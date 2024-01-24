Родительские субботы в 2024 году: даты проведения и религиозные традиции

Для людей, соблюдающих православные традиции, чрезвычайно важными являются даты, приуроченные к тому или иному религиозному обычаю. К их числу относятся родительские субботы в 2024 году – дни, когда принято поминать умерших предков. Даты напрямую зависят от того, когда проходит Великий пост и праздник Пасхи. Предлагаем вместе с Клео.ру разобраться, на какие даты родительских суббот стоит обращать внимание в этом году.

Что такое родительская суббота

Прежде чем узнавать о памятных датах, важно ознакомиться с понятием «родительская суббота». Оно означает поминальные дни, когда в церкви проводятся панихиды по усопшим родителям. День выбран не случайно, поскольку именно суббота считается идеально подходящей для молитв. Такой день недели подходит для посещения кладбищ и церквей, организации поминальных обедов и в целом для воспоминаний о родственниках, ушедших в мир иной.





Дата родительских суббот в 2024 году

Православный календарь содержит семь таких дат на протяжении года. Три из них приходятся на Великий пост. Ежегодно даты будут отличаться, поскольку напрямую связаны с меняющимися датами религиозных праздников. Родительские субботы в православном календаре 2024 года выпадают на такие даты:

9 марта – день непосредственно перед Великим постом, когда в рацион еще разрешено включать мясо. Именно с этим и связано название субботы – Мясопустная.

30 марта, 6 и 13 апреля – это субботы соответствующей седмицы Великого поста. Выбор этих дат является отражением православных традиций.

14 марта – Радоница. Это день, который по традиции приходится на первый вторник, следующий сразу за Пасхой. Дата является знаменательной для верующих, которые посещают кладбища, взяв с собой куличи и освященные крашеные яйца. Часть угощений оставляют на могилах умерших родственников, часть употребляют сами либо отдают нуждающимся.

22 июня – Троицкая или Вселенская суббота. Она отличается тем, что в этот день принято оставлять на могилах зелень в качестве украшения. При этом уделяют внимание не только местам захоронения родственников, но и тем могилам, которые по разным причинам не посещают.

2 ноября – Дмитриевская суббота. Изначально дата была связана с памятью о павших в результате Куликовской битвы, но традиция сохранилась до наших дней.





Традиции родительских суббот

С родительскими субботами связаны определенные традиции, которые чтут и соблюдают верующие. Среди них Клео.ру отмечает следующие моменты:

Панихида – служба, которая проходит в церквях накануне этого дня. Во время молебна принято просить о прощении грехов усопших.

Утренняя литургия – служба, которая проводится непосредственно в субботу. Во время нее верующие заказывают сорокоуст, ставят свечи за упокой умерших.





Трапеза, начинающаяся на кладбище, которая после продолжается дома. Важно поставить на стол нечетное количество блюд. Среди них традиционными считаются узвар, кутья, блины с разными начинками. Во время трапезы очень важно вспоминать о покойном хорошим словом, что желательно делать в семейном кругу.

Определенные традиции связаны с запретами. К таким ограничениям относится то, что нельзя говорить дурные слова об умершем человеке, а также ругаться. Если в этот день попросит милостыню нуждающийся в ней человек, отказывать в ней нельзя. Если в этот день какая-либо вещь упала, ее не рекомендуется поднимать. В этот день не нужно заниматься делами по хозяйству, лучше перенести их на более поздний срок.





Подведем итог

Родительские субботы в 2024 году, как в любой другой год, связаны с Пасхой и Великим постом. Верующим людям стоит уделить внимание изучению церковных традиций, благодаря которым можно должным образом почтить память умерших родственников.