Что делать с ревностью: причины разрушительного чувства и методы борьбы с ним

Взаимоотношения в паре не во всех случаях складываются гладко. Идеальный вариант – когда они построены на доверии и взаимоуважении друг к другу. Однако бывают ситуации, когда один из партнеров сталкивается с чувством, которое обоснованно можно назвать разрушительным и мучительным не только для этого человека, но и для его второй половинки. При этом не всегда удается справиться с проблемой самостоятельно, и в этом случае человек хочет узнать, что делать с ревностью, и какие меры предпринять, чтобы перестать испытывать ее. В этой статье Клео.ру расскажет о причинах этого явления и предложит действенные методы для избавления от ревности и обретения спокойствия в отношениях.

Причины ревности

Страх утратить любовь партнера свойственен как для мужчин, так и для женщин. Иногда случается так, что ревность возникает вследствие некого инцидента в прошлом, который остался непроработанным и непроговоренным. Однако зачастую данное чувство является необоснованным. Ревность в отношениях может возникнуть по разным причинам, среди которых Клео.ру отмечает следующие:

Неуверенность в себе и низкая самооценка. В данном случае человек испытывает сомнения в том, что он достаточно хорош для своего партнера и достоин его.

Стремление контролировать свою вторую половинку, что зачастую является следствием пережитого в прошлом тревожного опыта и неумением доверять.

Чрезмерная привязанность к другому человеку, желание, чтобы все его внимание доставалось только вам. Как следствие наблюдается вмешательство в жизнь избранника, желание ограничить его общение с другими людьми.

Обсессивное (навязчивое) мышление – у людей, для которых оно свойственно, проявляется в том, что неизвестность относится к одним из самых страшных для них обстоятельств. Не зная о том, чем занимается партнер в определенный промежуток времени, такие люди могут сами додумывать его действия и тем самым давать себе повод для волнения.

Реальный повод, когда ревность вызвана изменой, недвусмысленной перепиской с другим человеком, и есть неопровержимые доказательства этих фактов.





Как справиться с ревностью

Контроль ревности – важный момент, чтобы построить с партнером здоровые и гармоничные отношения. Если вы будете прорабатывать проблему, это положительно скажется как на вас, так и на вашем избраннике. Если вы хотите понять, что делать с ревностью, уделите внимание следующим моментам:

Осознание и понимание того, что мысли и реальность – разные вещи. Возьмите за правило вспоминать об этом всякий раз, когда вы испытываете самый пик ревности. Подумайте о том, что действия, которые вы приписываете партнеру, могут не иметь ничего общего с тем, что действительно происходит в реальной жизни.

Понимание того, что неопределенность является частью любых отношений. Вы не можете знать наверняка, уйдет ли в будущем от вас избранник или останется с вами. Однако ваши обвинения и упреки в его адрес в настоящий момент могут иметь самые негативные последствия.

Сосредоточиться на том, чтобы наладить взаимоотношения. Вместо упреков в адрес партнера возьмите за правило противоположную стратегию: хвалите его, избегайте критики, радуйте своими приятными поступками.

Займитесь собой. Саморазвитие – отличный способ, чтобы отвлечься от негативных мыслей. Найдите себе интересное хобби, уделяйте ему время и тем самым давайте партнеру больше личного пространства.

Поговорите с партнером о своих переживаниях. Замалчивать их – не самый лучший вариант, лучше откровенно обсудить с избранником свои мысли. Зачастую бывает так, что партнер даже не подозревает, что теми или иными действиями дает повод для ревности.

Принятие ситуации и пересмотр отношений. Это актуально в тех случаях, когда ревность спровоцирована реальными действиями партнера, о чем имеются неопровержимые доказательства. В этом случае целесообразно решать не то, что вам делать с чувством ревности, а в целом о дальнейших отношениях с этим человеком.





Когда нужна помощь специалиста

Борьба с ревностью может оказаться непростым испытанием, с которым удается справиться далеко не всем людям. В тяжелых случаях разрушительное чувство способно охватить все сознание, кардинально изменить поведение человека. Определенные симптомы могут указывать на то, что человеку может понадобиться помощь специалиста – психиатра или психотерапевта. Клео.ру рекомендует обратить внимание на следующие признаки:

регулярные и беспричинные проверки личных вещей, переписки в телефоне и в социальных сетях;

стойкое убеждение о том, что партнер изменяет при отсутствии доказательств о таких фактах;

чувство вины или агрессия;

физиологические проявления: снижение веса, аппетита, нарушения сна.





Подведем итог

Теперь вы знаете, что делать с ревностью, чтобы не позволить негативным мыслям и переживаниям завладеть вашим сознанием и сказаться на ваших взаимоотношениях с партнером. Помните о том, что доверие – залог здорового и гармоничного союза, который при данных условиях продлится максимально долго.