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Родительские субботы в 2024 году: даты проведения и религиозные традиции

Родительские субботы в 2024 году: даты проведения и религиозные традиции

Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших в православном календаре. В статье мы расскажем о датах родительских суббот в 2024 году, а также о традициях, связанных с этими днями.

Для людей, соблюдающих православные традиции, чрезвычайно важными являются даты, приуроченные к тому или иному религиозному обычаю. К их числу относятся родительские субботы в 2024 году – дни, когда принято поминать умерших предков. Даты напрямую зависят от того, когда проходит Великий пост и праздник Пасхи. Предлагаем вместе с Клео.ру разобраться, на какие даты родительских суббот стоит обращать внимание в этом году.

Что такое родительская суббота

Прежде чем узнавать о памятных датах, важно ознакомиться с понятием «родительская суббота». Оно означает поминальные дни, когда в церкви проводятся панихиды по усопшим родителям. День выбран не случайно, поскольку именно суббота считается идеально подходящей для молитв. Такой день недели подходит для посещения кладбищ и церквей, организации поминальных обедов и в целом для воспоминаний о родственниках, ушедших в мир иной.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Дата родительских суббот в 2024 году

Православный календарь содержит семь таких дат на протяжении года. Три из них приходятся на Великий пост. Ежегодно даты будут отличаться, поскольку напрямую связаны с меняющимися датами религиозных праздников. Родительские субботы в православном календаре 2024 года выпадают на такие даты:

  • 9 марта – день непосредственно перед Великим постом, когда в рацион еще разрешено включать мясо. Именно с этим и связано название субботы – Мясопустная.
  • 30 марта, 6 и 13 апреля – это субботы соответствующей седмицы Великого поста. Выбор этих дат является отражением православных традиций.
  • 14 марта – Радоница. Это день, который по традиции приходится на первый вторник, следующий сразу за Пасхой. Дата является знаменательной для верующих, которые посещают кладбища, взяв с собой куличи и освященные крашеные яйца. Часть угощений оставляют на могилах умерших родственников, часть употребляют сами либо отдают нуждающимся.
  • 22 июня – Троицкая или Вселенская суббота. Она отличается тем, что в этот день принято оставлять на могилах зелень в качестве украшения. При этом уделяют внимание не только местам захоронения родственников, но и тем могилам, которые по разным причинам не посещают.
  • 2 ноября – Дмитриевская суббота. Изначально дата была связана с памятью о павших в результате Куликовской битвы, но традиция сохранилась до наших дней.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Традиции родительских суббот

С родительскими субботами связаны определенные традиции, которые чтут и соблюдают верующие. Среди них Клео.ру отмечает следующие моменты:

  • Панихида – служба, которая проходит в церквях накануне этого дня. Во время молебна принято просить о прощении грехов усопших.
  • Утренняя литургия – служба, которая проводится непосредственно в субботу. Во время нее верующие заказывают сорокоуст, ставят свечи за упокой умерших.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Трапеза, начинающаяся на кладбище, которая после продолжается дома. Важно поставить на стол нечетное количество блюд. Среди них традиционными считаются узвар, кутья, блины с разными начинками. Во время трапезы очень важно вспоминать о покойном хорошим словом, что желательно делать в семейном кругу.
  • Определенные традиции связаны с запретами. К таким ограничениям относится то, что нельзя говорить дурные слова об умершем человеке, а также ругаться. Если в этот день попросит милостыню нуждающийся в ней человек, отказывать в ней нельзя. Если в этот день какая-либо вещь упала, ее не рекомендуется поднимать. В этот день не нужно заниматься делами по хозяйству, лучше перенести их на более поздний срок.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Родительские субботы в 2024 году, как в любой другой год, связаны с Пасхой и Великим постом. Верующим людям стоит уделить внимание изучению церковных традиций, благодаря которым можно должным образом почтить память умерших родственников.

24 января 2024, 10:21
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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