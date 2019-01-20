Рецепты приготовления вкусного глинтвейна в домашних условия

Классическому рецепту приготовления глинтвейна огромное количество лет, его приготавливали еще в древние времена. Причина такой вековой популярности напитка «лежит на поверхности» и является вполне очевидной. Этот напиток долгожителей, обладающий достаточно большим перечнем полезного воздействия на организм, еще и невероятно приятен на вкус. При всех своих достоинствах рецепт приготовления классического глинтвейна на вине очень простой, приготовить его в домашних условиях не составит никакого труда.

В данном обзоре мы приводим самые популярные рецепты приготовления этого целебного напитка. При желании, можно выбрать для себя любой понравившийся рецепт, в любом случае, вы гарантированно получите удовольствие от его употребления. Однако, рекомендуем, все же, приготовить глинтвейн сначала по классическому рецепту.

Рецепт классического глинтвейна в домашних условиях

Ингредиенты:

красное сухое вино – 750 мл;

сахар – 200 г;

цедра лимон сухая;

корица – 1 палочка;

имбирь сушеный – небольшой кусочек;

цедра лимона сушеная – 1 / 2 шт.;

кардамон – 7 зерен;

мизюм – горсть;

гвоздика – 5 шт.;

яблоко;

апельсин.

Приготовление:

Выливаем вино в сотейник и ставим на прогревание, «прогревание» в приготовлении глинтвейна – ключевое слово, его ни в коем случае нельзя кипятить. Максимальная температура этого напитка не должна превышать 65 – 70 ° С.

Пока вино нагревается, выкладываем в него все ингредиенты, по мере их подготовки. Начинаем со специй, их измельчать и подготавливать не надо, поэтому просто выкладываем их в приготавливаемый напиток, кроме гвоздики.

Изюм промываем и также отправляем в емкость с вином, которое еще пока нельзя назвать глинтвейном.

Занимаемся фруктовым наполнением напитка, для чего промытые яблоко и апельсин нарезаем дольками, при этом апельсин, конечно же, не очищаем от кожуры. В кожицу апельсина втыкаем все приготовленные гвоздики, так будет проще их извлекать из готового напитка.

Все подготовленные фрукты добавляем в вино, продолжаем процесс нагревания, по рецепту приготовления глинтвейна в домашних условиях, крышкой не закрываем, алкоголь должен максимально испариться, чтобы получился мягкий и нежный напиток.

После того, как температура напитка приблизится к желаемой, выключаем огонь и даем напитку настояться в течение 10 – 15 минут, после чего разливаем его по приготовленным фужерам или стаканам.

Глинтвейн нельзя оставлять впрок, его употребляют в свежеприготовленном виде, наслаждаясь не только вкусом, но и божественным ароматом.

3 Рецепта безалкогольного глинтвейна

Глинтвейн безалкогольный, приготовленный по данному рецепту в домашних условиях, обладает теми же полезными качествами, что и глинтвейн классический с вином. Однако, у него есть и ряд преимуществ, главное из которых – отсутствие алкоголя, употреблять его модно регулярно без побочных нежелательных эффектов для здоровья.

Кроме того, этот полезный напиток можно давать и детям, как витаминное вкусное средство от простуды.

Рецепт 1

Ингредиенты:

виноградный сок – 1 литр;

клюквенный сок – 500 мл;

вода – 500 мл;

апельсины – 2 шт.;

мандарины – 2 шт.;

клюква (можно замороженную) – 100 г.

Смесь специй:

корица – 3 палочки;

бадьян – 1 звездочка;

душистый горошек – 3 шт.;

гвоздика – 10 палочек;

сушеный имбирь – кусочек;

кардамон – 3 шт.;

изюм – 10 шт.

Приготовление:

В приготовленную просторную емкость выливаем соки и добавляем воду, все прогреваем на среднем огне, не доводя до кипения.

Важным моментом является то, что огонь не должен быть сильным, чтобы прогревание напитка протекало медленно, а все специи успели отдать ему свой аромат и полезные свойства.

Продолжая процесс приготовления глинтвейна в домашних условиях, выкладываем в прогреваемый напиток всю смесь специй, при желании, можно добавить сахар или мед.

Подготавливаем фрукты, один апельсин и два мандарина разрезаем так, чтобы вам было удобно выжать из них сок, можно воспользоваться специальной соковыжималкой для цитрусовых. Добавляем сок к приготавливаемому напитку, продолжаем прогревание.

Оставшийся апельсин нарезаем на небольшие дольки, их в напиток положим чуть позже.

Когда напиток станет горячим, огонь выключаем, закрываем крышкой и настаиваем 15 – 20 минут или больше, если вы желаете получить более яркое присутствие специй во вкусе глинтвейна.

Процеживаем глинтвейн через сито, добавляем дольки апельсина и клюкву, вновь прогреваем, выключаем огонь, разливаем по бокалам через 15 минут.

Рецепт 2

Ингредиенты:

гранатовый сок – 1 л;

мед – 1 ст. л.;

апельсин;

яблоко;

лимон 1 / 2 шт.;

имбирь свежий – 4 см.

Специи:

палочки корицы -2 шт.;

мускатный орех – 1 ч. л.;

ваниль;

гвоздика – 5 шт..

Приготовление:

Наливаем в просторную емкость 500 мл воды, доводим воду до кипения, выкладываем специи и имбирь, кипятим одну минуту, согласно описываемому пошаговому рецепту. Пока вода закипает подготавливаем фрукты и имбирь, который очищаем и нарезаем пластинами. Очищенное яблоко нарезаем дольками, также нарезаем и неочищенный апельсин, выкладываем в кипящую воду, выжимаем туда же сок лимона и кладем сам лимон, доводим до кипения и выключаем огонь. Закрываем кастрюлю крышкой и настаиваем несколько минут. Подогреваем приготовленный гранатовый сок (можно использовать и любой другой) до 65 – 70 *С, добавляем к нему приготовленный настой, мед и разливаем горячий безалкогольный глинтвейн по бокалам, употребляем в горячем виде.

Рецепт 3

Ингредиенты:

апельсин;

мед – 1 ст. л.;

чай каркадэ – 10 г;

яблочный сок – 500 мл..

Специи:

корица – 2 палочки;

гвоздика – 3 палочки;

мускатный орех – 1 / 10 ч. л.;

кардамон – 1 / 10 ч. л.

Приготовление:

С промытого апельсина срезаем цедру и нарезаем мякоть кружками, подготавливая для приготовления глинтвейна по лучшему рецепту в домашних условиях. Воду наливаем в сотейник, доводим до кипения, выкладываем цедру апельсина и специи, кипятим минуту, добавляем чай каркадэ, кипятим еще минуту, накрываем крышкой и настаиваем несколько минут. В сотейнике подогреваем сок до горячего состояния, выкладываем мед и кружки апельсина, настаиваем несколько минут. Все два настоя можно перелить в красивый чайник и подать к столу, можно обойтись и без чайника, соединив в одной посуде, дать постоять и разливать по бокалам. Бокалы можно красиво и эффектно декорировать палочками корицы и звездочками бадьяна.

Глинтвейн с апельсином и корицей – лучшие рецепты

Сочетание в этом напитке цитрусовых и корицы можно назвать классическим, добавка других ингредиентов фруктового наполнения и специй придает глинтвейну, приготавливаемому по данному рецепту, более разнообразный вкусовой букет.

С испанским сухим вином

Ингредиенты:

испанское сухое красное вино – 750 мл;

коньяк – 100 мл;

апельсин – 1 / 2 шт.;

корица – 1 / 2 ч. л.;

ваниль – на кончике ложки;

имбирь свежий – 3 см;

мускатный орех – на кончике ч. л.;

шафран – небольшая щепотка;

гвоздика – 10 палочек.

Многие не любят слишком большое присутствие фруктов в глинтвейне, этот рецепт специально для них. Акцент в напитке сделан на присутствие смеси специй, а также небольшого количества коньяка.

Данный простой рецепт приготовления глинтвейна в домашних условиях, позволяет получить более крепкий напиток, этот факт необходимо учитывать при употреблении.

Приготовление:

Выливаем вино в сотейник или любую другую емкость, ставим на средний огонь, добавляем все приготовленные специи. Вы можете отнестись к рецепту творчески и добавить еще и свои любимые специи. Глинтвейн - это абсолютно беспроигрышный вариант при любом сочетании ингредиентов, главное соблюдать тонкости приготовления, а возможности для творческих фантазий достаточно большие. Выжимаем в приготавливаемый напиток сок апельсина, доводим до горячего состояния, добавляем коньяк, закрываем крышкой, настаиваем несколько минут, разливаем по приготовленным фужерам, наслаждаемся волшебным ароматным напитком.

Рецепт с французским божоле

Ингредиенты:

божоле – 1 бутылка;

гвоздика – 5 палочек;

ваниль – 1 / 3 палочки;

имбирь сушеный – 1 ч. л.;

мускатный орех свежий;

корица – 1 / 2 ч. л;

лавровый лист свежий;

бадьян – 2 шт.;

цедра лимона;

апельсин;

мед – 2 ч. л.

Приготовление:

Соединяем все приготовленные специи вместе с корицей, кроме бадьяна в сотейнике, добавляем мед или сахар, цедру лимона и апельсина, апельсиновый сок, натираем немного мускатного ореха. Все доводим до кипения, кипятим 1 минуту, добавляем бадьян и немного вина, кипятим еще минуту. Добавляем бадьян и оставшееся французское красное вино божоле, доводим до горячего состояния и закрываем крышкой, настаиваем 2 – 3 минуты, разливаем по бокалам.

Глинтвейн с яблоками

Разнообразие рецептов приготовления глинтвейна просто не поддается описанию, ведь каждый готовит его практически на свое усмотрение, лишь придерживаясь какого – то выбранного рецепта. Одним больше подходит насыщенный яблочный вкус, другим - цитрусовый, либо более яркий акцент в напитке на специи. Предлагаем рецепт яблочного глинтвейна.

Ингредиенты:

яблочный сок – 1 л;

яблоко;

апельсин;

лимон.

Смесь специй:

корица – 2 палочки;

бадьян – 2 звездочки;

кардамон – 3 шт.;

душистый перец горошком – 3 шт.;

гвоздика – 3 палочки;

мускатный орех – на кончике ножа;

имбирь свежий – 3 см.

Приготовление:

С лимона и половины апельсина снимаем цедру при помощи овощечистки, имбирь натираем на крупной терке, продолжаем процесс приготовления глинтвейна в домашних условиях. Оставшуюся половинку апельсина нарезаем тонкими дольками, также нарезаем яблоко. Яблочный сок выливаем в эмалированную емкость, добавляем стакан воды, ставим на прогревание на среднем огне, добавляем все подготовленные ингредиенты и специи. Когда на поверхности только начнут появляться пузырьки, а лучше, чтобы этот процесс только был «на подходе», выключаем огонь и закрываем крышкой. Целебный яблочный глинтвейн без алкоголя настаиваем несколько минут, процеживаем и разливаем по красивым стаканам или кружкам. Можно приготовить еще и оригинальную подачу, вырезав из крупных яблок мякоть и налив туда горячий напиток. Так глинтвейн приобретет еще больший яблочный аромат и обогатится витаминами.

Глинтвейн из красного вина

Вкус напитка очень сильно зависит от используемого вина, если вы приготавливаете не безалкогольный его вариант, поэтому к выбору его надо подходить основательно.

Ингредиенты:

красное полусладкое натуральное вино – 1 бутылка;

мед – 150 г;

яблоко;

апельсин;

лимон.

Специи:

бадьян – 5 звездочек;

корица – 2 палочки;

гвоздика – 3 палочки.

Приготовление:

Наливаем в сотейник воду, выкладываем приготовленные специи, молотые не используем, если хотим получить прозрачный, а не мутный напиток по - данному рецепту приготовления глинтвейна. Доводим воду со специями до кипения, выкладываем цитрусовые, предварительно нарезанные крупными кубиками, слегка приминаем толкушей для пюре, чтобы они лучше отдали сок, затем выкладываем кубики яблок. Доводим все до кипения, добавляем мед и вино, нагреваем на среднем огне до 60 – 70 *С, настаиваем и разливаем по бокалам.

Глинтвейн из белого вина

Ингредиенты:

вино белое сухое натуральное;

апельсин;

сок апельсиновый – 100 мл;

яблоко;

мед – 2 ст. л..

Специи:

мелисса сухая – 5 листиков;

корица – 1 палочка;

имбирь – 1 см;

гвоздика – 4 шт.;

бадьян 3 шт..

Приготовление:

В эмалированную емкость выливаем вино и добавляем апельсиновый сок, можно использовать готовый, а можно выжать из апельсинов непосредственно перед приготовлением глинтвейна. Яблоко и апельсин нарезаем дольками, выкладываем в смесь вина и апельсинового сока, ставим емкость на средний огонь. Добавляем в емкость все приготовленные специи, однако, бадьян можно добавить позже, так как он обладает слишком выраженным вкусом и может преобладать во вкусовом букете. Однако, если вас этот факт устраивает, то добавляем бадьян вместе со всеми специями. Нагреваем глинтвейн до горячего состояния, настаиваем 10 минут и разливаем по бокалам.

Глинтвейн из белого вина и рома по – карибски

В данном рецепте глинтвейна не используются специи, так как мы будем добавлять ром со специями.

Ингредиенты:

белое вино – 1 бутылка;

ром со специями «капитан Морган» или другой;

апельсин;

яблоко;

лимон;

мед.

Приготовление:

Нарезаем фрукты небольшими кубиками и выкладываем в высокий специальный коктейльный бокал. Добавляем в бокал 1 ст. л. меда, наливаем горячее белое вино и немного рома, на ваш вкус, все размешиваем и употребляем через трубочку, наслаждаясь изысканным вкусом.

Медовый глинтвейн

Если в других рецептах можно заменить мед на сахар, при желании, то в этом рецепте должен присутствовать именно мед. Готовить глинтвейн по данному рецепту в домашних условиях мы будем в мультиварке, почувствуйте разницу от равномерного и медленного нагрева данного напитка, для которого эти факторы имеют значение.

Ингредиенты:

кагор церковный;

мед – 150 г;

апельсин;

корица – 1 ч. л.;

яблочный сок – 1 ст.;

гвоздика – несколько палочек.

Приготовление:

В чашу мультиварки выливаем яблочный сок и всю бутылку кагора, добавляем цедру от половины апельсина, а также оставшуюся его часть, нарезанную дольками. Мы будем готовить глинтвейн, не слишком перегруженный специями, основной акцент в данном напитке будет сделан на аромат меда. Итак, добавляем в чашу со смесью сока и вина, а также дольками апельсина корицу и гвоздику. Ставим чашу в мультиварку, режимы не устанавливаем, а нажимаем на функцию «подогрев / отмена», время выставляем 2 часа, в течение которого наш напиток будет томиться. Извлекаем глинтвейн из мультиварки, добавляем мед, размешиваем и разливаем по бокалам, украшаем и подаем к столу.

Полезные свойства глинтвейна

Напиток действительно не только вкусен, но и невероятно полезен, его полезные свойства определяются веществами, входящими в состав ингредиентов напитка. Кроме полезных свойств самого вина и антиоксидантов в нем содержащихся, глинтвейн обогащен полезными для здоровья специями, а также витаминами от фруктового наполнения напитка.

К основным полезным свойствам глинтвейна можно отнести:

усиление активности головного мозга. Благодаря оказываемому сосудорасширяющему и укрепляющему стенки сосудов воздействию.

коррекция веса. Напиток усиливает работу пищеварительной системы, стимулирует аппетит и обменные процессы, что препятствует отложению жира на вашей фигуре при употреблении более калорийной пищи в холодное время года.

эффект омоложения. Благодаря высокому содержанию в напитке антиоксидантов, а также такого вещества, содержащегося в виноградном соке, как ревератрол, который способствует повышеню защитных сил организма.

облегчение течения простудных заболеваний;

улучшает микрофлору кишечника. За счет подавления патогенной микрофлоры.

Как правильно приготовить глинтвейн

Правила приготовления глинтвейна мы описали в пошаговых рецептах, однако, чтобы лучше их запомнить, следует выделить все тонкости в один список:

напиток нельзя кипятить;

готовить глинтвейн следует в эмалированной посуде с толстым дном или посуде из качественной нержавеющей стали;

употреблять напиток непосредственно после приготовления;

не оставлять глинтвейн «впрок»;

использовать для приготовления напитка только качественное натуральное вино;

для получения напитка с меньшим содержанием алкоголя, крышкой при настаивании и нагревании не закрывать.

Как выбрать вино для глинтвейна:

Вино для глинтвейна должно быть гарантированно натуральным, специалисты не рекомендуют использовать сладкие и полусладкие вина по причине содержания в них большого количества ненатуральных добавок. При нагревании напитка все ненатуральные ингредиенты оказывают отрицательное воздействие не только на его вкус и качество, но и на ваше здоровье. Самым лучшим вариантом для приготовления глинтвейна является сухое сортовое молодое вино, не содержащее резких вкусовых ноток, крепостью не ниже 7 %. Элитные сорта использовать также не рекомендуется, эти вина самодостаточны и при смешивании их с другими ингредиентами, могут появиться нежелательные оттенки вкуса. Употреблять глинтвейн регулярно возможно только в том случае, если он безалкогольный, приготовленный на натуральных фруктовых соках.

В заключении хочется отметить, что глинтвейн напиток уникальный, но не лучше нашего, исконно русского напитка, сбитень с медом.