверсайз стоит учесть, что она в образе должна быть лишь одна. Удачным примером служит объемный пиджак, сочетающийся с остальными вещами, подобранными по фигуре.
- При создании лука важно придерживаться баланса. Так, если вы решили включить в образ брюки «бананы», придающие объема бедрам, верх (блузку, рубашку или футболку) нужно подбирать прямого лаконичного кроя.
Как подчеркнуть достоинства фигуры
Выбор предметов гардероба стоит осуществлять с учетом особенностей той или иной фигуры, чтобы подчеркнуть ее достоинства. Так, Клео.ру рекомендует обращать внимание на следующие нюансы:
- Стройные ноги поможет подчеркнуть правильно подобранная длина платья или юбки. При этом мини женщинам за 40 лет противопоказано, но разрешается остановить выбор на миди, заканчивающейся чуть выше уровня колена.
- Обладательницы фигуры по типу «песочные часы» смогут создать женственный силуэт с помощью дополнения широким поясом, выделяющим талию. Аксессуар может дополнять платья или легкие плащи.
- Учитывайте особенности фигуры, чтобы создать сбалансированный силуэт. Например, если у вас широкие плечи и узкие бедра, вы можете придать визуальный объем в нижней части, подобрать брюки «бананы» с защипами. При этом верх обязательно должен быть однотонным и лаконичным.
- Красивую зону декольте можно подчеркнуть с помощью треугольного выреза, но он не должен быть слишком глубоким.
- Правильно подобранные аксессуары помогут привлечь внимание к вашим достоинствам. Например, красивое ожерелье сделает акцент на лице и декольте, а пояс – на талии.
Как скрыть недостатки
Одежда для женщин 40+, наделенная корректирующим эффектом поможет представить фигуру в наиболее выигрышном свете. В этом возрасте при выборе предметов гардероба необходимо придерживаться следующих правил:
- Табу является одежда, изготовленная из тонкого трикотажа. Такая ткань сделает акцент на всех имеющихся недостатках и подчеркнет изъяны фигуры. Лучше подбирать вещи из более плотной ткани.
- После 40 лет женщинам лучше отказаться от обтягивающих платьев и юбок. Они будут смотреться неуместно и сделают недостатки фигуры особенно явными. Это же касается и длины мини. Миди прямого или полуприлегающего кроя – лучший выбор.
- Еще одна вещь, которую следует исключить из гардероба – брюки или джинсы с заниженной линией талии. Такие штаны подчеркнут выступающий животик или лишние объемы на талии при их наличии. Более того, даже на стройных женщинах с хорошей фигурой такие модели будут выглядеть неуместно, поскольку обладают свойством искажать пропорции. Хорошо смотрятся брюки и джинсы со средней посадкой, а еще лучше – с завышенной. Это беспроигрышное решение, чтобы придать талии визуальной стройности.
Поведем итог
Мода для женщин за 40 лет в 2024 году на весну-лето порадует своим разнообразием. В зависимости от индивидуальных предпочтений вы сможете создать подчеркнуто элегантный лук или стильный образ в стиле кэжуал. При выборе предметов гардероба обязательно учитывайте особенности своей фигуры, чтобы сделать образ гармоничным и сбалансированным.