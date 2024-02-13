Как не выглядеть бабушкой весной: какие вещи старят

Многие представительницы прекрасной половины человечества внимательно следят за модными тенденциями, что позволяет избежать создания неудачного образа. Однако некоторые все же теряют бдительность и могут попасть впросак. Так, ряд модных раньше вещей давно устарел и может превратить вас в старуху в глазах окружающих. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, от каких вещей стоит отказаться, чтобы не выглядеть бабушкой.





Шапочки в стразах



Приталенная верхняя одежда



Обтягивающие вязаные платья



Обувь с кисточками

В какой-то момент очень модными стали вещи с декором. Девушки буквально скупали шапочки со стразами, резинки для волос с висюльками и так далее. Чаще всего это требовалось не для утепления, а красоты ради. В таких шапочках модницы щеголяли и весной и летом. Сегодня подобные вещи безнадежно устарели. Дама в шапочке, украшенной стразами, будет выглядеть абсолютно нелепо. Такие вещи позволительны только на детских головках. Мода на блестяшки и висюльки давно прошла.Также пора перебрать свой гардероб на предмет приталенной верхней одежды. Такой фасон тоже устарел и выглядит нелепо. Сегодня в моде одежда размера оверсайз. Подчеркивающие талию пальто превратят вас в глазах окружающих в немодную, застрявшую в прошлом дамочку. Напротив, следует обзавестись куртками мешковатого вида и пальто прямого кроя. Тогда вы будете выглядеть модно и современно.Также не стоит злоупотреблять обтягивающими платьями. Особенно это касается вязанных элементов гардероба. Разумеется, классическое черное вечернее платье, подчеркивающее осиную талию, всегда будет в моде. Но это нельзя сказать о платьях-свитерах. Сегодня приталенные модели выглядят как проявление безвкусицы. Лучше полистать модные каталоги и подобрать себе объемное вязаное платье чуть выше колена. Такой наряд освежит образ и поможет сбросить несколько лет.Дополнительный декор на обуви также выглядит диковато. Это раньше были в моде полусапожки и ботильоны с клепками, кисточками, висюльками или стразами. Сегодня стоит отдавать предпочтение умеренности. Качественные черные туфли или сапоги и так выглядят элегантно и дорого. Пытаться украсить их за счет дополнительных аксессуаров не стоит. Такая обувь сделает из вас «модницу» на сельской дискотеке.Старайтесь внимательно следить за тем, что носите. Как известно, часто люди судят о новых знакомых по тому, как они одеты. Отдавайте предпочтение объемным вещам и откажитесь от лишнего декора, тогда вы будете выглядеть свежо и модно.