Мода для женщин за 40 лет: тренды весны-лета 2024

В любом, даже зрелом возрасте представительницы прекрасного пола хотят выглядеть стильно и привлекательно, особенно когда наступает теплый сезон. Мода для женщин за 40 лет в 2024 году на весну-лето удовлетворит самый взыскательный вкус, поскольку она представлена разнообразными тенденциями. С помощью оригинальных предметов гардероба получится создать невероятно стильный образ. Клео.ру предлагает вам обзор актуальных новинок, представленных в дизайнерских коллекциях.

Тренды весна-лето 2024 для женщин за 40

Модельеры предлагают разные фасоны и стили одежды для женщин 40+. При создании образов и пополнения капсульного гардероба Клео.ру рекомендует учитывать следующие тенденции:

Трендовая цветовая палитра представлена пастелью, чистым белым тоном, сочетанием черного и белого, универсальным нюдом. Для женщин после 40 лет будет актуален жакет в серую клетку, имеющий слегка приталенный крой. Такая вещь удачно сочетается с базовыми черными или белыми футболками, блузками таких же или пастельных оттенков.





К трендам весны-лета относится платье-рубашка. Такая модель органично впишется не только в молодежный лук, но и образ 40-летней женщины. Длина представлена вариантами миди или макси. В последнем случае допускается дополнение эффектными боковыми разрезами. Актуальны модели с рукавом три четверти. Такое платье можно сочетать со спортивной обувью, создавая оригинальный лук в стиле кэжуал.





Ретро платья придадут образу налет винтажности и будут гармонично смотреться на женщинах 40+. Примером выступают фасоны с расклешенной юбкой, широким воланом, пришитым по подолу. Приветствуется дополнение цветочными принтами в неяркой пастельной тональности.





Элегантная классика – одно из популярных направлений, которыми представлена мода для женщин за 40 лет. Это брючные костюмы со штанами прямого кроя или широкими палаццо, юбки-карандаш, сочетающиеся со строгими блузками и жакетами, платья-футляр.





Куртка-косуха – вещь, которая привнесет в образ дерзкие нотки. Она предназначена не только для юных модниц, но и для женщин за 40 лет, не боящихся смелых экспериментов. Стоит обратиться к игре на контрасте, выражающейся в сочетании с женственным платьем. Обувь разрешается подобрать как в элегантном, так и в спортивном стиле.





Джинсы – обязательный атрибут базового кэжуал гардероба. Для 40-летних женщин предлагаются универсальные момы или баллоны, бойфренды, наделенные омолаживающим эффектом. Модниц со стройной фигурой смогут позволить себе скинни, совмещая их с удлиненными рубашками.





Советы по выбору одежды

Грамотный выбор предметов гардероба имеет важное значение при создании образа для женщин, перешагнувших 40-летний возрастной рубеж. Если хотите узнать, как одеваться после 40 лет, обращайте внимание на следующие моменты:

При выборе цветовой гаммы лучшим решением будет нежная пастель, придающая омолаживающий эффект. К темным оттенкам стоит подходить с осторожностью, поскольку они могут визуально прибавить несколько лет. Отличным выбором станет одежда цвета слоновой кости, пыльной розы, универсального бежевого тона.

Выбор принтов тоже требует внимания. Стилисты рекомендуют отдавать предпочтение флористике, абстракции, геометрии. От мультяшной тематики стоит отказаться, поскольку она будет смотреться неуместно.

При желании пополнить гардероб вещью в стиле оверсайз стоит учесть, что она в образе должна быть лишь одна. Удачным примером служит объемный пиджак, сочетающийся с остальными вещами, подобранными по фигуре.

При создании лука важно придерживаться баланса. Так, если вы решили включить в образ брюки «бананы», придающие объема бедрам, верх (блузку, рубашку или футболку) нужно подбирать прямого лаконичного кроя.





Как подчеркнуть достоинства фигуры

Выбор предметов гардероба стоит осуществлять с учетом особенностей той или иной фигуры, чтобы подчеркнуть ее достоинства. Так, Клео.ру рекомендует обращать внимание на следующие нюансы:

Стройные ноги поможет подчеркнуть правильно подобранная длина платья или юбки. При этом мини женщинам за 40 лет противопоказано, но разрешается остановить выбор на миди, заканчивающейся чуть выше уровня колена.

Обладательницы фигуры по типу «песочные часы» смогут создать женственный силуэт с помощью дополнения широким поясом, выделяющим талию. Аксессуар может дополнять платья или легкие плащи.

Учитывайте особенности фигуры, чтобы создать сбалансированный силуэт. Например, если у вас широкие плечи и узкие бедра, вы можете придать визуальный объем в нижней части, подобрать брюки «бананы» с защипами. При этом верх обязательно должен быть однотонным и лаконичным.

Красивую зону декольте можно подчеркнуть с помощью треугольного выреза, но он не должен быть слишком глубоким.

Правильно подобранные аксессуары помогут привлечь внимание к вашим достоинствам. Например, красивое ожерелье сделает акцент на лице и декольте, а пояс – на талии.





Как скрыть недостатки

Одежда для женщин 40+, наделенная корректирующим эффектом поможет представить фигуру в наиболее выигрышном свете. В этом возрасте при выборе предметов гардероба необходимо придерживаться следующих правил:

Табу является одежда, изготовленная из тонкого трикотажа. Такая ткань сделает акцент на всех имеющихся недостатках и подчеркнет изъяны фигуры. Лучше подбирать вещи из более плотной ткани.

После 40 лет женщинам лучше отказаться от обтягивающих платьев и юбок. Они будут смотреться неуместно и сделают недостатки фигуры особенно явными. Это же касается и длины мини. Миди прямого или полуприлегающего кроя – лучший выбор.

Еще одна вещь, которую следует исключить из гардероба – брюки или джинсы с заниженной линией талии. Такие штаны подчеркнут выступающий животик или лишние объемы на талии при их наличии. Более того, даже на стройных женщинах с хорошей фигурой такие модели будут выглядеть неуместно, поскольку обладают свойством искажать пропорции. Хорошо смотрятся брюки и джинсы со средней посадкой, а еще лучше – с завышенной. Это беспроигрышное решение, чтобы придать талии визуальной стройности.





Поведем итог

Мода для женщин за 40 лет в 2024 году на весну-лето порадует своим разнообразием. В зависимости от индивидуальных предпочтений вы сможете создать подчеркнуто элегантный лук или стильный образ в стиле кэжуал. При выборе предметов гардероба обязательно учитывайте особенности своей фигуры, чтобы сделать образ гармоничным и сбалансированным.