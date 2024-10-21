Тест: какой должна быть ваша свадьба?

Этой осенью в прокат вышла семейная комедия “Битва пап”. По сюжету, возлюбленные Костя и Маша решают пожениться. Но сразу же возникают проблемы с родственниками. Свадьба становится настоящим полем боя между двумя такими разными, но одинаково упрямыми отцами влюбленных, которые хотят, чтобы праздник прошел безупречно.



Вдохновившись свадебной тематикой, предлагаем пройти тест и узнать, какой формат и стиль свадьбы идеально подходят именно вам! Это будет романтичная церемония, шумный банкет или уединенная свадьба в семейном кругу?





1. Где вы представляете свою идеальную свадьбу?

а) В роскошном зале с шикарным декором и живой музыкой

б) На открытом воздухе, среди зелени и цветов, с уютной атмосферой

в) В необычном месте, например, в музее или в горах

г) В тесном кругу близких друзей и родственников

2. Как вы представляете свой свадебный наряд?

а) Шикарное платье с кружевами и фатой, дополненное роскошными аксессуарами

б) Легкое и удобное платье, отражающее индивидуальность

в) Нестандартный образ, отражающий неординарность

г) Простой и элегантный наряд, подчеркивающий естественную красоту

3. Что для вас важнее всего на свадьбе?

а) Удивить гостей и запомнить этот день навсегда

б) Уютная и непринужденная атмосфера, общение с близкими людьми

в) Оригинальность и нестандартность, чтобы свадьба была не как у всех

г) Душевность, искренность и теплота

4. Ваш главный свадебный кошмар?

а) Свадьба не произведет вау-эффект на гостей

б) Кто-то из гостей решит выделиться и возьмет инициативу в свои руки

в) Гостям на свадьбе станет скучно

г) Родственники устроят из свадьбы поле боя





5. Какой стиль свадьбы вам ближе?

а) Традиционный с элементами роскоши

б) Классический и минималистичный

в) Современный с яркими акцентами и необычными деталями

г) Легкий и свободный в сочетании с традициями

6. Как вы представляете свадебный танец?

а) Классический вальс в роскошном зале

б) Веселый танец в кругу друзей под живую музыку

в) Постановочный и заранее подготовленный танец

г) Спокойный танец под любимую песню

7. Кому вы доверите выбор свадебного меню?

а) Никому! Выберу все самостоятельно

б) Самостоятельно, но учту пожелания гостей

в) Доверюсь шеф-повару в разработке необычного меню

г) Полностью доверюсь родственникам

8. Как вы представляете свадебный торт?

а) Многоярусный торт с декором из живых цветов

б) Свадебный торт возьму на себя и приготовлю лучше кондитеров

в) Нестандартный торт с оригинальной формой и декором

г) Простой и вкусный торт со свежими фруктами





Ответы:

Больше ответов а): Вас привлекают традиции, роскошь и яркие праздничные события. Ваша свадьба будет полна элегантности. Перед организацией самого запоминающегося события в вашей жизни советуем вдохновиться фильмом “Война невест”.



Больше ответов б): Вы цените уют, простоту и теплоту в отношениях. Ваша свадьба будет непринужденной и душевной, прямо как в фильме “Mamma Mia!”



Больше ответов в): Вас привлекает оригинальность и нестандартность. Ваша свадьба будет яркой, необычной и отражающей вашу индивидуальность. При организации свадьбы вы точно почувствуете себя главной героиней фильма “Моя пиратская свадьба”.



Больше ответов г): Вы цените душевность, искренность и теплоту. Вам важна простота, но при этом вы любите элегантность и чтите традиции. Чтобы дополнить представление об идеальной свадьбе, советуем вдохновиться фильмом “Битва пап”.

