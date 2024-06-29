Отдых с детьми: как его спланировать, чтобы получить незабываемые впечатления

Кто-то на каникулы отдает ребенка на дачу бабушке, кто-то отправляет в летний лагерь, а кто-то путешествует вместе с детьми. Можно поехать на море, посетить другие страны или просто выбраться всей семьей на выходные за город. Конечно, любой детский отдых требует особой подготовки. Мигаленко Марина Георгиевна, генеральный директор "Курорт Доброград", рассказывает, на что обратить внимание при планировании и как лучше отдыхать с ребенком в зависимости от его возраста.



С новорожденным или малышом до 1-2 лет





Путешествия с грудничками и совсем маленькими детьми в последнее время очень популярны: множество курортов и домов отдыха предоставляет современную инфраструктуру, которая позволяет с комфортом отдохнуть с малышом.

Однако, планируя такую поездку, стоит учесть разные факторы.

● Лучше отдать предпочтение внутреннему туризму, поскольку длительные перелеты, поездки и пересадки могут оказаться не очень удобны с ребенком такого возраста.

● Малышу нужно соблюдать распорядок сна и отдыха, поэтому выбирайте места вдали от шума и суеты. Хорошим вариантом станет семейный загородный курорт, где есть возможность устроить тихий час.

● Еще одна важная деталь – наличие обустроенных пространств и дорожек для прогулок с коляской.

● Стоить учесть и то, как и чем вы будете кормить младенца на отдыхе: будет ли под рукой место для приготовления пищи и хранения посуды, есть ли в номере или отеле детский столик и другая необходимая мебель.

С дошкольником





В этом возрасте дети активно развиваются и познают мир, поэтому важно дать ребенку возможность путешествовать, получать новые впечатления и социализироваться.

Начиная с дошкольного возраста, поездки лучше организовывать с учетом возможностей ребенка: сколько он сможет пройти пешком, как часто ему нужно отдыхать, чем его развлечь. Вот несколько деталей, на которые можно обратить внимание, выбирая, куда отправиться отдыхать.

● Удобство расположения и транспортная доступность места отдыха. Хорошо, если до него легко добраться как на машине, так и на поезде, электричке, автобусе и другом общественном транспорте. Обратите внимание, есть ли прямое сообщение с ближайшими станциями, аэропортами и федеральными трассами.

● Наличие детской развлекательной программы, разнообразных активностей и кружков: игр, рисования, анимации. Еще в этом возрасте хорошо знакомить ребенка с природой: можно посмотреть экзотическую флору и фауну, сходить в парк птиц или погладить енота в живом уголке.

● Многие курорты предлагают специальное детское меню в своих кафе и ресторанах. Это удобно, поскольку можно не ломать голову, чем кормить чадо, и при этом организовать полноценный и сбалансированный прием пищи.

● В некоторых местах можно заказать услугу профессиональной няни – родители могут на пару часов оставить малыша и отправиться на вечеринку, ужин или взрослую экскурсию.

С ребенком школьного возраста





Здесь у родителей уже больше пространства для идей совместного отдыха и выбора подходящих мест. Но при этом ребенок может уже иметь собственные представления о том, что ему интересно, и отстаивать свое мнение. Главное в этом возрасте – насыщенная физическая активность, увлекательные мероприятия и общение со сверстниками.

● К примеру, вряд ли ребенку будут интересны длительные экскурсии и утомительные лекции. А вот приключенческий квест по мотивам исторических событий, водный баттл в бассейне, квиз с призами, веревочный парк или творческие мастер-классы зайдут на ура.

● Есть места, в которых детская программа уже тщательно продумана, причем активность можно подобрать в зависимости от возраста: соревнования по настольным играм, спортивные состязания, викторины и конкурсы, теннисные турниры и многое другое. Выбирая дом отдыха или загородный отель, обращайте внимание на наличие такого детского клуба.

● Можно отправиться на природу и устроить катание на лодках, рыбалку, конную прогулку, однодневный велопоход. Удобно, когда все это можно найти в одном месте и взять необходимую технику и экипировку в прокат.

● Освоить что-то новое – отличный способ совместить приятное с полезным. Тем более, приобретая новые навыки, ребенок активнее развивается. Можно обратить внимание на детские обучающие активности. Например, научиться ходить под парусом или играть в мини-гольф. Такие возможности предоставляют многие загородные курорты, отели и клубы.

С подростком





При планировании отдыха с тинейджером основная сложность не в том, чтобы все организовать, а в том, чтобы его увлечь и заставить вылезти из смартфона. Помогут в этом экстремальные виды спорта, командные игры и творческие активности. Вот несколько идей.

● Пейнтбол, лазертаг.

● Футбол, баскетбол или хоккей (если есть крытая ледовая площадка).

● Вейкборд и другие развлечения на воде.

● Турнир в дартс.

● Поход выходного дня.

● Заезд на квадроциклах.

● Эколагерь, поездка на биостанцию или квест со спортивным ориентированием.

● Театральная студия, музыкальная группа или арт-пространство.

Опять же, самый удобный вариант – когда большинство из этих занятий можно найти в одном месте. Например, как в Доброграде. У нас огромное количество развлечений для любого возраста, и все это на одной территории. Для детей, помимо площадок для игр, развлекательных программ и прочего, функционирует веревочный парк, гольф-поле и крупный вейк-парк. Здесь же организованы точки проката различного инвентаря, зона отдыха и места, где можно перекусить.

Общие советы

Независимо от того, сколько лет ребенку, насколько далеко вы планируете отправиться и первый ли это ваш совместный отдых, есть важные правила, которые актуальны в любой ситуации. Это то, что важно предусмотреть при выборе места отдыха с детьми.

1. Безопасность. Если это отель, клуб, дом отдыха или курорт, его территория должна быть охраняемой, с пропускной системой только для гостей. В идеале – отслеживание всего происходящего с помощью интерактивных камер и постоянное патрулирование местности. Это позволит максимально обезопасить ребенка от преступников.

2. Медицинская помощь. Хорошо, если в месте, где вы планируете отдохнуть, есть круглосуточный медпункт с возможностью быстро доставить пациента в лечебное учреждение. Ушибы, отравления, укусы насекомых – это хоть и неприятные, но терпимые спутники детских летних приключений, а вот в случае экстренной ситуации счет идет на минуты. Важно, чтобы из места отдыха можно было быстро добраться до больницы.

3. Бытовые условия и экология. Тут все очевидно: чистота территории, наличие комфортных санузлов, организованные точки питания, питьевая вода, отсутствие вредных выбросов и других загрязняющих факторов.

4. Дополнительные развлечения для родителей. Оставив ребенка в кружке или под присмотром няни, взрослые тоже могут отдохнуть: сходить в спа, устроить ужин в ресторане, позаниматься йогой или рыбалкой – и даже посетить салон красоты. Подобные возможности есть во многих местах.

Совместный отдых может стать отличным временем, проведенным вместе с детьми. И даже перерасти в добрую семейную традицию. Главное, выбирая место, куда вы отправитесь, учитывать все нюансы и особенности возраста – и, конечно, интересы ребенка. Такая поездка запомнится надолго и наверняка порадует яркими воспоминаниями.