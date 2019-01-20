Рецепты приготовления вкусного глинтвейна в домашних условия
Классическому рецепту приготовления глинтвейна огромное количество лет, его приготавливали еще в древние времена. Причина такой вековой популярности напитка «лежит на поверхности» и является вполне очевидной. Этот напиток долгожителей, обладающий достаточно большим перечнем полезного воздействия на организм, еще и невероятно приятен на вкус. При всех своих достоинствах рецепт приготовления классического глинтвейна на вине очень простой, приготовить его в домашних условиях не составит никакого труда.
В данном обзоре мы приводим самые популярные рецепты приготовления этого целебного напитка. При желании, можно выбрать для себя любой понравившийся рецепт, в любом случае, вы гарантированно получите удовольствие от его употребления. Однако, рекомендуем, все же, приготовить глинтвейн сначала по классическому рецепту.
Рецепт классического глинтвейна в домашних условиях
Ингредиенты:
- красное сухое вино – 750 мл;
- сахар – 200 г;
- цедра лимон сухая;
- корица – 1 палочка;
- имбирь сушеный – небольшой кусочек;
- цедра лимона сушеная – 1 / 2 шт.;
- кардамон – 7 зерен;
- мизюм – горсть;
- гвоздика – 5 шт.;
- яблоко;
- апельсин.
Приготовление:
- Выливаем вино в сотейник и ставим на прогревание, «прогревание» в приготовлении глинтвейна – ключевое слово, его ни в коем случае нельзя кипятить. Максимальная температура этого напитка не должна превышать 65 – 70 °С.
- Пока вино нагревается, выкладываем в него все ингредиенты, по мере их подготовки. Начинаем со специй, их измельчать и подготавливать не надо, поэтому просто выкладываем их в приготавливаемый напиток, кроме гвоздики.
- Изюм промываем и также отправляем в емкость с вином, которое еще пока нельзя назвать глинтвейном.
- Занимаемся фруктовым наполнением напитка, для чего промытые яблоко и апельсин нарезаем дольками, при этом апельсин, конечно же, не очищаем от кожуры. В кожицу апельсина втыкаем все приготовленные гвоздики, так будет проще их извлекать из готового напитка.
- Все подготовленные фрукты добавляем в вино, продолжаем процесс нагревания, по рецепту приготовления глинтвейна в домашних условиях, крышкой не закрываем, алкоголь должен максимально испариться, чтобы получился мягкий и нежный напиток.
- После того, как температура напитка приблизится к желаемой, выключаем огонь и даем напитку настояться в течение 10 – 15 минут, после чего разливаем его по приготовленным фужерам или стаканам.
- Глинтвейн нельзя оставлять впрок, его употребляют в свежеприготовленном виде, наслаждаясь не только вкусом, но и божественным ароматом.
3 Рецепта безалкогольного глинтвейна
Глинтвейн безалкогольный, приготовленный по данному рецепту в домашних условиях, обладает теми же полезными качествами, что и глинтвейн классический с вином. Однако, у него есть и ряд преимуществ, главное из которых – отсутствие алкоголя, употреблять его модно регулярно без побочных нежелательных эффектов для здоровья.
Кроме того, этот полезный напиток можно давать и детям, как витаминное вкусное средство от простуды.
Рецепт 1
Ингредиенты:
- виноградный сок – 1 литр;
- клюквенный сок – 500 мл;
- вода – 500 мл;
- апельсины – 2 шт.;
- мандарины – 2 шт.;
- клюква (можно замороженную) – 100 г.
Смесь специй:
- корица – 3 палочки;
- бадьян – 1 звездочка;
- душистый горошек – 3 шт.;
- гвоздика – 10 палочек;
- сушеный имбирь – кусочек;
- кардамон – 3 шт.;
- изюм – 10 шт.
Приготовление:
- В приготовленную просторную емкость выливаем соки и добавляем воду, все прогреваем на среднем огне, не доводя до кипения.
- Важным моментом является то, что огонь не должен быть сильным, чтобы прогревание напитка протекало медленно, а все специи успели отдать ему свой аромат и полезные свойства.
- Продолжая процесс приготовления глинтвейна в домашних условиях, выкладываем в прогреваемый напиток всю смесь специй, при желании, можно добавить сахар или мед.
- Подготавливаем фрукты, один апельсин и два мандарина разрезаем так, чтобы вам было удобно выжать из них сок, можно воспользоваться специальной соковыжималкой для цитрусовых. Добавляем сок к приготавливаемому напитку, продолжаем прогревание.
- Оставшийся апельсин нарезаем на небольшие дольки, их в напиток положим чуть позже.
- Когда напиток станет горячим, огонь выключаем, закрываем крышкой и настаиваем 15 – 20 минут или больше, если вы желаете получить более яркое присутствие специй во вкусе глинтвейна.
- Процеживаем глинтвейн через сито, добавляем дольки апельсина и клюкву, вновь прогреваем, выключаем огонь, разливаем по бокалам через 15 минут.
Рецепт 2
Ингредиенты:
- гранатовый сок – 1 л;
- мед – 1 ст. л.;
- апельсин;
- яблоко;
- лимон 1 / 2 шт.;
- имбирь свежий – 4 см.
Специи:
- палочки корицы -2 шт.;
- мускатный орех – 1 ч. л.;
- ваниль;
- гвоздика – 5 шт..
Приготовление:
- Наливаем в просторную емкость 500 мл воды, доводим воду до кипения, выкладываем специи и имбирь, кипятим одну минуту, согласно описываемому пошаговому рецепту.
- Пока вода закипает подготавливаем фрукты и имбирь, который очищаем и нарезаем пластинами. Очищенное яблоко нарезаем дольками, также нарезаем и неочищенный апельсин, выкладываем в кипящую воду, выжимаем туда же сок лимона и кладем сам лимон, доводим до кипения и выключаем огонь.
- Закрываем кастрюлю крышкой и настаиваем несколько минут.
- Подогреваем приготовленный гранатовый сок (можно использовать и любой другой) до 65 – 70 *С, добавляем к нему приготовленный настой, мед и разливаем горячий безалкогольный глинтвейн по бокалам, употребляем в горячем виде.
Рецепт 3
Ингредиенты:
- апельсин;
- мед – 1 ст. л.;
- чай каркадэ – 10 г;
- яблочный сок – 500 мл..
Специи:
- корица – 2 палочки;
- гвоздика – 3 палочки;
- мускатный орех – 1 / 10 ч. л.;
- кардамон – 1 / 10 ч. л.
Приготовление:
- С промытого апельсина срезаем цедру и нарезаем мякоть кружками, подготавливая для приготовления глинтвейна по лучшему рецепту в домашних условиях.
- Воду наливаем в сотейник, доводим до кипения, выкладываем цедру апельсина и специи, кипятим минуту, добавляем чай каркадэ, кипятим еще минуту, накрываем крышкой и настаиваем несколько минут.
- В сотейнике подогреваем сок до горячего состояния, выкладываем мед и кружки апельсина, настаиваем несколько минут.
- Все два настоя можно перелить в красивый чайник и подать к столу, можно обойтись и без чайника, соединив в одной посуде, дать постоять и разливать по бокалам. Бокалы можно красиво и эффектно декорировать палочками корицы и звездочками бадьяна.
Глинтвейн с апельсином и корицей – лучшие рецепты
Сочетание в этом напитке цитрусовых и корицы можно назвать классическим, добавка других ингредиентов фруктового наполнения и специй придает глинтвейну, приготавливаемому по данному рецепту, более разнообразный вкусовой букет.
С испанским сухим вином
Ингредиенты:
- испанское сухое красное вино – 750 мл;
- коньяк – 100 мл;
- апельсин – 1 / 2 шт.;
- корица – 1 / 2 ч. л.;
- ваниль – на кончике ложки;
- имбирь свежий – 3 см;
- мускатный орех – на кончике ч. л.;
- шафран – небольшая щепотка;
- гвоздика – 10 палочек.
Многие не любят слишком большое присутствие фруктов в глинтвейне, этот рецепт специально для них. Акцент в напитке сделан на присутствие смеси специй, а также небольшого количества коньяка.
Данный простой рецепт приготовления глинтвейна в домашних условиях, позволяет получить более крепкий напиток, этот факт необходимо учитывать при употреблении.
Приготовление:
- Выливаем вино в сотейник или любую другую емкость, ставим на средний огонь, добавляем все приготовленные специи. Вы можете отнестись к рецепту творчески и добавить еще и свои любимые специи.
- Глинтвейн - это абсолютно беспроигрышный вариант при любом сочетании ингредиентов, главное соблюдать тонкости приготовления, а возможности для творческих фантазий достаточно большие.
- Выжимаем в приготавливаемый напиток сок апельсина, доводим до горячего состояния, добавляем коньяк, закрываем крышкой, настаиваем несколько минут, разливаем по приготовленным фужерам, наслаждаемся волшебным ароматным напитком.
Рецепт с французским божоле
Ингредиенты:
- божоле – 1 бутылка;
- гвоздика – 5 палочек;
- ваниль – 1 / 3 палочки;
- имбирь сушеный – 1 ч. л.;
- мускатный орех свежий;
- корица – 1 / 2 ч. л;
- лавровый лист свежий;
- бадьян – 2 шт.;
- цедра лимона;
- апельсин;
- мед – 2 ч. л.
Приготовление:
- Соединяем все приготовленные специи вместе с корицей, кроме бадьяна в сотейнике, добавляем мед или сахар, цедру лимона и апельсина, апельсиновый сок, натираем немного мускатного ореха.
- Все доводим до кипения, кипятим 1 минуту, добавляем бадьян и немного вина, кипятим еще минуту.
- Добавляем бадьян и оставшееся французское красное вино божоле, доводим до горячего состояния и закрываем крышкой, настаиваем 2 – 3 минуты, разливаем по бокалам.
Глинтвейн с яблоками
Разнообразие рецептов приготовления глинтвейна просто не поддается описанию, ведь каждый готовит его практически на свое усмотрение, лишь придерживаясь какого – то выбранного рецепта. Одним больше подходит насыщенный яблочный вкус, другим - цитрусовый, либо более яркий акцент в напитке на специи. Предлагаем рецепт яблочного глинтвейна.
Ингредиенты:
- яблочный сок – 1 л;
- яблоко;
- апельсин;
- лимон.
Смесь специй:
- корица – 2 палочки;
- бадьян – 2 звездочки;
- кардамон – 3 шт.;
- душистый перец горошком – 3 шт.;
- гвоздика – 3 палочки;
- мускатный орех – на кончике ножа;
- имбирь свежий – 3 см.
Приготовление:
- С лимона и половины апельсина снимаем цедру при помощи овощечистки, имбирь натираем на крупной терке, продолжаем процесс приготовления глинтвейна в домашних условиях.
- Оставшуюся половинку апельсина нарезаем тонкими дольками, также нарезаем яблоко.
- Яблочный сок выливаем в эмалированную емкость, добавляем стакан воды, ставим на прогревание на среднем огне, добавляем все подготовленные ингредиенты и специи.
- Когда на поверхности только начнут появляться пузырьки, а лучше, чтобы этот процесс только был «на подходе», выключаем огонь и закрываем крышкой.
- Целебный яблочный глинтвейн без алкоголя настаиваем несколько минут, процеживаем и разливаем по красивым стаканам или кружкам.
- Можно приготовить еще и оригинальную подачу, вырезав из крупных яблок мякоть и налив туда горячий напиток. Так глинтвейн приобретет еще больший яблочный аромат и обогатится витаминами.
Глинтвейн из красного вина
Вкус напитка очень сильно зависит от используемого вина, если вы приготавливаете не безалкогольный его вариант, поэтому к выбору его надо подходить основательно.
Ингредиенты:
- красное полусладкое натуральное вино – 1 бутылка;
- мед – 150 г;
- яблоко;
- апельсин;
- лимон.
Специи:
- бадьян – 5 звездочек;
- корица – 2 палочки;
- гвоздика – 3 палочки.
Приготовление:
- Наливаем в сотейник воду, выкладываем приготовленные специи, молотые не используем, если хотим получить прозрачный, а не мутный напиток по - данному рецепту приготовления глинтвейна.
- Доводим воду со специями до кипения, выкладываем цитрусовые, предварительно нарезанные крупными кубиками, слегка приминаем толкушей для пюре, чтобы они лучше отдали сок, затем выкладываем кубики яблок.
- Доводим все до кипения, добавляем мед и вино, нагреваем на среднем огне до 60 – 70 *С, настаиваем и разливаем по бокалам.
Глинтвейн из белого вина
Ингредиенты:
- вино белое сухое натуральное;
- апельсин;
- сок апельсиновый – 100 мл;
- яблоко;
- мед – 2 ст. л..
Специи:
- мелисса сухая – 5 листиков;
- корица – 1 палочка;
- имбирь – 1 см;
- гвоздика – 4 шт.;
- бадьян 3 шт..
Приготовление:
- В эмалированную емкость выливаем вино и добавляем апельсиновый сок, можно использовать готовый, а можно выжать из апельсинов непосредственно перед приготовлением глинтвейна.
- Яблоко и апельсин нарезаем дольками, выкладываем в смесь вина и апельсинового сока, ставим емкость на средний огонь.
- Добавляем в емкость все приготовленные специи, однако, бадьян можно добавить позже, так как он обладает слишком выраженным вкусом и может преобладать во вкусовом букете. Однако, если вас этот факт устраивает, то добавляем бадьян вместе со всеми специями.
- Нагреваем глинтвейн до горячего состояния, настаиваем 10 минут и разливаем по бокалам.
Глинтвейн из белого вина и рома по – карибски
В данном рецепте глинтвейна не используются специи, так как мы будем добавлять ром со специями.
Ингредиенты:
- белое вино – 1 бутылка;
- ром со специями «капитан Морган» или другой;
- апельсин;
- яблоко;
- лимон;
- мед.
Приготовление:
- Нарезаем фрукты небольшими кубиками и выкладываем в высокий специальный коктейльный бокал.
- Добавляем в бокал 1 ст. л. меда, наливаем горячее белое вино и немного рома, на ваш вкус, все размешиваем и употребляем через трубочку, наслаждаясь изысканным вкусом.
Медовый глинтвейн
Если в других рецептах можно заменить мед на сахар, при желании, то в этом рецепте должен присутствовать именно мед. Готовить глинтвейн по данному рецепту в домашних условиях мы будем в мультиварке, почувствуйте разницу от равномерного и медленного нагрева данного напитка, для которого эти факторы имеют значение.
Ингредиенты:
- кагор церковный;
- мед – 150 г;
- апельсин;
- корица – 1 ч. л.;
- яблочный сок – 1 ст.;
- гвоздика – несколько палочек.
Приготовление:
- В чашу мультиварки выливаем яблочный сок и всю бутылку кагора, добавляем цедру от половины апельсина, а также оставшуюся его часть, нарезанную дольками.
- Мы будем готовить глинтвейн, не слишком перегруженный специями, основной акцент в данном напитке будет сделан на аромат меда. Итак, добавляем в чашу со смесью сока и вина, а также дольками апельсина корицу и гвоздику.
- Ставим чашу в мультиварку, режимы не устанавливаем, а нажимаем на функцию «подогрев / отмена», время выставляем 2 часа, в течение которого наш напиток будет томиться.
- Извлекаем глинтвейн из мультиварки, добавляем мед, размешиваем и разливаем по бокалам, украшаем и подаем к столу.
Полезные свойства глинтвейна
Напиток действительно не только вкусен, но и невероятно полезен, его полезные свойства определяются веществами, входящими в состав ингредиентов напитка. Кроме полезных свойств самого вина и антиоксидантов в нем содержащихся, глинтвейн обогащен полезными для здоровья специями, а также витаминами от фруктового наполнения напитка.
К основным полезным свойствам глинтвейна можно отнести:
- усиление активности головного мозга. Благодаря оказываемому сосудорасширяющему и укрепляющему стенки сосудов воздействию.
- коррекция веса. Напиток усиливает работу пищеварительной системы, стимулирует аппетит и обменные процессы, что препятствует отложению жира на вашей фигуре при употреблении более калорийной пищи в холодное время года.
- эффект омоложения. Благодаря высокому содержанию в напитке антиоксидантов, а также такого вещества, содержащегося в виноградном соке, как ревератрол, который способствует повышеню защитных сил организма.
- облегчение течения простудных заболеваний;
- улучшает микрофлору кишечника. За счет подавления патогенной микрофлоры.
Как правильно приготовить глинтвейн
Правила приготовления глинтвейна мы описали в пошаговых рецептах, однако, чтобы лучше их запомнить, следует выделить все тонкости в один список:
- напиток нельзя кипятить;
- готовить глинтвейн следует в эмалированной посуде с толстым дном или посуде из качественной нержавеющей стали;
- употреблять напиток непосредственно после приготовления;
- не оставлять глинтвейн «впрок»;
- использовать для приготовления напитка только качественное натуральное вино;
- для получения напитка с меньшим содержанием алкоголя, крышкой при настаивании и нагревании не закрывать.
Как выбрать вино для глинтвейна:
- Вино для глинтвейна должно быть гарантированно натуральным, специалисты не рекомендуют использовать сладкие и полусладкие вина по причине содержания в них большого количества ненатуральных добавок.
- При нагревании напитка все ненатуральные ингредиенты оказывают отрицательное воздействие не только на его вкус и качество, но и на ваше здоровье.
- Самым лучшим вариантом для приготовления глинтвейна является сухое сортовое молодое вино, не содержащее резких вкусовых ноток, крепостью не ниже 7 %.
- Элитные сорта использовать также не рекомендуется, эти вина самодостаточны и при смешивании их с другими ингредиентами, могут появиться нежелательные оттенки вкуса.
- Употреблять глинтвейн регулярно возможно только в том случае, если он безалкогольный, приготовленный на натуральных фруктовых соках.
В заключении хочется отметить, что глинтвейн напиток уникальный, но не лучше нашего, исконно русского напитка, сбитень с медом.
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А какой рецепт вам понравился? 2
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Светлана / 19.01.19 18:57Зимой это наш самый любимый напиток, безалкогольный, конечно же, пьем всей семьей и дети тоже очень любят. Детям, кстати, готовлю отдельно, большое количество специй для них также не желательно.
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Олег / 19.01.19 18:56Я сам бармен, готовлю разнообразные потрясающие напитки, регулярно их пробую и ничего плохого со мной не происходит, так что приходите ко мне в бар почаще. Ну я согласен, конечно же, одно дело пробовать, а другое на них «подсесть», в общем – то верно, хоть и очень приятное дело, но "частить" нельзя. Кстати, не рекомендую употреблять глинтвейн в холодном виде, совсем не то.