Тест: какой должна быть ваша свадьба?

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Свадьба – особенное событие в жизни каждого. У всех есть свое представление о том, как должен выглядеть этот важный день, но думаем, все сходятся в мысли, что все должно пройти идеально.

Этой осенью в прокат вышла семейная комедия “Битва пап”. По сюжету, возлюбленные Костя и Маша решают пожениться. Но сразу же возникают проблемы с родственниками. Свадьба становится настоящим полем боя между двумя такими разными, но одинаково упрямыми отцами влюбленных, которые хотят, чтобы праздник прошел безупречно. 

Вдохновившись свадебной тематикой, предлагаем пройти тест и узнать, какой формат и стиль свадьбы идеально подходят именно вам! Это будет романтичная церемония, шумный банкет или уединенная свадьба в семейном кругу? 

Фото: Freepik.com

1. Где вы представляете свою идеальную свадьбу?

  • а) В роскошном зале с шикарным декором и живой музыкой
  • б) На открытом воздухе, среди зелени и цветов, с уютной атмосферой
  • в) В необычном месте, например, в музее или в горах
  • г) В тесном кругу близких друзей и родственников 

2. Как вы представляете свой свадебный наряд?

  • а) Шикарное платье с кружевами и фатой, дополненное роскошными аксессуарами
  • б) Легкое и удобное платье, отражающее индивидуальность
  • в) Нестандартный образ, отражающий неординарность
  • г) Простой и элегантный наряд, подчеркивающий естественную красоту

3. Что для вас важнее всего на свадьбе?

  • а) Удивить гостей и запомнить этот день навсегда
  • б) Уютная и непринужденная атмосфера, общение с близкими людьми
  • в) Оригинальность и нестандартность, чтобы свадьба была не как у всех
  • г) Душевность, искренность и теплота 

4. Ваш главный свадебный кошмар?

  • а) Свадьба не произведет вау-эффект на гостей
  • б) Кто-то из гостей решит выделиться и возьмет инициативу в свои руки
  • в) Гостям на свадьбе станет скучно
  • г) Родственники устроят из свадьбы поле боя

Фото: Freepik.com

5. Какой стиль свадьбы вам ближе?

  • а) Традиционный с элементами роскоши
  • б) Классический и минималистичный
  • в) Современный с яркими акцентами и необычными деталями
  • г) Легкий и свободный в сочетании с традициями

6. Как вы представляете свадебный танец?

  • а) Классический вальс в роскошном зале
  • б) Веселый танец в кругу друзей под живую музыку
  • в) Постановочный и заранее подготовленный танец
  • г) Спокойный танец под любимую песню

7. Кому вы доверите выбор свадебного меню?

  • а) Никому! Выберу все самостоятельно
  • б) Самостоятельно, но учту пожелания гостей
  • в) Доверюсь шеф-повару в разработке необычного меню
  • г) Полностью доверюсь родственникам

8. Как вы представляете свадебный торт?

  • а) Многоярусный торт с декором из живых цветов
  • б) Свадебный торт возьму на себя и приготовлю лучше кондитеров
  • в) Нестандартный торт с оригинальной формой и декором
  • г) Простой и вкусный торт со свежими фруктами

Фото: Freepik.com

Ответы:

Больше ответов а): Вас привлекают традиции, роскошь и яркие праздничные события. Ваша свадьба будет полна элегантности. Перед организацией самого запоминающегося события в вашей жизни советуем вдохновиться фильмом “Война невест”.  

Больше ответов б): Вы цените уют, простоту и теплоту в отношениях. Ваша свадьба будет непринужденной и душевной, прямо как в фильме “Mamma Mia!”

Больше ответов в): Вас привлекает оригинальность и нестандартность. Ваша свадьба будет яркой, необычной и отражающей вашу индивидуальность. При организации свадьбы вы точно почувствуете себя главной героиней фильма “Моя пиратская свадьба”. 

Больше ответов г): Вы цените душевность, искренность и теплоту. Вам важна простота, но при этом вы любите элегантность и чтите традиции. Чтобы дополнить представление об идеальной свадьбе, советуем вдохновиться фильмом “Битва пап”.

Евгений Елисеев

Редактор

 

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