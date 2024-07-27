В кругу семьи: 5 книг про выстраивание теплых взаимоотношений с родственниками

Родственники – это надежная опора в жизни. Как выстроить отношения с семьей так, чтобы все действительно помогали каждому чувствовать поддержку и безопасность? Мы создали подборку книг, доступных по Литрес Подписке, которые помогут разобраться в теории и начать применять ее на практике.





Издание Forbes признал Михаила Лабковского самым узнаваемым психологом России. Это произошло не только благодаря его участию в программах на телевидении и радио, но и за счет способности просто и с юмором говорить о проблемах, которые у многих вызывают исключительно негативную реакцию – гнев, отчаяние, беспомощность. Одной из таких болевых точек посвящена эта книга. Ее автор подчеркивает, что сложные отношения с родителями – обычное дело. Многие люди имеют веские причины обижаться и злиться на тех, кто воспитывал их в детстве. Нередки случаи рукоприкладства, обесценивания, предательства, абьюза. Как произошло, что самые близкие нам люди иногда казались (и часто продолжают казаться) настоящими бесчувственными чудовищами? В этой книге автор не стремится никого оправдать, он пытается объяснить, почему родители выбрали именно такую модель поведения, и помочь навсегда избавиться от обид, чтобы начать чувствовать радость жизни.





За четверть века психологической практики Юлия Зотова и Мария Летучева поняли, что отношения с отцом ключевым образом влияют на формирование психики и ощущение психологического благополучия. Более того, у людей, увлеченных саморазвитием, есть стремление разобраться с темами, связанными с фигурой отца. При этом литературы на русском языке, которая бы достоверно и полно проясняла ситуацию, крайне мало. Эта книга – одна из первых попыток восполнить этот пробел. Как влияет отец на развитие ребенка и его взрослую жизнь? Какие функции он выполняет и в чем их отличие от материнских? Что делать, если нет или недостаточно позитивного опыта общения с собственным отцом? Можно ли восполнить этот пробел? Наконец, как быть хорошим папой для своих детей? Ответы на эти и многие другие вопросы даны в книге.





Журналистка, бизнес-тренер Нина Зверева убеждена, именно крепкая семья является неизменной основой счастья для каждого человека. Она сама – яркий пример этому утверждению. Ей удалось создать такую семью, где сформировалась надежная привязанность, эмоциональная безопасность. Благодаря этому все чувствуют себя под защитой, доверяют не только друг другу, но и миру – что бы ни случилось. Нина Зверева ведет чрезвычайно насыщенную событиями жизнь, в этом ее поддерживает любимый супруг, радуют дети и внуки. В этой книге автор делится секретами идеального союза. Если коротко, то членов семьи объединяют правила, традиции и ценности. В этой книге даны ответы на самые разные вопросы по теме: как выбирать спутника жизни, какими правилами руководствоваться при воспитании детей, как справиться с этапом "опустевшего гнезда"?





Психолог Никита Карпов не без иронии замечает, что пубертатный период ребенка гарантирует родителям несколько лет веселой жизни. Как понять, что вот оно, началось...? Часто по банальной фразе вроде: "Отстань, а!". Она значит, что у ребенка начался непростой этап взросления со всеми его эмоциональными перепадами, конфликтами и опасностями, которые могут стать поводом для ссор. Итак, теперь любимая еда подростка – чипсы и сладости, а среди "важных" дел – девайсы и тусовки. Что делать родителям? Автор считает, что учить подрастающего человека – абсолютно бессмысленно. Вместо этого он предлагает взрослым вспомнить свой подростковый период: что тогда тревожило, какие были проблемы. А потом – освоить новые техники и методики общения, которые сохранят нервы, наладят крепкие доверительные отношения и помогут воспитать самостоятельного человека.





Психолог и психотерапевт с 17-летним опытом Ирина Семизорова предлагает пересмотреть взаимоотношения с собственной матерью, чтобы осознанно подойти к личному опыту материнства и отношениям с другими людьми – наполнить их большей любовью и принятием, заботой и радостью. Эксперт убеждена, что связь с той, кто нас родила, во многих аспектах определяют нас, наши отношения с жизнью и способность ее давать. А все потому, что "никто и никогда – кроме нашей матери – не носил нас под сердцем девять месяцев и не производил на свет. Только с мамой мы проживаем исключительный опыт слияния, единения, растворения, объединенности и одного целого на двоих". Из этого базового опыта вытекает все остальное. Автор предлагает не только увлекательно изложенную теорию, но и эффективные практики – упражнения, призванные трансформировать размышления в действия, а действия – в реальные перемены.